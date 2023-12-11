Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей разблокирован, возобновлено стабильное движение грузовиков, - Кубраков
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Блокада пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей завершена.
Об этом сообщил в фейсбуке вице-премьер по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, с 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются – будут направляться в сторону Польши.
"Более месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска. За это время команда Министерства и Посольства буквально ежедневно занималась вопросом разблокирования. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть полностью разблокирована, а дальнейшие блокировки не допущены. Работаем дальше, учитывая интересы наших перевозчиков и государства", - отметил Кубраков.
Пожалуйста, подождите...
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Interia.
"Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.
"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.
Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".
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О. Леусенко
Ну що, зебоби, ви саме цього хотіли?
Стадо, ви вже, як худоба наржались? Вас ваш криворогий блазень з ларьочником просто здають на шкварки.
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Поки всі чекали рішення від польских урядовців, не витримав очільник польської гміни (адміністративна одиниця в Польщі) Дорогуськ. "Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.
"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.
Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".
Протестувальникам дали 15 хвилин, щоб вирішити, що вони будуть робити
Сами у себя порядок не наведем - никто нам задницу не подотрет!
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n01zp67w0o
там пишуть, що не дочекавшись нічого внятного від держави "Український бізнес зробив перший крок до розблокування польського кордону у правовий спосіб, - від імені Асоціації міжнародних перевізників України до місцевих органів влади в Польщі на територіях, де розташовані заблоковані прикордонні пункти, подали перші скарги.
Після отримання скарг керівники територіальних громад (гмін) зобов'язані звернутися до організаторів блокування із закликом припинити акцію.
Після двох попереджень - "наприклад, вранці і ввечері" - місцева влада має право розпустити страйк своїм рішенням. Якщо ж вона і надалі не втручатиметься або проігнорує подані заяви, це стане підставою до звернення до суду - вже на місцеву владу за бездіяльність."
Ось і все "кохання" дблбл
Тобто все зробив Голова місцевої громади?
А пан кубраков скромно промовчав, що то ніх...уя ні його міністерство, ні уряд членограя?
Добре хоч не спиз...дів, що то його особисте досягнення.
кубраков сучий потрох-їдь ремонтуй.
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