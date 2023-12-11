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Новости Война в Украине
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На войне погиб один из создателей легендарных фильмов "Захар Беркут" и "Киборги" Руслан Володин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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11 декабря стало известно о гибели работника киноиндустрии Руслана Володина с позывным "Космос".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по кино, передает Цензор.НЕТ.

Как именно он погиб и на каком направлении это произошло – неизвестно. Также пока не сообщается дата и место похорон.

Известно, что Руслан Володин был создателем таких фильмов и сериалов, как "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава", "Несокрушимая", "Нюхач" и другие.

"28 февраля 2022-го как доброволец мобилизовался в ряды ВСУ. Дослужился до звания лейтенанта, был командиром роты огневой поддержки 205-го батальона".

О погибшем коллеге написал на своей фейсбук-странице режиссер украинского детективного сериала "Нюхач" Артем Литвиненко.

"Русик..... Не могу это осознать....... Перебирал фото - и почти на всех ты работаешь. В самые тяжелые смены, с овертаймом и недосыпами - ты всегда улыбаешься, всегда в хорошем настроении. Настоящий профи, надежный и "свой", тебя любили и уважали все. Ты пошел добровольцем в первые же дни. Не мог по-другому. В этом весь ты. Война, проклятая Россия, забирает у нас лучших..." - отмечают в Детектор Медиа.

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Топ комментарии
+28
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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11.12.2023 18:28
+15
С.У.М.
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11.12.2023 18:33
+10
Слава герою! Ти вічно будеш в історії України!!!
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11.12.2023 19:06
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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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11.12.2023 18:28 Ответить
С.У.М.
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11.12.2023 18:33 Ответить
😩🥺🙏🇺🇦
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11.12.2023 18:44 Ответить
Дякую тобі за те, що ти був.

І за те, яким ти був!

Спочивай з миром.

Хай Українська земля буде тобі пухом!
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11.12.2023 18:52 Ответить
Слава герою! Ти вічно будеш в історії України!!!
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11.12.2023 19:06 Ответить
Це уже третій за останні дні з кіно. А тим часом подруги зе тільки кошти на безбідність отримують. Вічна Пам'ять Герою. Твої фільми навіки
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11.12.2023 19:06 Ответить
НИЩАТЬ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ
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11.12.2023 19:19 Ответить
Если столько известных за последние дни, то обычных людей вообще бе счета.
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11.12.2023 19:34 Ответить
Пішов обмін людьми - а в такій війні ми програєм причому не війну а націю, етнос і і просто знищимось повністю
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11.12.2023 19:52 Ответить
В моєму рідному місті з населенням 60 000 останні 2 місяці похорон за похороном військових 🤬
****** *******, де укріплена і ешелонована лінія оборони 😡 Майже 2 роки від повномасштабного вторгнення, чому із за ваших пройобів уже загинули десятки тисяч і далі гинуть, гниди зелені 😡😡
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11.12.2023 20:32 Ответить
Ви якого віку? То може потрібно цивільним думати про майбутнє України в рядах ЗСУ? Тоді і цвинтарі не будуть такими рясними
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11.12.2023 21:49 Ответить
Відповідаю : чувак ти кацапський троль , завдання якого розхитувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні.
Характерні риси кацапських тролів-орків:
1. Дають дибільні ніки і логіни
2. Обовязково виступають під прапорцями союзників України ( французький , британський, польський , американський , канадський і тд)
3. Постійна тема зе, асфальту , якогось розкрадання , зради і тд і тп
4. Пишуть неграмотно в 90% випадків
5. Лайки ставлять свої ж знайомі тролі під тими ж прапорцями
6. Чувак чому писанина троляча іде тіпа з Канади , але згадується про якесь 60т місто
7. Чому не на фронті ( а типу в Канаді)
P.S. От вас якраз гнид і нелюдів і видно як на долоні
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11.12.2023 21:50 Ответить
У вас методичка подоляка, бо 3 пункт є правдою, 4 то самі пишіть грамотно і 7,то це питання військових, що підтримувати ЗСУ і бути в ЗСУ це різні речі.
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11.12.2023 21:56 Ответить
Ого, прикольно, я троль.😅😅😅
По перше подивися з якого я року на цензорів.
По друге я дійсно в Канаді, привіт тобі з Едмонтона, це місто мільйонник, хочеш загугли.
На рахунок чому не у війську , виїхав ще повномасштабного вторгнення не від хорошого життя.
Тим паче я комісований: маю опущену нирку і пролапс мітрального клапана
( клапан у серці не повністю закривається ).
Уже неодноразово на мене нападали чому ти не служиж і т.д🤦🤦🤦
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12.12.2023 02:03 Ответить
💔💔💔🥲🥲🥲клята фрфія
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11.12.2023 21:56 Ответить
 
 