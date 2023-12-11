Протест польских перевозчиков на первом КПП разогнал глава гмины Дорогуск Войцех Савва, - Interia

Глава польской гмины Дорогуск Войцех Савва решил разогнать перевозчиков, блокировавших пункт пропуска на границе с Украиной. Он не хочет, чтобы жители гмины теряли работу.

Об этом сообщает портал Interia, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я больше не могу допустить, чтобы жители гмины теряли работу", - сказал войт Войцех Савва.

"Перевозчики не выполняют договоренности, они не пропускают транспорт ADR (опасные грузы. – Ред.), как было договорено", – добавил он.

После 13:00 участникам официально сообщили, что акция протеста была распущена. Муниципалитет назвал две причины – "большая опасность для имущества" и "блокировка движения".

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Протестующим дали 15 минут, чтобы решить, что они будут делать дальше.

В комментарии "Украинской правде" Государственная пограничная служба Украины подтвердила разблокировку пункта пропуска.

"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 14:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме ", - отметил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

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Как сообщалось ранее, вице-премьер по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что правительство продолжит работу по разблокированию остальных пунктов пропуска.