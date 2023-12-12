РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12993 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаПроисшествия
3 733 10
блокада (1651) граница (4749) Еврокомиссия (1318) Польша (7490)

Еврокомиссия призвала без промедлений разблокировать все КПП на границе Польши с Украиной

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

блокада,фура,кордон,польща,фури

В Еврокомиссии отмечают важность разблокирования границы между Украиной и Польшей. Еврокомиссар по транспорту Адина Велян поздравила разблокирование КПП Дорогуск-Ягодин и ожидает, что так будет и с остальными ныне заблокированными пунктами пропуска.

Соответствующее заявление обнародовано Еврокомиссией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я приветствую открытие движения через пограничный пункт Дорогуск-Ягодин для грузового транспорта, который является наиболее важным пунктом пересечения границы между Польшей и Украиной. Его блокирование с 6 ноября имело значительные последствия для Украины, Польши и ЕС, но больше всего - для всех водителей ", – отметила еврокомиссар.

"Я хочу напомнить всем привлеченным сторонам о вреде, причиняемом этими протестами для европейской экономики, для цепочек поставок, для других операторов дорожного транспорта, а также для Украины, страны в войне. Все остающиеся заблокированными пункты пересечения границы должны быть разблокированы без промедлений", - подчеркнула Велян.

Читайте также: Снова перекрыто движение грузовиков в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей, - ГНСУ. ВИДЕО

Она напомнила, что Еврокомиссия поддерживала контакты с протестующими и органами национальной власти в Польше и предложила конкретные меры по упрощению процедур пересечения границы между Украиной и Польшей. При этом еврокомиссар выразила обеспокоенность тем, что три пункта пересечения границы между Польшей и Украиной остаются заблокированными.

"Жизненно важно, чтобы соответствующие национальные и местные органы власти предприняли необходимые меры для обеспечения условий для перевозки товаров через внешние границы ЕС. Я приглашаю все стороны работать вместе с Еврокомиссией для имплементации мероприятий и повышения эффективности работы пунктов пересечения границ и обеспечить надлежащее выполнение Соглашения о дорожном транспорте между ЕС и Украиной. (Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом. - Ред.)", - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия будет в дальнейшем поддерживать конструктивное обсуждение ситуации, чтобы представить проверенные данные по ситуации на границе, и будет искать "прагматические решения для практических проблем". По словам еврокомиссара, скорое завершение протестов на польско-украинской границе могло бы облегчить поиск таких решений.

Также читайте: Польша нашла способы разблокирования границы с Украиной, - Туск
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нах.. така комісія щотільки закликає і не може виписати п…єй
показать весь комментарий
12.12.2023 13:38 Ответить
Мабудь вони демократию путають з БЕЗХРЕБЕТНЬОСТЮ
показать весь комментарий
12.12.2023 13:45 Ответить
Вони чекали як пройде голосування, Моравецький слава богу не виграв(не пройшов квотум довіри)... Я так зрозумів це він це замутив що б до нього звернулися за допомогою у розблокуванні кордону, але президент принципово не захотів цього робити, і вже 14 грудня приходить новий уряд Дональд Туск, тож цього четверга все буде ясно з кордоном.
показать весь комментарий
12.12.2023 14:36 Ответить
Там вже фРіцо естафету прийняв,
показать весь комментарий
12.12.2023 13:42 Ответить
кликуни
показать весь комментарий
12.12.2023 13:42 Ответить
Розумно - яка країна не розблокує мае бути оштрафована на суму збитків українських компаній.
показать весь комментарий
12.12.2023 13:44 Ответить
а дали би водії (жіночий орган) тим прикацапленим кондомам, а потім ще- подвійної...
показать весь комментарий
12.12.2023 14:01 Ответить
А цих членів, тієї прокацапської спілки, що не можно анулювати ліцензії, це ж не всі перевізники блокують а якихось 5-8 відсотків зі всіх польських перевізників, ліцензії лишити а не закликати )
показать весь комментарий
12.12.2023 14:25 Ответить
А чого ще поданий позов в Евросуд за отримані збитки на ту асоціацію, чі грошей жалко на нормальних юристів
показать весь комментарий
12.12.2023 14:29 Ответить
Неуспели успокоится страсти с назначением Д. Туска на пост премьера Полши ,и на следущий день ,все пограничные переходы ... ожили и начали пропускать фуры в Украину . Так как то странно стала . Оказывается любители руского мира в Польше препятствовали движению но сам Мораветский одобрял эту блокаду , иначе говоря "страйк трокистов и фармеров".
показать весь комментарий
12.12.2023 19:40 Ответить
 
 