Арахамия говорит, что многие нардепы хотят сложить мандаты: Мы уже не отпускаем людей
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сейчас многие народные депутаты изъявляют желание сложить мандат.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии телеканалу "Рада", обнародованном в эфире национального телемарафона в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы уже не отпускаем людей… Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешнего срока Верховной Рады, – ред.) и принимать необходимые для государства законы", - сказал Арахамия.
Глава фракции отметил, что уменьшение количественного состава Верховной Рады, которое происходит, не может не сказываться на ее деятельности. По его словам, в связи с новыми вызовами необходимо оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах, "чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, каком он начал работать".
По данным на 11 декабря 2023 года, количественный состав Верховной Рады – 400 народных депутатов (согласно законодательству должно быть 450).
Пожалуйста, подождите...
по перше почалась обробка суспільства щодо доцільності скорочення кількості депутатів - тепер Зе-банді доведеться купувати місця в Раді за «свої» кошти, а не кошти «спонсорів» - тому хочуть «зекономити»,
по друге звалити всю провину за провали по всім напрямкам на тих хто здав, або намагається здати мандат - така собі угода: «ми дозволимо тобі здати мандат та навіть виїхати в обмін на те що будемо тебе «поливати помиям» в обмін на твоє мовчання».
А то, что они получают в конвертах (для них уже копейки), отдают любовницам, "на трусики и помаду".
Після "обнулєнія" ***** миша покінчила життя самогубством.
поки шмон та ревізії не почалися...
усе анті Українське гівно/воровство на крові/люмпенізація українців дії, яке вонючя ***прислуга пінчуко-коломойсько-веревсько-фірташевської нуВОРішної шобли ЗАПРОТОКОЛЬОВАНА!
НЕ ВІДМОЖЕТЕСЬ І НЕ УНИКТЕТЕ ПОКАРАННЯ!!! ні ви ні ваші діти та родичі!!!!
В лесок не сходите, хіба що злазите щоб закопали.
ХАНА вам зєКУРВЯТА!
Чи не забагато?!
Це буде корисний експеримент.
Голова фракції "Слуга народу" Арахамія Давид Георгійович в декларації вказав, що 28.12.2022 року його дружина Арахамія Вікторія Вікторівна взяла в оренду автомобіль AUDI Q-4 E-TRON, який належить Кіскіну Юрію Володимировичу.
Це не відповідає дійсності. Юрій Кіскін є другом сімʼї Арахамії і погодився оформити на себе цей автомобіль через те, що Давид Георгійович влаштував його "радником" в Укроборонпром.
Того ж 28 грудня дружина Давида взяла в оренду ще одне авто MERCEDES-BENZ V300D, яке зареєстровано на Курікшу Дмитра Сергійовича.
Дмитро теж є другом сімʼї Арахамії і теж погодився, щоб на нього зареєстрували авто, яке було придбане за кошти Давида Арахамії.
Обидва авто були придбані саме в розпал війни.
Водночас у гривневому еквіваленті Архамія показав понад 40 млн готівки.
Сума готівкових коштів у Арахамії становить $650 тис. і €100 тис, а у спільному користуванні з дружиною перебувають готівкою 2, 7 млн грн, $250 тис. і €100 тис.
У гривневому еквіваленті сукупна сума готівки - понад 43, 8 млн грн.
За які заслуги хламідія прилаштував кіскіна на хлібне місце "радником" в Укроборонпром?
Про плісняву і етику й говорити не варто.
Грузин возвращался из командировки. Времени до отправления поезда на Тбилиси было еще очень много.
На вокзале сидеть скучно. Что же делать? Грузил пошел в зоопарк. Скучно и отрешенно бродил среди клеток со зверями и птицами - всеми мыслями вже представлял себя дома, среди родственников. И вдруг силуэт обезьяны в клетке чем-то его привлек. Грузин подошел к самой решетке клетки и стал разглядывать живое существо, привлекшее его внимание. Увиденное его взволновало и обескуражило.
Он потерял покой. Стал оглядываться по сторонам, проверять не следит ли кто за ним. Не обнаружил ли кто его взволнованость. Грузин забыл о поезде на Тбилиси, перестал представлять себя среди родственников - он весь сосредоточился на живом существе в клетке.
Он стал ждать закрытия зоопарка, он стал ждать наступления сумерек.
И, наконец, тени от деревьев на закате дня стали отчетливее и контрастней, посетители покинули зоопарк; грузин, убедившись в том, что рядом никого нет, осторожно, оглядываясь по сторонах, подошел к клетке, и тихо спросил: "Гиви, это ты!?"
Вот такая ДЕЛИКАТНОСТЬ.
Це ж визнання того, що слуги-уроди та їх союзники риги втікають як пацюки!
Як вам приколісти-шаурмісти, ніяких ідей не виникає?
власне - ДОСИДІТИ. а нащо? нащо тримати людей, які не хочуть працювати. щоб голосували як їм скажуть? ото владу собі вибрали!