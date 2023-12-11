Германия увеличит военную помощь Украине с 4 млрд евро до 8 млрд в следующем году

Удвоение помощи Украине подтвердила государственный министр по делам Европы ФРГ Анна Люрманн перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Об этом пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Федеральная Республика Германия увеличит в следующем году вдвое военную поддержку Украины – с 4 млрд евро до 8 млрд", - заявила заместитель главы МИД.

Люрманн отметила, что нынешняя неделя также является решающей, ведь партнеры хотят открыть переговоры по членству Украины в ЕС. Позиция ФРГ здесь очень четкая, отметила Люрманн и добавила, что "26 членов ЕС очень сплочены в том, что хотят начала таких переговоров", и выразила надежду, что так и произойдет, несмотря на позицию Венгрии.

Дипломат заверила в целом, что Германия продолжает крепко стоять на стороне Украины.

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