Подруга Зеленского Елена Кравец получила 27 миллионов из бюджета на собственную программу
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Бывшая партнерша президента Зеленского по "Кварталу 95" Елена Кравец получила из государственного бюджета более 27 миллионов гривен на создание авторского вечернего шоу "Тихий вечер", выходящего на телеканале "Дом".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на тендер Prozorro.
Тендер был объявлен еще 20 января. Планировалось, что из бюджета будет выделено более 32 млн грн.
Однако уже 28 ноября в договор были внесены изменения, поскольку "стороны пришли к согласию об уменьшении объема закупки и согласовали уменьшить общую цену Договора на 5 328 000 (пять миллионов триста двадцать восемь тысяч) гривен 00 копеек". Так, на разработку программы выделят 27,528 млн грн.
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+79 Volodymyr Zolotar
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Пожалуйста, подождите...
Починать "революцію" із-за серіалу, теж така собі ідея. Тим паче лідери думок поки не закликають до цього, значить і дійсно - прям користі з цього мало буде.
Але хоч таким, мяким тиском - спробувати боротися. Спочатку треба хоч так.
Тим паче ротом в інтернетах завжди легше гойду ганять, ніж майдани собирать. Тож пока діємо в рамках своіх можливостей ВІдписуємся та хетимо в інтернеті усіх квартальців забажавших державні кошти.
п.с. І донатимо на дрони камікадзе
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001647136046
А дрони..?.а шо дрони.?..а що зимовий одяг...а що військовополонені.....а що лікування поранених і скалічених....... Тут головне, щоб вечір тихий був
грабувати весь народ - це вже політика.»
І ми,українці,знову мовчки це прохаваємо???? Чи пора вже братися за цю зелену банду,люди?????
Деж вони спали цілий рік, всі грощі вже спіжжені. То толку з цього - хіба гівна на вентілятор кинуть. Я то думав це свіжий зашквар, можна поборотись щоб відмінити його.
А то всьо так, "Заднім" чіслом журналісти знайшли. Єх...
Проте вже 28 листопада до договору було внесено зміни, оскільки "сторони дійшли згоди про зменшення обсягу закупівлі та погодили зменшити загальну ціну Договору на 5 328 000 (п'ять мільйонів триста двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок". Так, на розробку програми виділять 27 528 000 грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3460860
тільки в кінці листопада завершили,тому ніякого іпсо,як то кажуть свіжак.
угу фейк фейк,хреново шукав все там є
27 млн = 1500 дронів
стільки коштує Україні курва Лєнка Кравєц !!!