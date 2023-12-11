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Стоимость выезда из оккупации составляет 20-30 тыс. грн за человека, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блокпост

Для выезда с оккупированных территорий может уйти от 5 дней, а стоимость составляет 20-30 тысяч гривен.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы фиксируем выезд жителей и многим жителям с оккупированных территорий мы помогаем. Помогаем, с одной стороны, прописывая маршруты, имея информацию от многих наших жителей, через какие блокпосты легче проезжать, через которые сложнее. Также на протяжении долгого времени наши международные партнеры помогали нам в части компенсации для людей, потому что это дорогостоящий путь и может стоить до 20-30 тысяч гривен на одного человека", - сказал он.

По словам Федорова, этот путь - длинный, от пяти дней и возможен по нескольким направлениям: через Крым или Мелитополь-Мариуполь-Новоазовск и далее в Грузию, Латвию, Эстонию, Финляндию или Украину через пеший переход Колотиловка-Покровское на границе России и Сумщины.

После возвращения на подконтрольную Украине территорию, они становятся на учет в гуманитарные центры, и там им помогают (оказывают гуманитарную помощь и занимаются оформлением всех необходимых документов).

Читайте также: Россияне проведут президентские выборы на оккупированных территориях Украины
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Топ комментарии
+8
Тобто, з окупованої території виїхати в ЄС для чоловіків/кріпаків ТЦК значно простіше та в рази дешевше, ніж з вільної ЗЕкраїни вільних людей?
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11.12.2023 15:49
+4
Тю, а я думав, що буряти всім автомати тут же роздають. Бо в подоляцьких це основна мантра. А як же війна проти НАТО?
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11.12.2023 15:35
+3
то через товщину свіжоукладенного асфальта...
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11.12.2023 15:37
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Тю, а я думав, що буряти всім автомати тут же роздають. Бо в подоляцьких це основна мантра. А як же війна проти НАТО?
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11.12.2023 15:35 Ответить
Ні, ти що! Буряти всім роздають долари і по бочці варення вдодачу.
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11.12.2023 15:54 Ответить
то через товщину свіжоукладенного асфальта...
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11.12.2023 15:37 Ответить
пусть компенсирует тот , из-за кого люди попали в оккупацию
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11.12.2023 15:38 Ответить
із бюджету?
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11.12.2023 15:42 Ответить
из кармана
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11.12.2023 17:38 Ответить
Потрібно мати блат-дішефт. Є одна знайома... в неї брат поп пмСатаната. Так він катається через оті херсонскі блокпости і йому якось пох...й
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11.12.2023 15:44 Ответить
Так попИ при будь якій практично владі себе норм почувають)
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11.12.2023 16:20 Ответить
В ТЦК мешканцям допомагаєте потрапити, чи їх це не стосується?
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11.12.2023 15:41 Ответить
все таки сягає
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11.12.2023 15:44 Ответить
Три дні автобусом по Європі з готелем дешевше в два рази😷
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11.12.2023 15:56 Ответить
Автобусный рейс Мариуполь - Киев

Цена билета:

26 000 руб.

Организованная пересадка в Ростове. Пеший переход. КПП Колотиловка, Покровка.

Время в дороге

27 ч. 0 мин.
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11.12.2023 16:34 Ответить
Ты чё? Если пересадка на/с украинского автобуса в Ростове, а пеший переход в Покровке, то как там окажется автобус из Ростова?
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11.12.2023 17:25 Ответить
Ничего не понял.
Собирают с ОРДО бусиками, в Ростов на автобус.
Он тащит до до перехода, там пересаживаются в Киевский автобус.
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11.12.2023 17:28 Ответить
Т.е проезд в киевском автобусе можно оплатить на територии России?
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11.12.2023 18:02 Ответить
Деньги не пахнут, платят там, едут тут.

Не пойму в чем проблема?
Частным перевозчикам не все ли равно, ну перевели им деньги.
.
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11.12.2023 18:51 Ответить
Приношу извинения. Там ДНР дальше Ростова не ездит.
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11.12.2023 17:29 Ответить
Тобто, з окупованої території виїхати в ЄС для чоловіків/кріпаків ТЦК значно простіше та в рази дешевше, ніж з вільної ЗЕкраїни вільних людей?
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11.12.2023 15:49 Ответить
тобто,ти ти топиш за кацапів під українським прапором..
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11.12.2023 15:52 Ответить
Ні, це лише висновок, який випливає зі статті. Ненавидів кацапню та "совок" задовго до війни і навіть бойкотував їх продукцію ще тоді, коли це вважалося дивацтвом.
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11.12.2023 15:58 Ответить
Тепер , ті , хто вам дивувався - великі патріоти!(((
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11.12.2023 16:21 Ответить
у нас на порядок дорожче
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11.12.2023 16:03 Ответить
Зате тепер все відбувається без паніки, ніхто не встиг втекти, Чмо не втрачало по 5 мільярдів, можна сказати «краіна мрій».
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11.12.2023 16:14 Ответить
Я так розумію, що ті, що опинилися під окупацією на півдні будуть витрачати гроші розмвінувальників Чонгару верещук і єрмак?
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11.12.2023 16:25 Ответить
Здається, що крім дронів, ми потребуємо щє й чималу кількість поліграфів, що б всіх "пройти".
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11.12.2023 17:10 Ответить
 
 