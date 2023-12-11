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Рашисты выпустили ракету в сторону Кривого Рога, в городе раздаются взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,авіація

Российские захватчики выпустили ракету, летящую в сторону Кривого Рога.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

СМИ сообщают о звуках взрывов

Ранее в ВС заявили о воздушной тревоге в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской областях, связанной с активностью вражеской тактической авиации.

Там предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.

Смотрите: В результате обстрела Херсонской тергромады один человек погиб, еще три - получили ранения. ФОТО
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Топ комментарии
+4
Самое лучшее ПВО - это взять и при везти в Кривбасс назад папиков Боневтика Оманского. Такая система гораздо лучше С-400 и Пэтриота вместе взятых. Круче даже израильской Arrow Как только папа-прохвессор с пожизненной стипендией и мама Римма вернутся, обстрелы Кривбасса прекратятся сами собой. Всё ж договорено.

Серьёзно : порой мне стыдно, что я ним одной крови,ей-Богу... Его президенство, если к чему и приведёт, то к росту антисемитизма в Украине.
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11.12.2023 15:20
+2
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11.12.2023 15:16
+1
Кирдик падлюці,ппо молодці!
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11.12.2023 15:18
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Було гучно
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11.12.2023 14:58 Ответить
Ракета ще летить в сторону Кривого Рогу, а в місті вже лунають вибухи. Це новина про диверсантів чи я чогось не зрозумів?
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11.12.2023 15:06 Ответить
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11.12.2023 15:16 Ответить
Тоді добре.
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11.12.2023 15:22 Ответить
Потрібно Коваля з бруківкою поставити в якості ППО
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11.12.2023 15:06 Ответить
Кирдик падлюці,ппо молодці!
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11.12.2023 15:18 Ответить
Самое лучшее ПВО - это взять и при везти в Кривбасс назад папиков Боневтика Оманского. Такая система гораздо лучше С-400 и Пэтриота вместе взятых. Круче даже израильской Arrow Как только папа-прохвессор с пожизненной стипендией и мама Римма вернутся, обстрелы Кривбасса прекратятся сами собой. Всё ж договорено.

Серьёзно : порой мне стыдно, что я ним одной крови,ей-Богу... Его президенство, если к чему и приведёт, то к росту антисемитизма в Украине.
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11.12.2023 15:20 Ответить
А чому ту тактичну авіацію не сбивають? Вони ж не калібри і не іскандери з великої відстані пускають?
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11.12.2023 15:50 Ответить
Тому, що ті літаки дуже далеко від нашої ППО; не дістають їх.
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11.12.2023 17:31 Ответить
Шо ж то за ракети які з тактичної авіації пускають? Я ж про це і запитую? Дійсно якщо ви спеціаліст у ПВО. Якщо так просто аматор діванний то краще не відповідайте.
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11.12.2023 17:35 Ответить
Какие вам нужны специалисты? Регулярно уже полтора года Повітряні Сили ЗС України каждый раз уведомляют ракеты какого типа использовались при очередных ударах, в данном случае только, что сказали Х-59. Дальность у неё в разных модификациях разная, но в последнее время стреляю теми, что летят на 200-250 км. Поскольку дальнобойное ПВО ВСУ подтягивают к линии фронта крайне редко, то и с 50-70 км можно Х-59 бить с разных направлений на 150-200 км в глубину примерно.
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11.12.2023 17:41 Ответить
Пишут что ракеты были пущены с самолетов тактической авиации.Но Су-24 это не тактическая а уже фронтовая авиация. Он так и называется фронтовой бомбардировщик. Поэтому и хочу разобраться чего ж это нового рашисты придумали?
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11.12.2023 20:11 Ответить
 
 