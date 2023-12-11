Словакия обратится в ЕС с призывом к совместному решению вопроса импорта из Украины

Словакия намерена призвать Европейскую комиссию совместно решить вопрос импорта товаров из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач перед началом заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в понедельник в Брюсселе.

"Мы будем призывать Европейскую комиссию решить этот вопрос (импорта украинских товаров. – Ред.) совместно, а не оставлять на усмотрение отдельных стран-членов Европейского Союза", - сказал Такач.

По его словам, тема импорта украинских товаров станет одной из главных на сегодняшней встрече глав министерства сельского хозяйства стран-членов ЕС.

Кроме того, запрет на импорт украинских товаров будет обсужден во время совместной встречи пяти глав министерств сельского хозяйства Румынии, Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии.

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