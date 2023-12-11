Стоимость выезда из оккупации составляет 20-30 тыс. грн за человека, - Федоров
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Для выезда с оккупированных территорий может уйти от 5 дней, а стоимость составляет 20-30 тысяч гривен.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Мы фиксируем выезд жителей и многим жителям с оккупированных территорий мы помогаем. Помогаем, с одной стороны, прописывая маршруты, имея информацию от многих наших жителей, через какие блокпосты легче проезжать, через которые сложнее. Также на протяжении долгого времени наши международные партнеры помогали нам в части компенсации для людей, потому что это дорогостоящий путь и может стоить до 20-30 тысяч гривен на одного человека", - сказал он.
По словам Федорова, этот путь - длинный, от пяти дней и возможен по нескольким направлениям: через Крым или Мелитополь-Мариуполь-Новоазовск и далее в Грузию, Латвию, Эстонию, Финляндию или Украину через пеший переход Колотиловка-Покровское на границе России и Сумщины.
После возвращения на подконтрольную Украине территорию, они становятся на учет в гуманитарные центры, и там им помогают (оказывают гуманитарную помощь и занимаются оформлением всех необходимых документов).
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Цена билета:
26 000 руб.
Организованная пересадка в Ростове. Пеший переход. КПП Колотиловка, Покровка.
Время в дороге
27 ч. 0 мин.
Собирают с ОРДО бусиками, в Ростов на автобус.
Он тащит до до перехода, там пересаживаются в Киевский автобус.
Не пойму в чем проблема?
Частным перевозчикам не все ли равно, ну перевели им деньги.
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