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Украинцы подали более 149 тыс. заявлений на получение разрешений на оружие. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала работы Единого реестра оружия с 23 июня от граждан Украины уже поступило более 149 тысяч заявлений на получение разрешений на оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает МВД.

"Украинцы подали более 149 тыс. заявлений от граждан на получение различных видов разрешений на оружие. Полицейские приняли более 137 тыс. решений о предоставлении соответствующих разрешений", - говорится в сообщении.

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Украинцы подали более 149 тыс. заявлений на получение разрешений на оружие 01
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Топ комментарии
+7
Чого ви гроші марно витрачаєте, вступайте в лави ЗСУ, і безкоштовно її отримаєте, ще й зарплатню непогану.
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12.12.2023 13:34
+7
ти чужі гроші не рахуй.

а коли Закон про брою нормальний приймуть, щоб короткоствол можна було купити і раптом, що застосувати, а не так як шмаркляві пропонували, з дому до стрільбища, в багажнику, розібраного і в сейфі.
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12.12.2023 13:44
+5
але ж зараз не бігають, то чому будуть потім бігати? якщо і багають, то в більшості з нелегальними стволами, а для цього їм дозволи не треба.
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12.12.2023 13:52
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Чого ви гроші марно витрачаєте, вступайте в лави ЗСУ, і безкоштовно її отримаєте, ще й зарплатню непогану.
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12.12.2023 13:34 Ответить
ти чужі гроші не рахуй.

а коли Закон про брою нормальний приймуть, щоб короткоствол можна було купити і раптом, що застосувати, а не так як шмаркляві пропонували, з дому до стрільбища, в багажнику, розібраного і в сейфі.
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12.12.2023 13:44 Ответить
Так, як раз на часі, воїни по ротації приїдуть додому на відпочинок, а по вулицям будуть бігати бухі ухилянти зі стволами.
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12.12.2023 13:46 Ответить
але ж зараз не бігають, то чому будуть потім бігати? якщо і багають, то в більшості з нелегальними стволами, а для цього їм дозволи не треба.
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12.12.2023 13:52 Ответить
Кожного хто прийшов по дозвіл,треба хапати,і без пояснень на тиждень в СІЗО.Щоб розумів що таке тюрма,що буде за несанкціоноване застосування зброї
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12.12.2023 15:05 Ответить
Краще до бойової частини, пройде вишкіл, навички поводження зі зброєю, боєзіткнення з ворого, і тоді пойме чи потрібна йому та зброя у цивільному житті.
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12.12.2023 15:47 Ответить
Полювання заборонено, для партизанського застосування не вийде - мінти здадуть оркам володарів зброї і потім на Магадані сніг збирати.
Тим більше що продають не бойову зброю.
Бізнес, нічого іншого.
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12.12.2023 13:44 Ответить
у українців є таке "шоб було"
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12.12.2023 13:45 Ответить
Шоб було - то потрібно не легально знаходити бойову зброю та ховати. На всяк випадок.
Отоді може вона в чомусь і допоможе.
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12.12.2023 13:53 Ответить
всяке буває, хто в сейфі тримає, а хто грядку мастилом поливає
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12.12.2023 14:04 Ответить
"Головне завдання - діяти на випередження та здобувати українській державі особливі можливості" (с)
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12.12.2023 13:44 Ответить
так, перемоги блазня
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12.12.2023 13:59 Ответить
А де ***** закон про зброю. Чому ви їхбланівська поліція маніпулюєте людьми. Взяли під себе видачу та оормлення зброї і пропагуєте срану травматичну замість нарізної. Виж ***** добре знаєте що без закону про зброю все це фікція.На якій ви робите сумашедші гроші. Підараси з Клименком разом. Як у 2022році 24лютого можна було викинути повні камази автоматів без дозволів то тепер ви суки проснулися. Закон про зброю для всіх українців для захисту держави та сімей та особистого захисту. не пудріть людям мізки своїми проповаідями про зброю .коли не має закону немає права його використання 36 стаття що говорить право на захист збройний своєї чи іншої людини. Суки їбані коли ви вже проснетеся і перестанете людей робити їдіотами.Як нагородна зброя то дариться для депутатів та ізбранних.
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12.12.2023 13:46 Ответить
Дозвіл на зброю, це ганебно під час війни. У нас людина має дозвіл від бога на зброю, може бути тільки заборона для хворих на голову.
Під час війни треба ще заплатити хозращотній поліції за дозвіл, за відстріл, тій поліції яка по-перше сама на бюджетних народних коштах, по-друге зрадила вже Україні у багатьох і багатьох випадках, ті хто на майдані не вбивав студентів попереходили потім до Путіна.
Ваші дозволи це знущання з усієї України, хоча б іншому міністерству передали щоб не ганьбитися.
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12.12.2023 14:06 Ответить
Чого ці 149 тисяч наразі не в ЗСУ?, просто цікавлюся. Вони вже вміють зі зброєю поводитися.
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12.12.2023 14:16 Ответить
Нужно не ублюдочные законы принимать, а ВНЕСТИ В КОНСТИТУЦИЮ ПРАВО ГРАЖДАН УКРАИНЫ ВЛАДЕТЬ ЛЮБЫМИ ВИДАМИ РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, то как это было ПРИ ПРОКЛЯТОМ РУЗЗКОМ ЦАРЕ-БАТЮШКЕ. Тогда простые Украинские крестьяне, могли пойти и купить, маузер, наган, трехлинейку, и кулемет Максима. Проблема в том, что Украинское государство БОИТСЯ СОБСТВЕННЫЙ НАРОД, поэтому и изобретают всякую х...ю, чтобы люди были БЕсПРАВНЫЕ, безоружные и ДУЖЕ БЕДНЫЕ, таким стадом ПРОСТО управлять.
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12.12.2023 14:21 Ответить
Держава це і є нарід а не малюнок на карті.І як що цей нарід мріє забрать та паделить то зброя у ціх безмізкових дегеннератів тіки спосіб реалізувати свої тупі забаганки.Доказано гопніками-більшовиками.
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12.12.2023 14:31 Ответить
Не порівнюйте зелене з квадратним, бо

Держава це суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів

На сьогоднішній день є декілька визначень поняття держави, які відбивають такі його аспекти:

держава як організація політичної влади;
держава як апарат влади;
держава як політична організація всього суспільства.

А народ, це

- населення держави, мешканці країни. Народ - громадсько-політична сила, на яку опирається офіційна влада в країні. Народ - форма національної та етнічної єдності.
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12.12.2023 14:59 Ответить
Надіюсь ви бачили, як "держава" лупила кийками свій народ, а потім ще й кулями "почастувала"?
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12.12.2023 15:01 Ответить
Ось це народ 12 лютого 2022 р. на Херсонщині
і "держава" тобто представники держави 12 лютого 2022 року на проти народу:
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12.12.2023 15:12 Ответить
V. Ivanov.
До 1917 року було так.
Армійські зразки зброї продавати обивателям заборонялось в принципі.
Мисливські рушниці продавались вільно.
Для покупки пістолі був необхідний дозвіл від поліції . (видавався явочним порядком).
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12.12.2023 14:40 Ответить
 
 