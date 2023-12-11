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Новости Экономика
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Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей разблокирован, возобновлено стабильное движение грузовиков, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Экономика

блокада,кордон,польща

Блокада пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей завершена.

Об этом сообщил в фейсбуке вице-премьер по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, с 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются – будут направляться в сторону Польши.

"Более месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска. За это время команда Министерства и Посольства буквально ежедневно занималась вопросом разблокирования. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть полностью разблокирована, а дальнейшие блокировки не допущены. Работаем дальше, учитывая интересы наших перевозчиков и государства", - отметил Кубраков.

Смотрите: Партия фур по железной дороге прибыла в Польшу. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Те, що таким чином хйло намагалося заблокувати кордон для допомоги ЗСУ - це цілком очевидно. Але, коли поляки підрахували власні збитки, то тут напевно сталася дуже важка, та й неприємна "розмова" з "блокираторами". Це мені так здається.
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11.12.2023 15:06
+9
Ну що ви? Після розмови бубачкі з президентом Кабо-Верде поляки швидко взялися за розум))
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11.12.2023 14:56
+8
Очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Interia.

"Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.

"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.

Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".
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11.12.2023 16:22
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Це добре ...
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11.12.2023 14:45 Ответить
Цікаво, що поляків задовільнило?
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11.12.2023 14:46 Ответить
У Польщі сьогодні має з'явитися новий прем'єр 11.-(14.) 12.2023
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11.12.2023 14:56 Ответить
Очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Interia.

"Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.

"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.

Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".
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11.12.2023 16:22 Ответить
зателефонували від Вуйка Байдена)
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11.12.2023 16:48 Ответить
І що ж цьому посприяло?! Ніколи не повірю що зусилля української сторони
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11.12.2023 14:48 Ответить
Ну що ви? Після розмови бубачкі з президентом Кабо-Верде поляки швидко взялися за розум))
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11.12.2023 14:56 Ответить
Ви не розумієте!
В Аргентині Вова розблокує дороги на Польщу,
в Кабо-Верде домовився про F-16,
на зворотному шляху з Кубою безвіз підпише і попросить ППО у Гондурасі.
Асиметрична відповідь Сенату США, шах і мат!
Інших же справ в країні у імітатора немає.
Чому не ржом, малахольні?
О. Леусенко

Ну що, зебоби, ви саме цього хотіли?
Стадо, ви вже, як худоба наржались? Вас ваш криворогий блазень з ларьочником просто здають на шкварки.
Цікаво, чи дебіли спроможні бачити очевидні речі?
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11.12.2023 15:34 Ответить
З нашого боку стояли польські фури яких теж не випускали. Швидш за все їх пропустили в обмін...
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11.12.2023 14:56 Ответить
Протест польських перевізників на першому КПП розігнав очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава, - Interia

Поки всі чекали рішення від польских урядовців, не витримав очільник польської гміни (адміністративна одиниця в Польщі) Дорогуськ. "Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.

"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.

Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".

Протестувальникам дали 15 хвилин, щоб вирішити, що вони будуть робити
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11.12.2023 16:17 Ответить
За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена, так кортить дізнатися про щоденно, і про десятки зустрічей, мабуть не відпочивали с утками.
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11.12.2023 14:55 Ответить
була складна робота, але вона ще не завершена,СУД як Украiни так i Польщi проти блокадникiв
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11.12.2023 15:04 Ответить
Польські фермери впали у злидні через блокування кордону.
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11.12.2023 14:57 Ответить
Те, що таким чином хйло намагалося заблокувати кордон для допомоги ЗСУ - це цілком очевидно. Але, коли поляки підрахували власні збитки, то тут напевно сталася дуже важка, та й неприємна "розмова" з "блокираторами". Це мені так здається.
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11.12.2023 15:06 Ответить
Несподівано виявилося, що можна просто домовитися. Цікаво чого раніше чекали?
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11.12.2023 15:12 Ответить
Туска чекали
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11.12.2023 15:29 Ответить
Рано радоваться Туску - он будет все делать ради польских избирателей! Нужно будет, он только дороги в Украину перекроет но и рельсы разберет. А все самолеты погонит в аэропорт Березка в Смоленске.
Сами у себя порядок не наведем - никто нам задницу не подотрет!
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11.12.2023 15:35 Ответить
Ти диви, вискочила zелена тварюка курваков і починає верещати про "десятки зустрічей, перемовин"... Немає слів
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11.12.2023 16:17 Ответить
Начальника тієї гміни, що розігнав ***** блокувальників, поставити замість курвакова, порядок швидко наведе
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11.12.2023 16:18 Ответить
Відновлено не відновлено - а польські товари більше не купуватиму.
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11.12.2023 16:25 Ответить
Та скільки можна нести хрінь?
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n01zp67w0o
там пишуть, що не дочекавшись нічого внятного від держави "Український бізнес зробив перший крок до розблокування польського кордону у правовий спосіб, - від імені Асоціації міжнародних перевізників України до місцевих органів влади в Польщі на територіях, де розташовані заблоковані прикордонні пункти, подали перші скарги.

Після отримання скарг керівники територіальних громад (гмін) зобов'язані звернутися до організаторів блокування із закликом припинити акцію.

Після двох попереджень - "наприклад, вранці і ввечері" - місцева влада має право розпустити страйк своїм рішенням. Якщо ж вона і надалі не втручатиметься або проігнорує подані заяви, це стане підставою до звернення до суду - вже на місцеву владу за бездіяльність."
Ось і все "кохання" дблбл
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11.12.2023 16:37 Ответить
"Протест польських перевізників на першому КПП розігнав очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава" Джерело: https://censor.net/ua/n3460864

Тобто все зробив Голова місцевої громади?

А пан кубраков скромно промовчав, що то ніх...уя ні його міністерство, ні уряд членограя?
Добре хоч не спиз...дів, що то його особисте досягнення.
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11.12.2023 17:38 Ответить
А потом пришел лесник и всех разогнал.
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11.12.2023 19:03 Ответить
Станом на зараз, 3.14дери знову заблокували поставивши фуру впоперек дороги.Кажуть-поламалась.
кубраков сучий потрох-їдь ремонтуй.
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11.12.2023 19:43 Ответить
Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею розблоковано, відновлено стабільний рух вантажівок, - Кубраков

З боку Польщі стоїть транспортний засіб, який унеможливив рух для вантажівок - Демченко

Вистава продовжується, наші героїчні чиновники не втомлюються давати інтервю про свої герочні подвиги в боротьбі із інопланетянами
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11.12.2023 20:22 Ответить
 
 