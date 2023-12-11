В оккупированном Крыму возник дефицит горючего, запасов хватает на 9-15 дней, - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму возник значительный дефицит топлива из-за больших затрат и ограниченной логистики через мост.

Об этом сообщил Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По данным ЦНС, причиной дефицита являются большие затраты и ограниченная логистика через мост.

"Запасов горючего хватает на 9-15 дней, что вынуждает местную оккупационную администрацию бить тревогу. При этом топливо в первую очередь выделяют на нужды ВС РФ, поэтому гражданское население испытывает дефицит уже сейчас", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россия столкнулась с нехваткой горючего, - Reuters