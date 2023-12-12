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Новости Происшествия
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Договариваться с Орбаном должен ЕС, а не Украина, - евродепутат от Литвы Ауштрявичюс

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

орбан

Убеждать Орбана поддержать решение Евросоюза по Украине должен прежде всего ЕС, так как у него больше инструментов влияния на венгерского премьера.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Ауштрявичюс назвал правительство Орбана "самой большой головной болью" для Евросоюза.

"Это позорная ситуация для нас. Потому что пока мы рассказываем миру о самых высоких европейских стандартах, одна из стран ЕС воплощает все самое плохое, что может быть в нашей семье. И Евросоюз должен с этим разобраться, потому что у нас больше возможностей убедить Орбана, чем у Украины. А то, что делает Венгрия сейчас, абсолютно неприятно и болезненно", – заявил Ауштрявичюс.

Депутат отметил, что ЕС вынужден мириться с такой венгерской властью, какой она есть, потому что ее избрали граждане Венгрии.

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"ЕС может потребовать проведения свободных и честных выборов и т.д. Но решение о правительстве принимают венгерские граждане и национальные партии.

Поверьте, было бы величайшей ошибкой, если бы Брюссель сказал венгерским избирателям: "Голосуйте не за этих, а за вот этих". Это была бы катастрофа", – отметил он.

Ауштрявичюс добавил, что при этом у Евросоюза есть финансовые рычаги влияния на Будапешт, и он фактически уже применяет их.

"Венгрия уже не получила 13 миллиардов евро из европейских фондов всего за два года. Нужны ли правительству Орбана эти 13 миллиардов? Конечно! Экономику Венгрии лихорадит – высокая инфляция, высокая безработица. И у меня вопрос: в чем же преимущества от этих "особых отношений Орбана с Россией", если, например, бензин в Венгрии самый дорогой в Евросоюзе?" – спрашивает он.

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Орбан хоче повернутися на ісконне зауралля?
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12.12.2023 13:03 Ответить
https://antikor.com.ua/ru/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
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12.12.2023 13:04 Ответить
Орбан, австрійсько-угорська імперія розпалася вже більш сторіччя тому. І взагалі і там Угорщина не відігравала провідну роль, а була просто на підхваті. Ну так що ти хочеш ************? Здається мені що вже пора газогін рашка -Угорщина ставити на ремонт
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12.12.2023 13:15 Ответить
І у мене питання: то в чому ж переваги від цих "особливих відносин Орбана з Росією", якщо, наприклад, бензин в Угорщині чи не найдорожчий у Євросоюзі?" Джерело: https://censor.net/ua/n3461052

Переваги Орбана в тому,що він від ***** отримує чемодани грошей особисто для себе,а як там прості ******* будуть заправляти свої авто Орбана з Сіярто мало @бе.
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12.12.2023 13:17 Ответить


я полагаю, что торг здесь не уместе!
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12.12.2023 13:20 Ответить
Ужасна філософія!( А якщо мадьяри виберуть Гітлера ТЕЖ ТРЕБА ПОВАЖАТИ ЇХ ВИБІР???? І що за піздежь за найвищу ціну на бензин у ЕС в Угорщині?
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12.12.2023 13:25 Ответить
Викинути його країну з ЄС, поки він його не розвалив, - ось і всі домовленості
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12.12.2023 13:51 Ответить
Анекдот вспомнил. Мадьярам неплохо бы его напомнить. Значится. 1956 год, Будапешт. Стук в дверь: "****** мать? - Да. - ****** убили" А Орбана рожа - чисто председатель месткома. Странный народ мадьяры
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12.12.2023 17:43 Ответить
 
 