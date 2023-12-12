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Украинцы подали более 149 тыс. заявлений на получение разрешений на оружие. ИНФОГРАФИКА
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С начала работы Единого реестра оружия с 23 июня от граждан Украины уже поступило более 149 тысяч заявлений на получение разрешений на оружие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает МВД.
"Украинцы подали более 149 тыс. заявлений от граждан на получение различных видов разрешений на оружие. Полицейские приняли более 137 тыс. решений о предоставлении соответствующих разрешений", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+7 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий12.12.2023 13:34
+7 Lex Lexton
показать весь комментарий12.12.2023 13:44
+5 Lex Lexton
показать весь комментарий12.12.2023 13:52
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а коли Закон про брою нормальний приймуть, щоб короткоствол можна було купити і раптом, що застосувати, а не так як шмаркляві пропонували, з дому до стрільбища, в багажнику, розібраного і в сейфі.
Тим більше що продають не бойову зброю.
Бізнес, нічого іншого.
Отоді може вона в чомусь і допоможе.
Під час війни треба ще заплатити хозращотній поліції за дозвіл, за відстріл, тій поліції яка по-перше сама на бюджетних народних коштах, по-друге зрадила вже Україні у багатьох і багатьох випадках, ті хто на майдані не вбивав студентів попереходили потім до Путіна.
Ваші дозволи це знущання з усієї України, хоча б іншому міністерству передали щоб не ганьбитися.
Держава це суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів
На сьогоднішній день є декілька визначень поняття держави, які відбивають такі його аспекти:
держава як організація політичної влади;
держава як апарат влади;
держава як політична організація всього суспільства.
А народ, це
- населення держави, мешканці країни. Народ - громадсько-політична сила, на яку опирається офіційна влада в країні. Народ - форма національної та етнічної єдності.
і "держава" тобто представники держави 12 лютого 2022 року на проти народу:
До 1917 року було так.
Армійські зразки зброї продавати обивателям заборонялось в принципі.
Мисливські рушниці продавались вільно.
Для покупки пістолі був необхідний дозвіл від поліції . (видавався явочним порядком).