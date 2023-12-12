Не могу слушать политиков, которые говорят, что устали от войны в Украине, - Туск
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Глава Совета министров РП Дональд Туск заявил о том, что его правительство будет требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Дональд Туск сказал во время выступления в Сейме.
"Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации (войны) в Украине. Они говорят президенту (Украины) Зеленскому, что они устали от ситуации", – отметил Туск.
По его словам, нападение на Украину – это "нападение на всех нас". Премьер призвал одним голосом говорить об Украине, что, убежден он, должно объединять поляков.
Он добавил, что помощь Польши Украине очень важна, но одновременно указал, что Варшава должна быть настойчивой, когда речь идет об интересах, в частности, польских фермеров.
"Но мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются", – подчеркнул Туск.
Он также объявил, что через несколько десятков часов он отправляется в Брюссель, надеясь убедить союзников защитить демократические ценности и Украину от российской агрессии.
"Только объединенный Запад может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности", – резюмировал Туск.
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Боневтик устал от войны на 4 года раньше их всех, так что это обращение не по адресу.
тоді, буде діло.
а так, це чергове базікання ніпрошо!
Значить, 14-го на засіданні головних дійових осіб Євросоюзу Польщу представлятиме Туск, а не Дуда.