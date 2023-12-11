Еврокомиссия подготовила предложение по использованию налога на доходы от замороженных активов РФ, - еврокомиссар Мамер

Во вторник, 12 декабря, Европейская комиссия утвердит предложение по законопроекту об использовании налогообложения доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Коллегия утвердит предложение комиссии и высокого представителя (ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля – ред) об иммобилизации доходов от активов Центрального банка России", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник.

Ранее европейские СМИ уже сообщали, что 12 декабря Еврокомиссия может представить предложение об использовании налога на прибыль с замороженных средств РФ.

В случае утверждения, предложение рассмотрят главы государств и правительств стран ЕС на своем саммите 14-15 декабря в Брюсселе.

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