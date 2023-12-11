На войне погиб один из создателей легендарных фильмов "Захар Беркут" и "Киборги" Руслан Володин

11 декабря стало известно о гибели работника киноиндустрии Руслана Володина с позывным "Космос".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по кино, передает Цензор.НЕТ.

Как именно он погиб и на каком направлении это произошло – неизвестно. Также пока не сообщается дата и место похорон.

Известно, что Руслан Володин был создателем таких фильмов и сериалов, как "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава", "Несокрушимая", "Нюхач" и другие.

"28 февраля 2022-го как доброволец мобилизовался в ряды ВСУ. Дослужился до звания лейтенанта, был командиром роты огневой поддержки 205-го батальона".

О погибшем коллеге написал на своей фейсбук-странице режиссер украинского детективного сериала "Нюхач" Артем Литвиненко.

"Русик..... Не могу это осознать....... Перебирал фото - и почти на всех ты работаешь. В самые тяжелые смены, с овертаймом и недосыпами - ты всегда улыбаешься, всегда в хорошем настроении. Настоящий профи, надежный и "свой", тебя любили и уважали все. Ты пошел добровольцем в первые же дни. Не мог по-другому. В этом весь ты. Война, проклятая Россия, забирает у нас лучших..." - отмечают в Детектор Медиа.

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