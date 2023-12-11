Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей разблокирован, возобновлено стабильное движение грузовиков, - Кубраков

Блокада пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей завершена.

Об этом сообщил в фейсбуке вице-премьер по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, с 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются – будут направляться в сторону Польши.

"Более месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска. За это время команда Министерства и Посольства буквально ежедневно занималась вопросом разблокирования. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть полностью разблокирована, а дальнейшие блокировки не допущены. Работаем дальше, учитывая интересы наших перевозчиков и государства", - отметил Кубраков.

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