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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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дефицит (292) Крым (26017) топливо (615) Центр национального сопротивления (240)

В оккупированном Крыму возник дефицит горючего, запасов хватает на 9-15 дней, - ЦНС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак,авіація,паливо

Во временно оккупированном Крыму возник значительный дефицит топлива из-за больших затрат и ограниченной логистики через мост.

Об этом сообщил Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По данным ЦНС, причиной дефицита являются большие затраты и ограниченная логистика через мост.

"Запасов горючего хватает на 9-15 дней, что вынуждает местную оккупационную администрацию бить тревогу. При этом топливо в первую очередь выделяют на нужды ВС РФ, поэтому гражданское население испытывает дефицит уже сейчас", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россия столкнулась с нехваткой горючего, - Reuters
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Топ комментарии
+14
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11.12.2023 17:06
+14
Самое время по мосту пульнуть
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11.12.2023 17:06
+14
"За яйцами. Начало"

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11.12.2023 17:17
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Осляча сеча вам в поміч , криси підкацаплені ....
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11.12.2023 17:04 Ответить
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11.12.2023 17:06 Ответить
Це, надо полагать, на данный момент - всеобщая скрепа цапорылii.
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11.12.2023 17:09 Ответить
"За яйцами. Начало"

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11.12.2023 17:17 Ответить
Да, пусть уже xдчiй ту иглу каащея надыбают.
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11.12.2023 17:31 Ответить
каюсь, сам в 10 років стояв зимою сифілитік не справив враження аж ніяк
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11.12.2023 19:54 Ответить
Самое время по мосту пульнуть
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11.12.2023 17:06 Ответить
💯 І я так подумав ))
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11.12.2023 17:16 Ответить
ще рік тому....
але чомусь не пуляють
хоча партнери не забороняють бити їх ракетами по території України
ставка не дає добро
а хто не дає добро ставці
а догадайтесь з двох разів.
і оба раза будуть правильні
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11.12.2023 21:40 Ответить
Треба Верещучку прив'язати до буди, бо зараз шатлами паливо своїм братам повезе.
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11.12.2023 17:06 Ответить
в клітку, її, з кобелями посадити, щоб аж піна з роту шла..
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11.12.2023 17:14 Ответить
Разом з безмозглою ...
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11.12.2023 17:18 Ответить
безмозглу їм подарувати
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11.12.2023 17:18 Ответить
Цэ пыль в глаза. Если на подходе до Крыма не будут изничтожаться танкеры - це временное неудобство.
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11.12.2023 17:07 Ответить
І це при тому що міст не розбитий а частково пошкоджений
Але Україна має цей міст побити так щоб він не підлягав відновленню, ось тоді в Криму будуть проблеми ще складніші
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11.12.2023 17:08 Ответить
а для цього потрібно добро від єрмака
а ***** не одобрямс такі дії
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11.12.2023 21:50 Ответить
А есть железнодорожное сообщение с Крымом, и насколько далеко ВСУ от тех дорог? Я так понимаю фурами бензин особо не потаскаешь на каждую бензоколонку, хотя хз
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11.12.2023 17:08 Ответить
залізницю зробили через міст по суходолу через окуповані території мабуть є, але стрьомно
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11.12.2023 17:19 Ответить
Цистернами с Ж/Д в топливные емкости.
Далее авто, по заправкам.
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11.12.2023 17:22 Ответить
До моста пальне в Крим постачалося танкерами. Цього було достатньо. Так що проблема може в іншому.
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11.12.2023 17:14 Ответить
цю проблему висмоктали з пальця...нам краще докласти зусилля на посилення та покращення своїх дій...а тут усякій ***** радіють. Країна бензоколонка забезпечить свою армію так чи інакше - оце проблема, а все інше ***** і відволікання
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11.12.2023 17:22 Ответить
А СБУ може знищити, зруйнувати повністтю міст ? Не но , ківу змогли , хочемо міст ! Будь ласочка зробіть нам на Різдво радість !!!!
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11.12.2023 17:16 Ответить
Треба доплати підерів🤬🤬
Вчора подивився фільм " 20 днів в Маріуполі" і просто плакав...
І якась **** в коментарях під фільмом написала
- а нам в Алчєвське путін 80 лифтов паставил 🤦
****** гниди живуть в ордло, куйло їхній дім зруйнувало і вбило десятки тисяч цивільних, а воно ліфту радіє - мразота.
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11.12.2023 17:19 Ответить
воно й справді кончене, воно ж тими ліфтами їздити не буде, а от в шахту ліфта скинути саме то
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11.12.2023 17:21 Ответить
99% подібних коментарів пишуть бувші пригожинські ботоферми. Якщо спробувать відповісти на подібне - відповіді від бота не буде.
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11.12.2023 17:27 Ответить
Ага, уже рассказывали, что будут пол года восстанавливать мост, что ракеты вот-вот закончатся....
У кацапов еще столько бала, что они эти проблемы решат...к нашему сожалению.
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11.12.2023 17:32 Ответить
И про дефолт росіі у 2022 році кричали)
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11.12.2023 18:22 Ответить
2-3 недели и все закончится
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11.12.2023 17:58 Ответить
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11.12.2023 18:23 Ответить
Та пох...!!
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11.12.2023 18:43 Ответить
Запасов осталось примерно на две недели? А обычно там на три есть? Ну такое. Всем нам хочется хороших новостей, но не высосаных из пальца глупостей.
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11.12.2023 22:43 Ответить
 
 