РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6365 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
39 635 279
ВР (28731) депутат (3235) мандат (375) Арахамия (956)

Арахамия говорит, что многие нардепы хотят сложить мандаты: Мы уже не отпускаем людей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

арахамія

Сейчас многие народные депутаты изъявляют желание сложить мандат.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии телеканалу "Рада", обнародованном в эфире национального телемарафона в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы уже не отпускаем людей… Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешнего срока Верховной Рады, – ред.) и принимать необходимые для государства законы", - сказал Арахамия.

Глава фракции отметил, что уменьшение количественного состава Верховной Рады, которое происходит, не может не сказываться на ее деятельности. По его словам, в связи с новыми вызовами необходимо оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах, "чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, каком он начал работать".

По данным на 11 декабря 2023 года, количественный состав Верховной Рады – 400 народных депутатов (согласно законодательству должно быть 450).

Читайте также: Депутат от группы "Восстановление Украины" Ефимов отказывается от мандата, - нардепы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+83
На фронт просяться, а Хламідія їх не пускає
показать весь комментарий
11.12.2023 12:47
+71
Ключова фраза : "...досидіти до кінця.."
показать весь комментарий
11.12.2023 12:47
+69
Корабель слуг пішов на...і пацюки тікають
показать весь комментарий
11.12.2023 12:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
ЗЕ-банда продовжує готуватись до виборів. Цей вкид від Арахамії не випадковий:

по перше почалась обробка суспільства щодо доцільності скорочення кількості депутатів - тепер Зе-банді доведеться купувати місця в Раді за «свої» кошти, а не кошти «спонсорів» - тому хочуть «зекономити»,

по друге звалити всю провину за провали по всім напрямкам на тих хто здав, або намагається здати мандат - така собі угода: «ми дозволимо тобі здати мандат та навіть виїхати в обмін на те що будемо тебе «поливати помиям» в обмін на твоє мовчання».
показать весь комментарий
11.12.2023 14:10 Ответить
Конверти з другою і основною зарплатнею стали значно тонші та видаються нерегулярно. Тому мотивація протирати штани до кінця каденції зникла.
показать весь комментарий
11.12.2023 14:10 Ответить
Не, там уже овер флов тех конвертиков, а кича то - рядом.
показать весь комментарий
11.12.2023 14:13 Ответить
На своих бизнесах депутаты уже зарабатывают гораздо больше, чем в тех конвертах.
А то, что они получают в конвертах (для них уже копейки), отдают любовницам, "на трусики и помаду".
показать весь комментарий
11.12.2023 16:58 Ответить
Как бы то ни было, самые хитрые сделали для себя оргвыводы, остальные зелохи остаются на местах.
показать весь комментарий
11.12.2023 14:16 Ответить
Та ти ШО !!?? І мар'янка написала заяву ? Готова очолити бригаду бетонників на фронті ?
показать весь комментарий
11.12.2023 14:18 Ответить
спокойно, КоЗелодоев, сядем усе
показать весь комментарий
11.12.2023 14:18 Ответить
Все просто , жирні щури тікають з тонучого корабля 😠
показать весь комментарий
11.12.2023 14:18 Ответить
Вєсті с болот.
Після "обнулєнія" ***** миша покінчила життя самогубством.

показать весь комментарий
11.12.2023 14:46 Ответить
Шеф приказал менять точку, будем рвать когти. (почти цитата)
показать весь комментарий
11.12.2023 14:21 Ответить
Так вони хочуть здати мандати щоб піти на фронт?
показать весь комментарий
11.12.2023 14:22 Ответить
Так и есть, уже записались в батальон Монако.
показать весь комментарий
11.12.2023 14:39 Ответить
бідні, втомилися. За кордон хочуть
показать весь комментарий
11.12.2023 14:26 Ответить
назк відкрило декларації, то треба швиденько з*обуватись...., поки не почалось.
показать весь комментарий
11.12.2023 14:38 Ответить
Деклараціі відкрили ще радой попереднього скликання.Но чогось у мудрого наріда усі питання були тіки до 5го президента а не до депутатів.
показать весь комментарий
11.12.2023 15:25 Ответить
Це той єдиний президент що під час своєї каденції став ОЛІГАРХОМ ???
показать весь комментарий
11.12.2023 22:12 Ответить
дурня
показать весь комментарий
11.12.2023 22:50 Ответить
Олігархом він став, коли його записав до них Зе президент. А так він найбагатший президент і став багатим ще до президенства.
показать весь комментарий
11.12.2023 23:10 Ответить
У вас обох однакова дата регістрації. Випадковісьть? Ні два Петіних боти. Скільки Петя платить?
показать весь комментарий
12.12.2023 05:28 Ответить
Да,-депутаиский статус не дает выехать за границу без разрешения главы ВР. А их там уже ждут и будиночки и счета в банке и детки давно там. Справки об инвалидности \волонтерстве\опенкунстве за немощными инвалидами- они давно уже купили. Да и просто хочется отдохнуть на теплом море и с комфортом-а Украинцы пусть и дальше за них воюют и гибнут под ракетными обстрелами. Если уже их и увольнять с депутатов-то с разу с лишением гражданства и конфискацией собственности в пользу ЗСУ. Ведь это чистая измена государству-покидать такой важный пост во время войны
показать весь комментарий
11.12.2023 14:39 Ответить
Прошу Вас перечислить что такого полезного депутаты за время войны сделали? И очень хотелось бы чтобы вы назвали такое супер полезное что не могла бы решить без парламента Ставка верховного главкома и Генштаб?
показать весь комментарий
11.12.2023 15:35 Ответить
Я-ж и говорю:уволить их из депутатства с лишением гражданства и сразу начать уголовное производство с АРЕСТОМ по статье измена присяге и Украине. Насколько полезен тот или инной депутат-это решают избиратели и руководство партии. Раз в Украине нужно 450 депутатов а не скажем 250-значит есть в этой цифре какой-то смысл. а Иначе действительно нужно менять Констиуцию и уменьшать количество депутатов.
показать весь комментарий
11.12.2023 18:19 Ответить
***** ти, абрахамія ) здав подєльніків ))
показать весь комментарий
11.12.2023 14:52 Ответить
Може б цей арахноїд здав мандат?
показать весь комментарий
11.12.2023 14:52 Ответить
Прібарахлілісь і нада валіть із етай страни (с)
показать весь комментарий
11.12.2023 15:03 Ответить
Так вони прийшли кнопку тиснути і гроші отримувати, а тут таке діло, війна.
показать весь комментарий
11.12.2023 15:19 Ответить
Какого куя ця обезяна натягнула нас себе военну форму ? Це якийсь позор, сидять ***** в комфортних приміщеннях, жрут свинні з корит комфортного буфетах ВР, ніякого відношення до війскових дій не мають, і позорять війскову форму. Ганьба. Розпустить це скотство слуг коломойского і відправить їх на фронт рить окопи і буратіно коломойского з огидним дермаком не забудьте прихватить.
показать весь комментарий
11.12.2023 15:30 Ответить
Вчасно зробити ноги від слуг ,ще треба вміти ...як по вуха у зеленому лайні ...не відпуськають ,а чи мають право ? То мабуть так хочуть скласти мандат, це слуги так шантаж включають , перед Новим роком... гроші треба ....
показать весь комментарий
11.12.2023 15:31 Ответить
Я когда то писал что этот парламент развалится из за любовных отношений слуг и региАналов (Опзж, Видновлення Украины), раньше квартал обслуживал региАналов как шоумены, а сейчас как чиновники
показать весь комментарий
11.12.2023 15:33 Ответить
Був депутатом та склав повноваження! Хламидиоз, лякай дезертирів з Ради Ківою!
показать весь комментарий
11.12.2023 15:34 Ответить
Это тот Арахамия, которого журналист УП Ткач зафиксировал на камеру в ресторане Ишак, за игрой в покер с завхозом Януковича Кравцем, а сын Кравца является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевраде и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку.....?
показать весь комментарий
11.12.2023 15:44 Ответить
Ми їх не пускаємо - то як не пускаєте - вже почались роллеві ігри з кайданками.
показать весь комментарий
11.12.2023 15:50 Ответить
Готовий хоч зараз замінити будь кого з них - згоден працювати лише за зарплатню без помічників та компенсації за житло. Таким чином допоможу зекономити трохи бюджетних коштів.
показать весь комментарий
11.12.2023 16:05 Ответить
Тікають австріяки...
показать весь комментарий
11.12.2023 16:22 Ответить
Щури накрали "щоб онукам вистачило" - тепер замислилися все це ЗБЕРЕГТИ та ВИВЕЗТИ,
поки шмон та ревізії не почалися...
показать весь комментарий
11.12.2023 16:30 Ответить
Не хочуть бути причетними до депутатського майбутного - тобто маємо свідчення що наближається період або відповідати за голосування, або ще більше в них загрузнути (щоб потім ще більше відповідати)
показать весь комментарий
11.12.2023 16:34 Ответить
Пис-дешь, депутату не обов'язково ходити в раду, вони так і роблять. Нікого там утримувати не треба.
показать весь комментарий
11.12.2023 16:46 Ответить
зелені УРОДИ, складайте, не складайте... ПОХ....!!!!!!

усе анті Українське гівно/воровство на крові/люмпенізація українців дії, яке вонючя ***прислуга пінчуко-коломойсько-веревсько-фірташевської нуВОРішної шобли ЗАПРОТОКОЛЬОВАНА!

НЕ ВІДМОЖЕТЕСЬ І НЕ УНИКТЕТЕ ПОКАРАННЯ!!! ні ви ні ваші діти та родичі!!!!

В лесок не сходите, хіба що злазите щоб закопали.

ХАНА вам зєКУРВЯТА!
показать весь комментарий
11.12.2023 16:52 Ответить
бабки заробили пора линять
показать весь комментарий
11.12.2023 17:21 Ответить
Арахамія, ти урод, таки нічого не поняв, а других розуму більше. Все приїхали зелені!!!!
показать весь комментарий
11.12.2023 17:39 Ответить
А що такоє? Намобілізувались і позйобам?
показать весь комментарий
11.12.2023 17:43 Ответить
Цікаво...А скільки потрібно ще "тушок"вигнати-щоб ВР офіційно стала неправомочною?Є юристи і правники на форумі? І тоді "приходить" пряме президенське правління державою?Якщо так-то чого радієте і злорадствуєте?Лиш би випорожнитись?
показать весь комментарий
11.12.2023 18:00 Ответить
Краще б агрохомія пішов під слідство за своі діі. І склав мандат
показать весь комментарий
11.12.2023 18:02 Ответить
Хрен он сложит мандат, это ещё та обезия хитрющая.
показать весь комментарий
11.12.2023 22:32 Ответить
Запахло смаженим...тікають пацюки!!!!
показать весь комментарий
11.12.2023 18:08 Ответить
Зелені депутати накралися і хочуть "тихенько" утекти з України.
показать весь комментарий
11.12.2023 18:10 Ответить
Малошановні депутати-слуги відчули явний запах смаленого і інстинкт самозбереження підказує їм - тікай!
показать весь комментарий
11.12.2023 18:29 Ответить
450 депутатів в державі в якій залишилось бодай 20 млн. мешканців?
Чи не забагато?!
показать весь комментарий
11.12.2023 18:31 Ответить
Так для 95 го квартала, это даже маловато будет, ведь ещё не все знакомые, свояки, дружбаны и любовницы, кореша туда попали.
показать весь комментарий
11.12.2023 22:44 Ответить
"Хужє нє будєт" в реалі виявилося повною сракою і стало "гірше немає куди"
показать весь комментарий
11.12.2023 18:34 Ответить
не бцудьте песимістом! нема куди гірше? запевняю вас - є!!! і боюсь, що до того йде...
показать весь комментарий
11.12.2023 20:48 Ответить
Цикаво с каких партий намылились тикать? Ставлю на ,,Слуг пуйла" и ЗаЖОПников
показать весь комментарий
11.12.2023 18:36 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2023 19:00 Ответить
Всіх в бригади, а на їх місце військових, тільки тих шо на 0 були. Це оживити політичне життя в країні.
Це буде корисний експеримент.
показать весь комментарий
11.12.2023 19:14 Ответить
готовий до депутатства
показать весь комментарий
11.12.2023 19:19 Ответить
"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша" - де ти там людей бачиш мавпоподібний???
показать весь комментарий
11.12.2023 19:20 Ответить
Сніданок Химери:
Голова фракції "Слуга народу" Арахамія Давид Георгійович в декларації вказав, що 28.12.2022 року його дружина Арахамія Вікторія Вікторівна взяла в оренду автомобіль AUDI Q-4 E-TRON, який належить Кіскіну Юрію Володимировичу.
Це не відповідає дійсності. Юрій Кіскін є другом сімʼї Арахамії і погодився оформити на себе цей автомобіль через те, що Давид Георгійович влаштував його "радником" в Укроборонпром.
Того ж 28 грудня дружина Давида взяла в оренду ще одне авто MERCEDES-BENZ V300D, яке зареєстровано на Курікшу Дмитра Сергійовича.
Дмитро теж є другом сімʼї Арахамії і теж погодився, щоб на нього зареєстрували авто, яке було придбане за кошти Давида Арахамії.
Обидва авто були придбані саме в розпал війни.
показать весь комментарий
11.12.2023 19:57 Ответить
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія задекларував 418 188 грн зарплати за 2022 рік.

Водночас у гривневому еквіваленті Архамія показав понад 40 млн готівки.

Сума готівкових коштів у Арахамії становить $650 тис. і €100 тис, а у спільному користуванні з дружиною перебувають готівкою 2, 7 млн грн, $250 тис. і €100 тис.

У гривневому еквіваленті сукупна сума готівки - понад 43, 8 млн грн.
показать весь комментарий
11.12.2023 20:28 Ответить
І? Це має якось пояснити чому автомобілі були зареєстровані на друзів хламідії?
За які заслуги хламідія прилаштував кіскіна на хлібне місце "радником" в Укроборонпром?
Про плісняву і етику й говорити не варто.
показать весь комментарий
11.12.2023 21:23 Ответить
Чому ні, Петріоти ж для чого?
показать весь комментарий
11.12.2023 22:20 Ответить
Арахамія...

Грузин возвращался из командировки. Времени до отправления поезда на Тбилиси было еще очень много.

На вокзале сидеть скучно. Что же делать? Грузил пошел в зоопарк. Скучно и отрешенно бродил среди клеток со зверями и птицами - всеми мыслями вже представлял себя дома, среди родственников. И вдруг силуэт обезьяны в клетке чем-то его привлек. Грузин подошел к самой решетке клетки и стал разглядывать живое существо, привлекшее его внимание. Увиденное его взволновало и обескуражило.

Он потерял покой. Стал оглядываться по сторонам, проверять не следит ли кто за ним. Не обнаружил ли кто его взволнованость. Грузин забыл о поезде на Тбилиси, перестал представлять себя среди родственников - он весь сосредоточился на живом существе в клетке.

Он стал ждать закрытия зоопарка, он стал ждать наступления сумерек.

И, наконец, тени от деревьев на закате дня стали отчетливее и контрастней, посетители покинули зоопарк; грузин, убедившись в том, что рядом никого нет, осторожно, оглядываясь по сторонах, подошел к клетке, и тихо спросил: "Гиви, это ты!?"

 Вот такая ДЕЛИКАТНОСТЬ.
показать весь комментарий
11.12.2023 19:59 Ответить
Тільки ідіот міг таке бовкнути.
Це ж визнання того, що слуги-уроди та їх союзники риги втікають як пацюки!
Як вам приколісти-шаурмісти, ніяких ідей не виникає?
показать весь комментарий
11.12.2023 20:01 Ответить
Їм все одно.Без мозку,без принципів,без толку
показать весь комментарий
12.12.2023 06:57 Ответить
Раніше платили, щоб стати депутатом, а тепер - щоб скласти мандат та не висіти згодом на гілляці.
показать весь комментарий
11.12.2023 20:17 Ответить
скільки там непотрібу! один непотріб "обрав" інший непотріб.... убогі імбецили
показать весь комментарий
11.12.2023 20:33 Ответить
"Я не Квочик, я - Петрик П'яточкин. Шикуйтесь, будь-ласка."
показать весь комментарий
11.12.2023 20:41 Ответить
"Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця".
власне - ДОСИДІТИ. а нащо? нащо тримати людей, які не хочуть працювати. щоб голосували як їм скажуть? ото владу собі вибрали!
показать весь комментарий
11.12.2023 20:41 Ответить
Наверное хотят сложить мандаты и пойти страну защищать? Или за границу с награбленным выехать?
показать весь комментарий
11.12.2023 21:00 Ответить
поки сосали з України бабло то все добре було. а жареним запахло - тікать? Так це зрада чистої води. Мандата лишить і тут же на фронт, в окопи блд.
показать весь комментарий
11.12.2023 21:51 Ответить
Шановні! А цей бібізьян тупіший за зеленського, чи це я його просто не долюблюю?
показать весь комментарий
11.12.2023 21:54 Ответить
Слуги, не нашого народу, прийшли до парламенту бідними( не всі), через рік стали мільйонерами,тепер хочуть здриснуть з награбованим за кордон!
показать весь комментарий
11.12.2023 22:04 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2023 22:05 Ответить
ШО КРЫСЫ БЕГУТ С КОРАБЛЯ !?)
показать весь комментарий
11.12.2023 22:14 Ответить
Як й свого часу найбільш "розумні" риги тікали з партії, відчувши настання кінця
показать весь комментарий
11.12.2023 22:34 Ответить
Чмошник одягнув піксель чи щось таке й став "видатним політичним діячем військового часу". Крім відчуття тошноти не викликає нічого.
показать весь комментарий
11.12.2023 22:18 Ответить
а что происходит вообще? они же миллионы платили, чтобы попасть на это место....
показать весь комментарий
11.12.2023 23:16 Ответить
Избранным депутатом можно не складывать мандат и жить за бугром - Там в Монако и Левочкин, и главный столичный региАнал Столар (переобулся в Видновлення Украины) сидит по 10 месяцев в году, летает иногда в Дубаи на встречи с русскими, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свой 33 этажный бизнес центр в Киеве за 100 миллионов долларов и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ). Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик
показать весь комментарий
12.12.2023 04:11 Ответить
то не люди
показать весь комментарий
12.12.2023 04:48 Ответить
Страница 3 из 3
 
 