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Словакия обратится в ЕС с призывом к совместному решению вопроса импорта из Украины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

кордон,словаччина

Словакия намерена призвать Европейскую комиссию совместно решить вопрос импорта товаров из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач перед началом заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в понедельник в Брюсселе.

"Мы будем призывать Европейскую комиссию решить этот вопрос (импорта украинских товаров. – Ред.) совместно, а не оставлять на усмотрение отдельных стран-членов Европейского Союза", - сказал Такач.

По его словам, тема импорта украинских товаров станет одной из главных на сегодняшней встрече глав министерства сельского хозяйства стран-членов ЕС.

Кроме того, запрет на импорт украинских товаров будет обсужден во время совместной встречи пяти глав министерств сельского хозяйства Румынии, Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии.

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11.12.2023 13:12 Ответить
то спочатку вирішуйте, потім блокуйте, уйобки
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11.12.2023 13:15 Ответить
Імпорт товарів які виробляє напівзруйнована економіка воюючої України - становить загрозу для економіки Євросоюзу , котра є однією з найбільших економік планети .?? Не смішіть .
Та скажіть вже прямо - нам треба виконати вказівку з муцькви ,, тобто - заблокувати Україні всю повністю торгівлю .
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11.12.2023 13:23 Ответить
Ну що тут скажеш. Наше смачніше.
Будемо купляти наше. А всіх блокуючих *****.
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11.12.2023 13:35 Ответить
В УКРАЇНІ ДУЖЕ СМАЧНІ І ДОБРОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКТИ!!! НХЙ ЄС! Кожний до свого по своє!
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11.12.2023 13:53 Ответить
Вся эта возня с импортом, блокированием границы и пр вызывает ассоциации. Это, как если бы на человека рухнула стена, он под ней еле живой ворочается а рядом сбежались кредиторы за долгами, жена за алиментами, начальник стоит бубнит за просроченный отчёт, сосед снизу предъявляет, за то, что его затопили..
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11.12.2023 14:36 Ответить
Так буває. У далекі 90-і мені платню перестали виплачували місяцями поспіль. Так дружина подала на аліменти. Які так ні разу і не встигла одержати за півтора року поки знову не подала на скасування.
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11.12.2023 14:42 Ответить
Добре, мене цікавить куди дівалося наше збіжжя до війни? Невже помідори, буряки та кукурузу везли зразу в Мексику. Чи на Філіпіни. А зараз це все осідає в Словаччині, Польші, Угорщині та вони його не можуть з'їсти. Якась дивина.
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11.12.2023 14:38 Ответить
 
 