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Не могу слушать политиков, которые говорят, что устали от войны в Украине, - Туск

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

туск

Глава Совета министров РП Дональд Туск заявил о том, что его правительство будет требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Дональд Туск сказал во время выступления в Сейме.

"Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации (войны) в Украине. Они говорят президенту (Украины) Зеленскому, что они устали от ситуации", – отметил Туск.

По его словам, нападение на Украину – это "нападение на всех нас". Премьер призвал одним голосом говорить об Украине, что, убежден он, должно объединять поляков.

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Он добавил, что помощь Польши Украине очень важна, но одновременно указал, что Варшава должна быть настойчивой, когда речь идет об интересах, в частности, польских фермеров.

"Но мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются", – подчеркнул Туск.

Он также объявил, что через несколько десятков часов он отправляется в Брюссель, надеясь убедить союзников защитить демократические ценности и Украину от российской агрессии.

"Только объединенный Запад может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности", – резюмировал Туск.

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"Вони кажуть президенту (України) Зеленському, що вони втомилися від ситуації"
Боневтик устал от войны на 4 года раньше их всех, так что это обращение не по адресу.
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12.12.2023 13:28 Ответить
Это так. С 2019 года все деньги шли на бетон и асфальт, а не на ВПК, армию и оборону. И "МИР В ГЛАЗАХ ПУТИНА"!!!
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12.12.2023 13:31 Ответить
Оптимістичний початок
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12.12.2023 13:35 Ответить
треба називати, ім'я, прізвище, адресу, телефон.
тоді, буде діло.
а так, це чергове базікання ніпрошо!
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12.12.2023 13:43 Ответить
Спочадку б з кордоном лад навести
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12.12.2023 14:11 Ответить
100% . СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.12.2023 14:12 Ответить
"Він також оголосив, що через кілька десятків годин він вирушає до Брюсселя, сподіваючись переконати союзників захистити демократичні цінності та Україну від російської агресії"
Значить, 14-го на засіданні головних дійових осіб Євросоюзу Польщу представлятиме Туск, а не Дуда.
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12.12.2023 14:35 Ответить
А чому наш прем'єр мовчить? У нас хіба не парламентсько-президентська республіка?
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12.12.2023 15:34 Ответить
 
 