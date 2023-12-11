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Подруга Зеленского Елена Кравец получила 27 миллионов из бюджета на собственную программу

Новости Цензор.НЕТ Общество

Бывшая партнерша президента Зеленского по "Кварталу 95" Елена Кравец получила из государственного бюджета более 27 миллионов гривен на создание авторского вечернего шоу "Тихий вечер", выходящего на телеканале "Дом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на тендер Prozorro.

Подруга Зеленского Елена Кравец получила 27 миллионов из бюджета на собственную программу 01

Тендер был объявлен еще 20 января. Планировалось, что из бюджета будет выделено более 32 млн грн.

Однако уже 28 ноября в договор были внесены изменения, поскольку "стороны пришли к согласию об уменьшении объема закупки и согласовали уменьшить общую цену Договора на 5 328 000 (пять миллионов триста двадцать восемь тысяч) гривен 00 копеек". Так, на разработку программы выделят 27,528 млн грн.

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Топ комментарии
+79
Де можна написати привітання з успіхом? Це ж так мило - "Тихий вечір", всі біля екранів телевізорів, а лохи десь там по окопах шаряться та просять інших лохів скинутися на дрони, машини...
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11.12.2023 15:12
+59
Ще на шалики цій подрузі треба дати, щоби асфальтом вдавилася.
Клоуни, млять...
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11.12.2023 15:11
+53
а ви на дрони скидуйте! бо Лєнки хочуть відпочити.
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11.12.2023 15:13
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Ви досі не зрозуміли, на що і куди йдуть гроші від зборів на дрони і таке інше?
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11.12.2023 18:18 Ответить
Якщо я перераховую, то точно знаю куди і кому йдуть.
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11.12.2023 22:36 Ответить
Ні не знаєте. І далі кінцевого отримувача, нічого не відстежите. І не тіште себе цим знанням - це ілюзія.
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11.12.2023 22:50 Ответить
Знаю, бо перераховую вже тільки на збори в нашій громаді для забезпечення хлопців з нашої громади. Хлопці ( іноді це дружина, донька чи мама ) повідомляють про потреби, в нас є група в вайбер, розраховується потрібна сума і громада оперативно скидається на авто, тепловізори, дрони. запчастини і т.д. В середньому збір закриваємо за два-три дні, авто наші ж люди приганяють дуже оперативно, на місці обслуговують, а все дрібне займає часу тільки на пересилку. І нічого не бачу страшного, що наприклад Мавік купуємо дорожче ніж Мадяр ( йому теж донатив ), але це ж не гуртом, зато все надійно і переправляємо конкретно в руки нашим воїнам-односельчанам. Звичайно ми не можемо купити БМП, але рекомендую так зробити всім громадам, тоді наші захисники будуть забезпечені гарантовано, відчуватимуть турботу та знатимуть за кого воюють.
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11.12.2023 23:29 Ответить
Де там в Кравець фейсбук, давайте хоч толпой спитаємо нахіба нам той тихий вечір знімать збираються
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11.12.2023 16:52 Ответить
Спитаємо і що? Легше стане? Може,попа від питань до дій переходити?
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11.12.2023 17:27 Ответить
ну спитаємо - то абстракція. Так це і є діі, суспільний розголос, негативна реакція - змусить відмінити тендер, рейтинги ж важливі, тим паче для телебачення.

Починать "революцію" із-за серіалу, теж така собі ідея. Тим паче лідери думок поки не закликають до цього, значить і дійсно - прям користі з цього мало буде.

Але хоч таким, мяким тиском - спробувати боротися. Спочатку треба хоч так.

Тим паче ротом в інтернетах завжди легше гойду ганять, ніж майдани собирать. Тож пока діємо в рамках своіх можливостей ВІдписуємся та хетимо в інтернеті усіх квартальців забажавших державні кошти.

п.с. І донатимо на дрони камікадзе
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11.12.2023 17:38 Ответить
на ссиль на ф-бук
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001647136046
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11.12.2023 18:58 Ответить
Цих мерзотників совистити безперспективно.
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11.12.2023 22:38 Ответить
Там оно 120 мільярдів баксюків дадуть, то шо ті копійки якісь 27 млн гривень
А дрони..?.а шо дрони.?..а що зимовий одяг...а що військовополонені.....а що лікування поранених і скалічених....... Тут головне, щоб вечір тихий був
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11.12.2023 16:53 Ответить
Тихими вечорами, дерьмаки з татаровими чи інші особливо віддані, сидять з олівчиком над статтями видатків бюджету - "ета нам, ета опять нам, а ето тебе"
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11.12.2023 17:01 Ответить
« Красти - це злочин, багато красти - це бізнес,
грабувати весь народ - це вже політика.»
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11.12.2023 17:16 Ответить
Щоб тобі,****,руки покорчило від тих кривавих грошей! *****,з народу по копійці на ЗСУ збирають,Америка вже *** великий показала замість грошей,хлопці на фронті кожен патрон рахують,а цій ***** аж 27 мільйонів на її кривляння???
І ми,українці,знову мовчки це прохаваємо???? Чи пора вже братися за цю зелену банду,люди?????
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11.12.2023 17:26 Ответить
Як саме "братися" і хто? Ті, що можуть-на фронті, а більшість тих, хто в тилу- то ті самі 73%, котрим " Тихій вечір" саме необхідне, а на дрони скинуться "порохоботи".
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12.12.2023 09:32 Ответить
Довбаний зелений цирк на крові Зєля і його уроди взагалі страху не мають, крадуть як не в себе.
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11.12.2023 17:27 Ответить
як би ми тут не обурювались. а вони чхать хотіли на нас . дорвались нашими руками до влади і сміються над дурними хохлами .Подивилась телевізор - сплошноє вєсєльє
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11.12.2023 17:41 Ответить
73% аплодують стоячи!
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11.12.2023 17:42 Ответить
Хоча дивлюся тендер за Січень 2023 року, тобто рік тому тендеру вже, і згадали тількі зараз за нього, це вже схоже на ІПСО

Деж вони спали цілий рік, всі грощі вже спіжжені. То толку з цього - хіба гівна на вентілятор кинуть. Я то думав це свіжий зашквар, можна поборотись щоб відмінити його.

А то всьо так, "Заднім" чіслом журналісти знайшли. Єх...
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11.12.2023 17:43 Ответить
Тендер було оголошено ще 20 січня. Планувалося, що з бюджету виділять понад 32 млн грн.

Проте вже 28 листопада до договору було внесено зміни, оскільки "сторони дійшли згоди про зменшення обсягу закупівлі та погодили зменшити загальну ціну Договору на 5 328 000 (п'ять мільйонів триста двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок". Так, на розробку програми виділять 27 528 000 грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3460860

тільки в кінці листопада завершили,тому ніякого іпсо,як то кажуть свіжак.
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11.12.2023 22:11 Ответить
просто знищують державу.... у них все добре, розподілюять народні кошти між собою, а ви вмирайте...
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11.12.2023 17:44 Ответить
Всього 187 штук DJI Mavic 3. Нічого страшного.
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11.12.2023 17:45 Ответить
ТЧотири дні назад відправили машину з гуманітаркою на СХід де воюють кияни Збирали всі родичі,друзі і пенсіонери також вкладали посильну допомогу Немає матюків ,щоб обматюкати цих уродів--казнокрадів Для них війни немає,як і немає БАТЬКІВЩИНИ,а є територія для крадіжки і шахрайства.
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11.12.2023 17:58 Ответить
Ця сяюча Ленка , беспардона людина, гламууур це їхнє фсьоо, від Ленки залишилося тільки , просто ленка шапіто
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11.12.2023 18:14 Ответить
С.Далі відпочиває
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11.12.2023 18:51 Ответить
запросіть Бампера й Суса, вони краще Лєнки зроблять усього за 270 000.
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11.12.2023 19:02 Ответить
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-20-013512-a


угу фейк фейк,хреново шукав все там є
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11.12.2023 22:17 Ответить
якщо у нього сайт..дозоро.., то явно не там
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11.12.2023 23:27 Ответить
...а это факт коррупции.
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11.12.2023 21:03 Ответить
Завдяки спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов+ минулого місяця було акумульовано 8,5 млн грн, які було направлено на виготовлення 520 FPV-дронів. Джерело: https://censor.net/ua/p3460805

27 млн = 1500 дронів
стільки коштує Україні курва Лєнка Кравєц !!!
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11.12.2023 21:40 Ответить
чтоб они ей поперек горла стали!!!! просто скоты
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11.12.2023 22:52 Ответить
Підтримую Таню Коваленко - за зелену владу братися, Вилами !!!
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11.12.2023 23:36 Ответить
Зелена чума розп..джує державний бюджет навіть не ховаючись. Відколи ці зрадники приватизували суспільні фінанси?
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12.12.2023 01:54 Ответить
То як, проковтнем і цього разу? Чи може хоч щось зробимо, панове українці? Можна написати "привітання" всім причетним та самій Олені. Створити петицію з вимогою скасувати цей проєкт. Зробити інфопривід через соцмережі, так щоб нагорі помітили. Або протести. Бо так і будем кожного разу - пошепочемося в коментах, а з нас тим часом другу шкуру здиратимуть, в той час як наші воїни в окопах в багні чекають на зброю та захищають нас.
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12.12.2023 02:19 Ответить
Ширє ножки, вище ножки - заработалі мільйошки!
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12.12.2023 09:14 Ответить
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