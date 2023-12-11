Рашисты выпустили ракету в сторону Кривого Рога, в городе раздаются взрывы

Российские захватчики выпустили ракету, летящую в сторону Кривого Рога.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

СМИ сообщают о звуках взрывов

Ранее в ВС заявили о воздушной тревоге в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской областях, связанной с активностью вражеской тактической авиации.

Там предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.

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