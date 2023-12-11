Протест польских перевозчиков на первом КПП разогнал глава гмины Дорогуск Войцех Савва, - Interia
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Глава польской гмины Дорогуск Войцех Савва решил разогнать перевозчиков, блокировавших пункт пропуска на границе с Украиной. Он не хочет, чтобы жители гмины теряли работу.
Об этом сообщает портал Interia, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я больше не могу допустить, чтобы жители гмины теряли работу", - сказал войт Войцех Савва.
"Перевозчики не выполняют договоренности, они не пропускают транспорт ADR (опасные грузы. – Ред.), как было договорено", – добавил он.
После 13:00 участникам официально сообщили, что акция протеста была распущена. Муниципалитет назвал две причины – "большая опасность для имущества" и "блокировка движения".
Протестующим дали 15 минут, чтобы решить, что они будут делать дальше.
В комментарии "Украинской правде" Государственная пограничная служба Украины подтвердила разблокировку пункта пропуска.
"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 14:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме ", - отметил спикер ГНСУ Андрей Демченко.
Как сообщалось ранее, вице-премьер по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что правительство продолжит работу по разблокированию остальных пунктов пропуска.
Пожалуйста, подождите...
&обані клоуни(зелені)
Це, ск, відповідь тим що розказували що військові вантажі йдуть без затримок...
А на рахунок військових вантажів Ви теж праві.
На кордоні застрягла велика кількість спорядження, амуніції, зимового спорядження, та сама термобілизна, тактичне зимове взуття, складові та замінники до техніки, цивільних дронів, акумалятори, запчастини до позашляховків, навіть звичайні розхідники, яке було замовлено ще до холодів та "зависло", бо не підпадає під ознаки "військових"
*****
Але в них там тотальна політична боротьба. І "зачепити" цих "протестувальників" (яких організувала фактично одна фірма-перевізник) - це означало "зачепити" ПіС-івців. Які, формально, виграли парламентські вибори.
міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що уряд продовжить роботу з розблокування решти пунктів пропуску (с)
треба два місяці,щоб сцикунів вивести на чисту воду..
Тому - подяка за результат, а мотив - не цікавий. Головне, щоби доїхало
Тільки не забувайте що якраз оцей очільник гімни видав дозвіл на блокування...
Місцевий СамоУрядовець (яких дуже НЕ ******* всі можновладці) за 15 хвилин вирішив питання, яке вони не могли вирішити на протязі декількох місяців...
міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що уряд продовжить роботу з розблокування решти пунктів пропуску(с)
- День перший: німці вигнали нас з лісу!
- День другий: ми вигнали німців з лісу!
- День третій: прийшов лісник і вигнав з лісу нас та німців…
Запам'ятайте це на майбутнє. Мало лі що.
нічого нового, політика - брудне лайно по всьому світу. просто наші політики його ще й їдять.
Даже мафия
А если мафия существует
Значит государство с ней в доле...
Потім партизани загнали німців у село
Коли це стало "системою" - прийшов лісник і всіх "порозганяв по норах"
"Цирк на дроті" "Голова сільради" навів порядок там… де "жувала соплі" влада цілої держави! Це - не ГАНЬБА?
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n01zp67w0o
там пишуть, що не дочекавшись нічого внятного від держави "Український бізнес зробив перший крок до розблокування польського кордону у правовий спосіб, - від імені Асоціації міжнародних перевізників України до місцевих органів влади в Польщі на територіях, де розташовані заблоковані прикордонні пункти, подали перші скарги.
Після отримання скарг керівники територіальних громад (гмін) зобов'язані звернутися до організаторів блокування із закликом припинити акцію.
Після двох попереджень - "наприклад, вранці і ввечері" - місцева влада має право розпустити страйк своїм рішенням. Якщо ж вона і надалі не втручатиметься або проігнорує подані заяви, це стане підставою до звернення до суду - вже на місцеву владу за бездіяльність."
Ось і все "кохання"
та прожене все зелене шапіто?