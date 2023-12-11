В оккупированном Крыму возник дефицит горючего, запасов хватает на 9-15 дней, - ЦНС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Крыму возник значительный дефицит топлива из-за больших затрат и ограниченной логистики через мост.
Об этом сообщил Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.
По данным ЦНС, причиной дефицита являются большие затраты и ограниченная логистика через мост.
"Запасов горючего хватает на 9-15 дней, что вынуждает местную оккупационную администрацию бить тревогу. При этом топливо в первую очередь выделяют на нужды ВС РФ, поэтому гражданское население испытывает дефицит уже сейчас", - говорится в сообщении.
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+14 Павло ШОвте
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+14 Desar
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+14 Павло ШОвте
показать весь комментарий11.12.2023 17:17
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але чомусь не пуляють
хоча партнери не забороняють бити їх ракетами по території України
ставка не дає добро
а хто не дає добро ставці
а догадайтесь з двох разів.
і оба раза будуть правильні
Але Україна має цей міст побити так щоб він не підлягав відновленню, ось тоді в Криму будуть проблеми ще складніші
а ***** не одобрямс такі дії
Далее авто, по заправкам.
Вчора подивився фільм " 20 днів в Маріуполі" і просто плакав...
І якась **** в коментарях під фільмом написала
- а нам в Алчєвське путін 80 лифтов паставил 🤦
****** гниди живуть в ордло, куйло їхній дім зруйнувало і вбило десятки тисяч цивільних, а воно ліфту радіє - мразота.
У кацапов еще столько бала, что они эти проблемы решат...к нашему сожалению.