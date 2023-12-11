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Рашисты выпустили ракету в сторону Кривого Рога, в городе раздаются взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики выпустили ракету, летящую в сторону Кривого Рога.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
СМИ сообщают о звуках взрывов
Ранее в ВС заявили о воздушной тревоге в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской областях, связанной с активностью вражеской тактической авиации.
Там предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.
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+4 Александр Зингельшухер
показать весь комментарий11.12.2023 15:20
+2 Павло ШОвте
показать весь комментарий11.12.2023 15:16
+1 Злой Пенсионер ad66c051
показать весь комментарий11.12.2023 15:18
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Серьёзно : порой мне стыдно, что я ним одной крови,ей-Богу... Его президенство, если к чему и приведёт, то к росту антисемитизма в Украине.