Стоимость выезда из оккупации составляет 20-30 тыс. грн за человека, - Федоров

Для выезда с оккупированных территорий может уйти от 5 дней, а стоимость составляет 20-30 тысяч гривен.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы фиксируем выезд жителей и многим жителям с оккупированных территорий мы помогаем. Помогаем, с одной стороны, прописывая маршруты, имея информацию от многих наших жителей, через какие блокпосты легче проезжать, через которые сложнее. Также на протяжении долгого времени наши международные партнеры помогали нам в части компенсации для людей, потому что это дорогостоящий путь и может стоить до 20-30 тысяч гривен на одного человека", - сказал он.

По словам Федорова, этот путь - длинный, от пяти дней и возможен по нескольким направлениям: через Крым или Мелитополь-Мариуполь-Новоазовск и далее в Грузию, Латвию, Эстонию, Финляндию или Украину через пеший переход Колотиловка-Покровское на границе России и Сумщины.

После возвращения на подконтрольную Украине территорию, они становятся на учет в гуманитарные центры, и там им помогают (оказывают гуманитарную помощь и занимаются оформлением всех необходимых документов).

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