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Операторы "Армии дронов" за неделю уничтожили 441 оккупанта и 186 единиц вражеской техники, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони

Операторы "Армии дронов" с 4 по 11 декабря 2023 года уничтожили 441 оккупанта и 186 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Военные продолжают успешно демилитаризировать врага по всем направлениям фронта. Всего "птичками" поражены 36 танков, 55 грузовиков, 55 бронированных машин, 375 опорных пунктов и 440+ единиц личного состава россиян", - говорится в сообщении.

Операторы Армии дронов за неделю уничтожили 441 оккупанта и 186 единиц вражеской техники, - Федоров 01

Также, как видно из инфографики, уничтожено 10 САУ, 11 складов бкм/топлива и 2 ПВО.

Отмечается, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.

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Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.
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Лише один фонд Стерненко, та ті хто на нього донатить, забезпечує воїнів на передовій більше ніж 100 FPV-дронів на день. Не думаю що ураження ворогів завдяки отриманим від цього фонду дронам надто відстає від державної "Армії дронів"...
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11.12.2023 18:31 Ответить
Інформацію від федорова не перевірити ніяк. Малюють що хочуть.
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11.12.2023 22:11 Ответить
17:45



Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
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11.12.2023 18:35 Ответить
 
 