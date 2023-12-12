Из-за российского обстрела в одной из громад Херсонщины без света остались более 9 тыс. абонентов

В одной из громад в Херсонской области в результате российских обстрелов без света остались более 9 тысяч абонентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Из-за российских обстрелов в одной из громад Херсонщины без света остались более девяти тысяч абонентов. Над устранением неисправностей сейчас работают энергетики", - говорится в сообщении.

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