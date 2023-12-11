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Еврокомиссия подготовила предложение по использованию налога на доходы от замороженных активов РФ, - еврокомиссар Мамер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс,єк,єврокомісія

Во вторник, 12 декабря, Европейская комиссия утвердит предложение по законопроекту об использовании  налогообложения доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Коллегия утвердит предложение комиссии и высокого представителя (ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля – ред) об иммобилизации доходов от активов Центрального банка России", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник.

Ранее европейские СМИ уже сообщали, что 12 декабря Еврокомиссия может представить предложение об использовании налога на прибыль с замороженных средств РФ.

В случае утверждения, предложение рассмотрят главы государств и правительств стран ЕС на своем саммите 14-15 декабря в Брюсселе.

Читайте также: На следующей неделе Еврокомиссия одобрит план использования доходов от замороженных российских активов, - Reuters
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Налог на доход это лучше чем никуя, а сам доход почему нельзя направить нам? Хотя бы доход, если замороженный капитал не трогаете могли бы передать.
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11.12.2023 16:41 Ответить
1. Довго. Збитки Україні завдае параша що дня. А платити не хоче. Тому той капітал що е в ЕС потрібен кожен день працювати на компенсацію збитків України.

2. Чому тільки мова іде про налог на доход?
Це ж копійки!
Кого ви захищаєте? Націстів єрефіі? Агрессора?

Мова повинна зараз йти про всі « основні заморожені» капітали рф, а не відсотки з відсотків.
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11.12.2023 16:51 Ответить
Этих капиталов нет. В сундуках подвалов банков они не лежат.
Работают в "больной" экономике Европы. Передать их Украине это изъять из экономики Европы.
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11.12.2023 18:12 Ответить
А Ви на форумі Цензора задаєте ці запитання Єврокомісії ?
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11.12.2023 18:12 Ответить
 
 