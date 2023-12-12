РФ может использовать гражданские суда для перевозки оружия по Черному морю, - ISW

Согласно статье 19 Конвенции Монтре, Турция с 28 февраля 2022 года не пропускает военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ІSW, информирует Цензор.НЕТ.

Турция пользуется той же Конвенцией Монтре и с 28 февраля 2022 года и не позволяет российским военным кораблям проходить через проливы Босфор и Дарданеллы.

Согласно 19 статье конвенции, "военные корабли, принадлежащие воюющим странам, не должны... проходить через проливы". В то же время, отметили в ISW, Россия полагается на гражданские суда и в обход Конвенции Монтре перевозит военную технику через проливы.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс анонсировал поставки Украине 20 бронированных машин-амфибий Viking и 23 скоростных катера. Но два минных тральника Sandown Киев получить пока не может из-за действия Конвенции Монтре о статусе проливов.

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