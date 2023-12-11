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Новости Война в Украине
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Германия (6021) помощь (6162)

Германия увеличит военную помощь Украине с 4 млрд евро до 8 млрд в следующем году

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

німеччина

Удвоение помощи Украине подтвердила государственный министр по делам Европы ФРГ Анна Люрманн перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Об этом пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Федеральная Республика Германия увеличит в следующем году вдвое военную поддержку Украины – с 4 млрд евро до 8 млрд", - заявила заместитель главы МИД.

Люрманн отметила, что нынешняя неделя также является решающей, ведь партнеры хотят открыть переговоры по членству Украины в ЕС. Позиция ФРГ здесь очень четкая, отметила Люрманн и добавила, что "26 членов ЕС очень сплочены в том, что хотят начала таких переговоров", и выразила надежду, что так и произойдет, несмотря на позицию Венгрии.

Дипломат заверила в целом, что Германия продолжает крепко стоять на стороне Украины.

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Ото наші крадуни зрадіють
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11.12.2023 12:58 Ответить
Проблему провести через Бундестаг вирішили?
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11.12.2023 13:01 Ответить
Велике Дякуємо Німеччині!,
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11.12.2023 13:11 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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11.12.2023 13:19 Ответить
Так німці казали що не зможуть до 8лярдів вийти бо в бюджеті буде дефіцит. А це вже знов обіцяють
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11.12.2023 13:47 Ответить
Незважаючи на все, що нам ще належить вирішити і що ми можемо вирішити, я можу погодитися з Олафом Шольцем лише в одному: Підтримка #України - це також інвестиція в нашу безпеку. Ми дотримуємося цієї спільної відповідальності у важкі часи. CL #spdbpt2023 - Крістіан Лінднер (Федеральний міністр фінансів Німеччини) Більшість у Бундестазі за допомогу Україні, тож вони знайдуть спосіб... наприклад, не приймати жодного шукача притулку з Північної Африки та Близького Сходу і давати їм безкоштовне житло та гроші.
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11.12.2023 14:03 Ответить
Уже неплохо кстати говорят...
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11.12.2023 16:42 Ответить
 
 