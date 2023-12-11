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Евросоюз должен показать, что нет усталости от войны и поддержки Украины, - глава МИД Румынии Одобеску

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

одобеску

Страны Евросоюза должны сохранять свою политическую приверженность и поддержку Украины в ее отражении российской агрессии. ЕС должен показать, что нет усталости от войны и может эффективно действовать.

Об этом заявила глава МИД Румынии Луминица Одобеску перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чрезвычайно важно, чтобы ЕС сохранял свою политическую приверженность и поддержку Украины. Мы должны показать, что нет никакой усталости и что ЕС может действовать, когда на карту поставлена безопасность в его непосредственном соседстве. Это – вопрос ответственности, и это – вопрос доверия", – подчеркнула она.

Одобеску отметила, что на этой неделе Европейский совет должен принять правильное политическое решение по Украине и Молдове.

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"Румыния поддерживает принятие всеобъемлющего пакета, включая макрофинансовую помощь, и, конечно, начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Республикой Молдова", - подчеркнула она.

"Мы также должны продолжать давление на Россию и надеемся скоро принять 12-й пакет санкций", - добавила Одобеску.

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Те що шахеди залітають в Румунію зовсім не хвилює Угорщину
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11.12.2023 13:11 Ответить
Я Одобреску
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11.12.2023 13:33 Ответить
Одобреску
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11.12.2023 14:43 Ответить
 
 