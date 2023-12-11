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Новости Происшествия
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граница (4745) Польша (7487) блокирование (355)

Протест польских перевозчиков на первом КПП разогнал глава гмины Дорогуск Войцех Савва, - Interia

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

кордон,польща

Глава польской гмины Дорогуск Войцех Савва решил разогнать перевозчиков, блокировавших пункт пропуска на границе с Украиной. Он не хочет, чтобы жители гмины теряли работу.

Об этом сообщает портал Interia, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я больше не могу допустить, чтобы жители гмины теряли работу", - сказал войт Войцех Савва.

"Перевозчики не выполняют договоренности, они не пропускают транспорт ADR (опасные грузы. – Ред.), как было договорено", – добавил он.

После 13:00 участникам официально сообщили, что акция протеста была распущена. Муниципалитет назвал две причины – "большая опасность для имущества" и "блокировка движения".

Также смотрите: Партия фур по железной дороге прибыла в Польшу. ВИДЕО

Протестующим дали 15 минут, чтобы решить, что они будут делать дальше.

В комментарии "Украинской правде" Государственная пограничная служба Украины подтвердила разблокировку пункта пропуска.

"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 14:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме ", - отметил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба о блокировании границы с Польшей: Ситуация почти неизменна, в очереди около 3,5 тыс. грузовиков

Как сообщалось ранее, вице-премьер по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что правительство продолжит работу по разблокированию остальных пунктов пропуска.
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Топ комментарии
+85
Значить очільник якоїсь гміни може навести лад,а очільник Польщі ні?
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11.12.2023 15:32
+55
"...а потом вернулась жена лесника и разогнала всех к ё...ной матери!" (с)
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11.12.2023 15:34
+51
Це як осиновий кілок у дупу Зеленського, Європейської Раді та Уряду Польши:
Місцевий СамоУрядовець (яких дуже НЕ ******* всі можновладці) за 15 хвилин вирішив питання, яке вони не могли вирішити на протязі декількох місяців...
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11.12.2023 15:36
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Лёд тронулся, господа, присяжные заседатели!(с)
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11.12.2023 15:30 Ответить
Ага , потріскав. Тому що Моравецькому (і який стояв за блокуванням) на посту ПМ Польщі зосталося всього-нічого, а новий ПМ буде пов'язаний із Шимоном Головнею, який до України (принаймні підтримки нас під час війни) відноситься набагато краще.
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11.12.2023 16:30 Ответить
- ... Продовжив роботу з розблокування решти пунктів пропуску...!
&обані клоуни(зелені)
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11.12.2023 15:31 Ответить
не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR

Це, ск, відповідь тим що розказували що військові вантажі йдуть без затримок...
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11.12.2023 15:42 Ответить
Не обов'язково військові вантажі. Там на кордоні в очікуванні пальне, хімія, певні матеріали, у т.ч., виготовлені з пластику, перелік величезний.
А на рахунок військових вантажів Ви теж праві.
На кордоні застрягла велика кількість спорядження, амуніції, зимового спорядження, та сама термобілизна, тактичне зимове взуття, складові та замінники до техніки, цивільних дронів, акумалятори, запчастини до позашляховків, навіть звичайні розхідники, яке було замовлено ще до холодів та "зависло", бо не підпадає під ознаки "військових"
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11.12.2023 15:55 Ответить
То зрозуміло. Заблоковано було все - і військове і цивільне.
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11.12.2023 16:01 Ответить
Плюс мабуть ще одна причина: Бельгія, Нідерланди, Австрія і Італія вчора закликали ЄС не надавати ліцензії, дозвола польським перевізникам по ЄС, за блокування нашого кордону?!
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11.12.2023 16:48 Ответить
ЗЕкоМанда була б сама не своя аби не видали за "своє досягнення " й не про піарились на цьому.
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11.12.2023 15:59 Ответить
клоунада за яку дорого заплачено
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11.12.2023 15:31 Ответить
Тому позови на відшкодування збитків повинні бути обов'язково!
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11.12.2023 15:44 Ответить
Ти що не знаєш головне правило цього світу? Всім винні тільки українці, Еуропейчики святі, так треба було, в них був план, і знову ж таки дивись п.1 => ми всі винні
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11.12.2023 16:01 Ответить
Значить очільник якоїсь гміни може навести лад,а очільник Польщі ні?
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11.12.2023 15:32 Ответить
Скоро вже "бувший очільник", оскільки, як кажуть самі поляки: Morawiecki est do dupi
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11.12.2023 15:44 Ответить
Правильно кажуть.
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11.12.2023 16:38 Ответить
Morawiecki est do dupi
*****

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11.12.2023 18:20 Ответить
До каземату муравецького за диверсію з рашистами
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12.12.2023 01:48 Ответить
МОЖЕ і ХОЧЕ - різні речі. Навести лад могли там десятки посадовців - від місцевої влади (поліція, прокуратура, адміністрації) до державної влади (спецслужби, прокуратура, поліція, виконавча влада).

Але в них там тотальна політична боротьба. І "зачепити" цих "протестувальників" (яких організувала фактично одна фірма-перевізник) - це означало "зачепити" ПіС-івців. Які, формально, виграли парламентські вибори.
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11.12.2023 18:20 Ответить
ви не праві...як же така подія без зелених вошей..
міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що уряд продовжить роботу з розблокування решти пунктів пропуску (с)
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11.12.2023 18:23 Ответить
карочє,кремлядсіє в бубєн отримувати зовсім не готові...
треба два місяці,щоб сцикунів вивести на чисту воду..
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11.12.2023 15:34 Ответить
"...а потом вернулась жена лесника и разогнала всех к ё...ной матери!" (с)
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11.12.2023 15:34 Ответить
Щира подяка нормальним полякам-сусідам
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11.12.2023 15:34 Ответить
за що подяка? Мотив там втрата грошей, а не допомога Україні.
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11.12.2023 15:43 Ответить
Наш мотив - вантаж у фурах, який чекають на фронті.
Тому - подяка за результат, а мотив - не цікавий. Головне, щоби доїхало
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11.12.2023 15:45 Ответить
Ну дякуйте.
Тільки не забувайте що якраз оцей очільник гімни видав дозвіл на блокування...
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11.12.2023 15:58 Ответить
Він свою дупу рятує. Як тільки дізнався, що ввечері парламент призначить Дональда Туска прем'єром то зразу набрався сміливості. А чого місяць не розганяв?
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11.12.2023 21:56 Ответить
І не треба ні яких високих перемовин. Вийшов очільник гімни, і край страйку.
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11.12.2023 15:36 Ответить
гміна це не те, що ви написали...
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11.12.2023 15:37 Ответить
Слава Богу, що Ви розумний))
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11.12.2023 15:40 Ответить
ну нарешті з'явились хоч одна притомна людина...
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11.12.2023 15:36 Ответить
Це як осиновий кілок у дупу Зеленського, Європейської Раді та Уряду Польши:
Місцевий СамоУрядовець (яких дуже НЕ ******* всі можновладці) за 15 хвилин вирішив питання, яке вони не могли вирішити на протязі декількох місяців...
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11.12.2023 15:36 Ответить
як це без зедупи?

міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що уряд продовжить роботу з розблокування решти пунктів пропуску(с)
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11.12.2023 18:26 Ответить
А що таке "гміна" та "війт"? Вперше таке чую.
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11.12.2023 15:37 Ответить
отг, і голова отг, на українські мірки
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11.12.2023 15:46 Ответить
Гугл знає майже все.
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11.12.2023 15:46 Ответить
у вас на Рашці такого немає?
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11.12.2023 16:20 Ответить
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11.12.2023 15:37 Ответить
а тупі уральські цигани тепер хочуть блокувати перехід на Чоп. Якщо запрацюють всі польські переходи, то той мадярський нах. нікому не буде потрібен.
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11.12.2023 15:41 Ответить
Слідопити відкопали в лісі щоденник партизана. На знищених часом сторінках вдалося прочитати наступне:
- День перший: німці вигнали нас з лісу!
- День другий: ми вигнали німців з лісу!
- День третій: прийшов лісник і вигнав з лісу нас та німців…
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11.12.2023 15:43 Ответить
Потім прийшла жінка лісника і всі отримали ...
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11.12.2023 22:31 Ответить
Красава!
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11.12.2023 15:44 Ответить
А шо ? Так можна було ???
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11.12.2023 15:49 Ответить
Найвпливовішою людиною Польщі та України виявився пан Войцех. 🤣
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11.12.2023 15:50 Ответить
Пану Войцеху виявилось начхати на гроші ************ та на політичні чвари в їхньому сеймі.
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11.12.2023 18:22 Ответить
Коротко і ясно :15 хвилин і вйо
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11.12.2023 15:50 Ответить
Усе закінчилося, як у бородатому анекдоті: прийшов лісник (у цьому випадку - вуйт) і всіх розігнав.
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11.12.2023 15:51 Ответить
а що так можна було?
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11.12.2023 15:51 Ответить
Ось з ким перемовини потрібно було вісти. Його ім'я Войцех Сава.
Запам'ятайте це на майбутнє. Мало лі що.
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11.12.2023 15:51 Ответить
голова сільради крутіше за президента країни . може наступний президент ?
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11.12.2023 15:53 Ответить
бо через пару днів прийде пан Туск.. хто розумніший - вже домовляється з новою владою
нічого нового, політика - брудне лайно по всьому світу. просто наші політики його ще й їдять.
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11.12.2023 15:55 Ответить
Але вуйт був такий сміливий, бо прокатали Моравєцкого і ще нині прем'єром стане Туск.
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11.12.2023 15:55 Ответить
15 хвилин вистачило, да ?
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11.12.2023 15:57 Ответить
Сьогодні сейм повинен голосувати за нового прем'єра Польщі , за Туска тобто . Місцеві влада мабуть не хоче починати псувати відносини з центральною - з першого ж дня .
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11.12.2023 15:59 Ответить
Це і спочатку було зрозуміло - що втрати будуть з обох боків. Цікаво, а зеленский, персонально, щось робив у цьому напрямку - ну там підзвонити Дуді, поспілкуватись....
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11.12.2023 15:59 Ответить
Zелене мурло із своєю "кулєбякою" місяць нічого не робили, а тут вийшов яийсь війт і розігнав ***** тих довбойобів. Отак і требі робити!
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11.12.2023 16:06 Ответить
Государственной машине никто не может противостоять
Даже мафия
А если мафия существует
Значит государство с ней в доле...
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11.12.2023 16:08 Ответить
А,чому так довго думав ?
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11.12.2023 16:11 Ответить
Опа, виявляється вистачило попередження, що дадуть п*зди. От українці наїжджають на владу будь-яких часів за неспроможність в багатьох питаннях. Але ви подивіться які бездарі в керівництві Польщі, місяць нічого не могли. Вирішив один дядько з місцевої влади. За 15 хвилин.
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11.12.2023 16:11 Ответить
Не - не могли , а - не хотіли . ! Дуда при бажанні - розігнав би тих блокувальників за одну хвилину , достатньо тільки було б підняти телефонну слухавку . Але бажання в нього було протилежне .
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11.12.2023 16:19 Ответить
Спочатку німці загнали партизанів у ліс
Потім партизани загнали німців у село
Коли це стало "системою" - прийшов лісник і всіх "порозганяв по норах"
"Цирк на дроті" "Голова сільради" навів порядок там… де "жувала соплі" влада цілої держави! Це - не ГАНЬБА?
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11.12.2023 16:25 Ответить
Це не ганьба, це ганебна політика ганебних популістів-політиканів.
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11.12.2023 16:37 Ответить
Шкода, що так довго тягнули і відразу це не припинили за 15 хвилин((((
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11.12.2023 16:38 Ответить
Як все просто насправді.
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11.12.2023 16:41 Ответить
Та скільки можна нести хрінь?
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n01zp67w0o
там пишуть, що не дочекавшись нічого внятного від держави "Український бізнес зробив перший крок до розблокування польського кордону у правовий спосіб, - від імені Асоціації міжнародних перевізників України до місцевих органів влади в Польщі на територіях, де розташовані заблоковані прикордонні пункти, подали перші скарги.

Після отримання скарг керівники територіальних громад (гмін) зобов'язані звернутися до організаторів блокування із закликом припинити акцію.

Після двох попереджень - "наприклад, вранці і ввечері" - місцева влада має право розпустити страйк своїм рішенням. Якщо ж вона і надалі не втручатиметься або проігнорує подані заяви, це стане підставою до звернення до суду - вже на місцеву владу за бездіяльність."
Ось і все "кохання"
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11.12.2023 16:49 Ответить
Мені цікаво, Олександр, за кого ви голосували на президентських виборах-2019?
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11.12.2023 17:17 Ответить
Проти обох "кандидатів" - зіпсував бюлетень (а раніше такий варіант у бюлетенях був, але прибрали бо, мабуть, тоді б він вигравав усі вибори )
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14.12.2023 09:16 Ответить
виявляєтсья, одни якийсь Войцех Сава може припинити багатотижневу блокаду кордону
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11.12.2023 16:58 Ответить
Це ж прикордонна гміна. І очолює її не будь-хто. В панства там контрабас гниє, який по ціні геть перевищує ******* подачки. Тому до pracija.
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11.12.2023 17:14 Ответить
Это :кооператив, сообщество, общинное поселение, кибуц, деревня. В каждой стране называюt по своему.
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11.12.2023 17:23 Ответить
і у кожного сообщества кусочек держкордону(мааааленький, але свій)
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11.12.2023 18:32 Ответить
Не польскіми рагулями підтерли сраку і викинули так само як в маріупалє лісічанскє данецке ггг От вам і саюз гггг нєподьская рагульня👍👍👍👍
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11.12.2023 17:25 Ответить
И нашелся отважный и бравый МЕР поселения.Решил за 1 час и дал 15 мин на исполнение.
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11.12.2023 17:26 Ответить
Може і в Україні прийде якийсь Голова громади, скаже, - Хватить, баста! -
та прожене все зелене шапіто?
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11.12.2023 17:37 Ответить
Матрос Желєзняк?.
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11.12.2023 17:43 Ответить
Очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава
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11.12.2023 17:45 Ответить
Туск завтра/післязавтра стане премєром, він вже давно сказав, що розжине цих дибілів в перший же день. Вони знають що їх будуть гнати сцяними ганчірками.
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11.12.2023 17:45 Ответить
на всю Польщу знайшовся один розумний дядько.
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11.12.2023 18:23 Ответить
Прийшов лісник і всіх розігнав...
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11.12.2023 18:28 Ответить
это точно европейская страна? больше похоже на зимбабве. Цирк собачий
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11.12.2023 22:50 Ответить
Пан Дуда,їдьте в гміну і вчіться працювати.
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12.12.2023 01:33 Ответить
 
 