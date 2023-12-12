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Новости Война в Украине
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Горловка (2381) Зеленский (16567) 24 омб имени князя Данила Галицкого (186)

Штурмовая группа 24-й ОМБр отбила террикон в пределах Горловки и захватила вражеские позиции, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила отбила один из терриконов в пределах Горловки Донецкой области и захватила позиции противника.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши герои – штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг Украины", - отметил Верховный Главнокомандующий.

Читайте также: Руководство Украины требовало деоккупировать Горловку в начале октября, но военные ответили - нечем, - Time
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Топ комментарии
+54
Больше об этом рассказать некому? Или Бубочка руководил штурмом с борта самолёта?
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12.12.2023 13:39
+44
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12.12.2023 13:47
+37
Про це повинен повідомляти Генштаб...
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12.12.2023 13:41
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Больше об этом рассказать некому? Или Бубочка руководил штурмом с борта самолёта?
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12.12.2023 13:39 Ответить
У президентському літаку Зеленського зробили масштабний ремонт і встановлять нову розважальну систему
СУБОТА, 30 ВЕРЕСНЯ 2023
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12.12.2023 13:48 Ответить
ЗЕзидента не поважаю, але без посилання ТАКУ "новину" вважаю фейковим вкиданням про щось там на чомусь котре не використовується майже два роки. Тож або дай посилання, і не на YouTube чи Телеграмм, а на джерело дійсно гідне поваги, або досить розповсюджувати фейки!!!
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12.12.2023 14:01 Ответить
https://biz.censor.net/news/3446288/u_prezydentskomu_litaku_zelenskogo_zrobyly_masshtabnyyi_remont_i_vstanovlyat_onovlenu_rozvajalnu_systemu
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12.12.2023 14:26 Ответить
Естонці робили і похвалились.
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12.12.2023 17:20 Ответить
Теперь Боневтику можно прямо с компа Горловку брать.
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12.12.2023 14:07 Ответить
Та ні, Ви помилилися. Зараз вже можна їхати і давати концерти, як він це робив під час війни у 2014 році і хвалив ворога, який захопив український танк, обіцяв "шатати владу". А в ті хвилини кацапи і їх наймити катували і вбивали депутата Рибака, за відстоювання українського прапора. Нарід 73% оцінив дії кожного в тій історії.
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12.12.2023 17:22 Ответить
Я имел в виду не столько ту Горловку, сколько эту...
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12.12.2023 17:51 Ответить
а ще невідомо коли звільнили...
коли боневтік вже був в сша
чи коли катався по кабо-верде???
як що друге то йому гріх казати про здобутки ЗСУ
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12.12.2023 14:48 Ответить
Відомо. В твіторі ще тиждень тому карти викладували навіть. Але писали що терикон (навіть два) в сірій зоні бо не закріпились ще.
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12.12.2023 16:20 Ответить
Та нехрен там робить на голом пупере де усі як на долоні ложить хлопців раді піара буратіна коломойского
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12.12.2023 17:36 Ответить
Бубочка використає кожну нагоду щоб підняти собі рейтинг,його не цікавлять проблеми,і їх вирішення ,тільки рейтинг.
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12.12.2023 15:34 Ответить
Бідний бубочка, у нього вже рейтинг не встає...
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12.12.2023 23:52 Ответить
Головне щоб це не позповідав такий підароязикий як ти
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12.12.2023 16:49 Ответить
А ты, фуфел, в каком батальоне числишься? Хацапетовка плюс?
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12.12.2023 17:16 Ответить
Підароязикий я не розумію ваших рашистських термінів... а слово підари по відношенню до рашистів пішло від батальйону Азов, відповілно і язик підарів у рашистів
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13.12.2023 12:24 Ответить
НАХ сходи, чмо.
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13.12.2023 13:43 Ответить
Штурмова група 24-ї ОМБр відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила ворожі позиції, а Зеленський ні.
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12.12.2023 13:39 Ответить
А Віслюк іще в Омані взяв за щоку у Дєрьмака і не відпускає.
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12.12.2023 13:42 Ответить
Головне не попасти у оточення в тилу ворога.
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12.12.2023 13:40 Ответить
Про це повинен повідомляти Генштаб...
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12.12.2023 13:41 Ответить
І що, це перший раз коли сповіщення робить не ГШ?! А коли це робить той же Бутусов, інший журналіст, блогери, політики чи особисто якийсь військовий викладає у соцмережи?!
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12.12.2023 14:03 Ответить
Це не справа і не рівень президента....
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12.12.2023 14:07 Ответить
Рівень клоуна не відповідає рівню президента, але мудрий нарід...
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12.12.2023 21:24 Ответить
Зебздюк несе в маси тільки радісне, світле і чисте - це пазітівний прєпі3дєнт, славімо його!

Всі інші розказують погані або нейтральні новини, ібо нєфіг рейтинг Бубі збивати!
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12.12.2023 18:21 Ответить
Ну а як же тоді бубачка по піариться?
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12.12.2023 14:04 Ответить
Аааааааааааааа!!! Ти ж в США, Віслюче! Коли цей ригоШапітолій скінчиться вже!!!???
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12.12.2023 13:41 Ответить
А членограй тут до чого?
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12.12.2023 13:42 Ответить
Боже ж, яка нікчема примазується до подвигів наших воїнів!
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12.12.2023 13:48 Ответить
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12.12.2023 13:43 Ответить
Слава Галичині!
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12.12.2023 13:44 Ответить
Героям Слава!
Смерть ворогам!
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12.12.2023 13:48 Ответить
всім захисникам!
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12.12.2023 14:16 Ответить
От бідося, ну не може стриматися щоб щогодини, щохвилини не вкрасти чужої слави і не запостити черговий пост в поцмережі. Кіберклептоман ****) альо чучело їбане, це шо, робота президента? Конституцію, *******, ти бачило десь колись хоч разочок? Гідрант ****.
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12.12.2023 13:45 Ответить
+100500!!!!!!
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12.12.2023 13:47 Ответить
Ну коли підтирався нею то бачив.Але це не точно.
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12.12.2023 15:11 Ответить
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12.12.2023 13:47 Ответить
а нах..я нам про це розказує клоун-зрадник-мародер?!
ти ще в штатах? от і працюй, наволоч
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12.12.2023 13:52 Ответить
Повідомляє так наче сам особисто звільняв терикон.
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12.12.2023 13:53 Ответить
Ага, потужним прутнем! Вперше!
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12.12.2023 14:08 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!!!!!!!!
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12.12.2023 13:55 Ответить
Мені байдуже хто сповіщає новини, аби вони були добрі. Тому хай це сповістив той хто до цього безпосередньо не причетний, але у святковий для Сухопутних військ ЗСУ день і таке своєрідне привітання є нормальним! Героям Слава!!!
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12.12.2023 13:56 Ответить
Макогін ти зебільний,з усіх боків заходиш,щоб відмазати оманського.Гребінь подоляцкий.
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12.12.2023 18:13 Ответить
зе!кращебвтік, особисто розробляв та втілював цю операцію?
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12.12.2023 13:56 Ответить
Відосик до дня Сухопутних військ? А де Осел, попереду штурмової групи, раняний, перев'язаний бинтом?
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12.12.2023 13:57 Ответить
Ти мав на увазі Щорса з пісні?! То це до комуністів!
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12.12.2023 14:05 Ответить
Його пораненого з поля бою витягли комісарша Безвугла та зам.по тилу Єрмак.А прикривала їх з краденого гранатомету кулеметниця Люся.Тягли звязанного,бо не хотів іти.
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12.12.2023 15:17 Ответить
Який там бинт? З дерев'яним чопом.
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12.12.2023 23:55 Ответить
Настоящие Герои! Берегите себя. Пусть орки сдохнут, а вы вернитесь домой живыми, с победой и в лучах вечной славы.
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12.12.2023 14:02 Ответить
Знов дебіл заради відосиків переможних та прапорців свої політичні забаганки втілює.
А про Горлівку ж давно в статті американській писали...
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12.12.2023 14:15 Ответить
якщо це вплине на подальший хід війни, це прекрасна новина...
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12.12.2023 14:15 Ответить
Ця не вплине. Вплине зникнення над Антантикою літака з Віслюком і Дєрьмаком.
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12.12.2023 14:19 Ответить
Це те , що було місяць тому ? А скільки здали за останній тиждень розповісти не хоче ?
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12.12.2023 14:35 Ответить
нє... Буба несе тільки пазітів в маси, щоб рейтинг не падав... у баранів він має асоціюватися виключно з пазітівом, щастям і радістю - так переможемо (насправді ніт, переможемо не так)!
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12.12.2023 18:28 Ответить
Коли звільняють якийсь терикон, повідомляє блаЗЄ.

Коли здають міста (південь України), блаЗЄ ні пари з уст.
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12.12.2023 14:43 Ответить
Нам не потрібні " твої величні перемоги"
Перестань красти *****, посади російську агентуру, профінансуй фортифікаційні споруди для ЗСУ, домовляйся з партнерами про озброєння, а не звинувачуй.
Не вони ж до шашликів готувалися😡
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12.12.2023 15:20 Ответить
Як це "посадити"? Йому ж одному лячно буде в тому офісі.
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12.12.2023 23:58 Ответить
Vislyuk virishyv popiarytys' !!!!! Nemov sam pryimav uchast' u zaxvati !!!! blazen' !!!
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12.12.2023 15:26 Ответить
Скільки можна цих піарів! Чи може від піарів ми стаємо сильнішими, а окупанти слабшими? І який ефект ? Влада до сих пір не доганяє!
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12.12.2023 15:35 Ответить
Цей террікон можно побачити з моего вікна. Це вже Горлівка!
Ніколи на ньому не був. А на тих, що ближче до міста, ледве не загинув у дитинстві. Аж моторошно, як згадую.
Слава ЗСУ!

Сатаненко, лови донат.
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12.12.2023 15:59 Ответить
 
 