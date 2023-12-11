Арахамия говорит, что многие нардепы хотят сложить мандаты: Мы уже не отпускаем людей

Сейчас многие народные депутаты изъявляют желание сложить мандат.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии телеканалу "Рада", обнародованном в эфире национального телемарафона в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы уже не отпускаем людей… Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешнего срока Верховной Рады, – ред.) и принимать необходимые для государства законы", - сказал Арахамия.

Глава фракции отметил, что уменьшение количественного состава Верховной Рады, которое происходит, не может не сказываться на ее деятельности. По его словам, в связи с новыми вызовами необходимо оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах, "чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, каком он начал работать".

По данным на 11 декабря 2023 года, количественный состав Верховной Рады – 400 народных депутатов (согласно законодательству должно быть 450).

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