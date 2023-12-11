На войне погиб один из создателей легендарных фильмов "Захар Беркут" и "Киборги" Руслан Володин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
11 декабря стало известно о гибели работника киноиндустрии Руслана Володина с позывным "Космос".
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по кино, передает Цензор.НЕТ.
Как именно он погиб и на каком направлении это произошло – неизвестно. Также пока не сообщается дата и место похорон.
Известно, что Руслан Володин был создателем таких фильмов и сериалов, как "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава", "Несокрушимая", "Нюхач" и другие.
"28 февраля 2022-го как доброволец мобилизовался в ряды ВСУ. Дослужился до звания лейтенанта, был командиром роты огневой поддержки 205-го батальона".
О погибшем коллеге написал на своей фейсбук-странице режиссер украинского детективного сериала "Нюхач" Артем Литвиненко.
"Русик..... Не могу это осознать....... Перебирал фото - и почти на всех ты работаешь. В самые тяжелые смены, с овертаймом и недосыпами - ты всегда улыбаешься, всегда в хорошем настроении. Настоящий профи, надежный и "свой", тебя любили и уважали все. Ты пошел добровольцем в первые же дни. Не мог по-другому. В этом весь ты. Война, проклятая Россия, забирает у нас лучших..." - отмечают в Детектор Медиа.
Пожалуйста, подождите...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
І за те, яким ти був!
Спочивай з миром.
Хай Українська земля буде тобі пухом!
****** *******, де укріплена і ешелонована лінія оборони 😡 Майже 2 роки від повномасштабного вторгнення, чому із за ваших пройобів уже загинули десятки тисяч і далі гинуть, гниди зелені 😡😡
Характерні риси кацапських тролів-орків:
1. Дають дибільні ніки і логіни
2. Обовязково виступають під прапорцями союзників України ( французький , британський, польський , американський , канадський і тд)
3. Постійна тема зе, асфальту , якогось розкрадання , зради і тд і тп
4. Пишуть неграмотно в 90% випадків
5. Лайки ставлять свої ж знайомі тролі під тими ж прапорцями
6. Чувак чому писанина троляча іде тіпа з Канади , але згадується про якесь 60т місто
7. Чому не на фронті ( а типу в Канаді)
P.S. От вас якраз гнид і нелюдів і видно як на долоні
По перше подивися з якого я року на цензорів.
По друге я дійсно в Канаді, привіт тобі з Едмонтона, це місто мільйонник, хочеш загугли.
На рахунок чому не у війську , виїхав ще повномасштабного вторгнення не від хорошого життя.
Тим паче я комісований: маю опущену нирку і пролапс мітрального клапана
( клапан у серці не повністю закривається ).
Уже неодноразово на мене нападали чому ти не служиж і т.д🤦🤦🤦