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Штурмовая группа 24-й ОМБр отбила террикон в пределах Горловки и захватила вражеские позиции, - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила отбила один из терриконов в пределах Горловки Донецкой области и захватила позиции противника.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши герои – штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг Украины", - отметил Верховный Главнокомандующий.
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+54 ZoV KobZona
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СУБОТА, 30 ВЕРЕСНЯ 2023
https://biz.censor.net/news/3446288/u_prezydentskomu_litaku_zelenskogo_zrobyly_masshtabnyyi_remont_i_vstanovlyat_onovlenu_rozvajalnu_systemu
https://prm.ua/predstavnytski-dyvany-kylymy-ta-navihatsiia-u-prezydentskomu-litaku-zelenskoho-zrobyly-remont-ta-onovyly-rozvazhalnu-systemu/
https://www.5.ua/ekonomika/u-litaku-prezydenta-ukrainy-**********-masshtabnyi-remont-i-vstanovliat-novu-rozvazhalnu-systemu-314495.html
Можу ще, якщо є потреба. Тобто джерело не одне...
коли боневтік вже був в сша
чи коли катався по кабо-верде???
як що друге то йому гріх казати про здобутки ЗСУ
Всі інші розказують погані або нейтральні новини, ібо нєфіг рейтинг Бубі збивати!
Смерть ворогам!
ти ще в штатах? от і працюй, наволоч
А про Горлівку ж давно в статті американській писали...
Коли здають міста (південь України), блаЗЄ ні пари з уст.
Перестань красти *****, посади російську агентуру, профінансуй фортифікаційні споруди для ЗСУ, домовляйся з партнерами про озброєння, а не звинувачуй.
Не вони ж до шашликів готувалися😡
Ніколи на ньому не був. А на тих, що ближче до міста, ледве не загинув у дитинстві. Аж моторошно, як згадую.
Слава ЗСУ!
Сатаненко, лови донат.