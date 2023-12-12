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РФ может использовать гражданские суда для перевозки оружия по Черному морю, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

корабель

Согласно статье 19 Конвенции Монтре, Турция с 28 февраля 2022 года не пропускает военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ІSW, информирует Цензор.НЕТ.

Турция пользуется той же Конвенцией Монтре и с 28 февраля 2022 года и не позволяет российским военным кораблям проходить через проливы Босфор и Дарданеллы.

Согласно 19 статье конвенции, "военные корабли, принадлежащие воюющим странам, не должны... проходить через проливы". В то же время, отметили в ISW, Россия полагается на гражданские суда и в обход Конвенции Монтре перевозит военную технику через проливы.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс анонсировал поставки Украине 20 бронированных машин-амфибий Viking и 23 скоростных катера. Но два минных тральника Sandown Киев получить пока не может из-за действия Конвенции Монтре о статусе проливов.

Читайте: РФ готовится к широкомасштабной войне против НАТО, - ISW
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Топ комментарии
+8
Інспекцію морськими дронами)) Особливо танкерів!
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12.12.2023 14:38
+2
так і є! Можна не сумніватись. Було б зовсім не погано якби, проводили інспекцію цих суден
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12.12.2023 14:35
+1
та ну то іпсо)))
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12.12.2023 14:36
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так і є! Можна не сумніватись. Було б зовсім не погано якби, проводили інспекцію цих суден
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12.12.2023 14:35 Ответить
Інспекцію морськими дронами)) Особливо танкерів!
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12.12.2023 14:38 Ответить
Інспекцію водолазами на дні моря ...
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12.12.2023 15:01 Ответить
та ну то іпсо)))
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12.12.2023 14:36 Ответить
а по каналу Рейн - Майн - Дунай ті тральники ніяк не можна затягти сюди?... ще б ейзенхауер...
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12.12.2023 14:44 Ответить
кремлебот щойно зареєструвався шоб просратися. просрався? а тепер зжер шо висрав і пішов нах.
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12.12.2023 15:10 Ответить
Конвенція Монтре.
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12.12.2023 15:11 Ответить
а зачем. если у них волгодонский канал есть7. по нему из ирана проще возить.
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12.12.2023 15:53 Ответить
а ви зможете пропхати сухогруз по тому каналу?
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12.12.2023 16:11 Ответить
Є такі кораблі "річка море" - їх ше совок мав ( і в совку десь на Волзі будували чи то підводні човни чи їх частини ).
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12.12.2023 17:05 Ответить
скільки із них на плаву, скільки із них здатне ходити по морю досить далеко від берега, і який їх тонаж у порівнянні із середнім сухогрузом?
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12.12.2023 22:14 Ответить
Шось подібне і кацапи мають https://udp.one/ua/poslugi/richkovij-flot . Думаю пару Мишенят подібні кораблі можуть перевезти ( якшо шо шо - Мишеня це танк такий надважкий ).
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12.12.2023 22:36 Ответить
пару танків можна і літаком перекинути. а 50-100 тис. т. вантажу?
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12.12.2023 23:32 Ответить
А шо обовязково ці 50-100 тисяч тонн везти одним кораблем? Ганза за рік перевозила приблизно ці ваші 100000 тонн - і це в середні віки на вітрильниках , а зараз 21 століття кораблі з дизелями і відстань від Ірану до кацапстану по Каспію невелика ( веду то того шо десяток кораблів на 2000 тонн вантажу за рік спокійно перевезуть ті ваші 100000 тонн).
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12.12.2023 23:47 Ответить
для чого все ускладнювати, якщо можна зафрахтуати сухогруз, який вам все привезе за 2 тижні? а малогабаритні і малотонані вантажі вони і так возять літаками.
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13.12.2023 00:15 Ответить
Іран може просто відправити той ваший корабель на 100000 тонн з побережжя Перської затоки до Мурманську до прикладу - надіюсь ви розумієте шо Босфор в цій схемі шо возу пяте колесо ( як і Волга до речі ).
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13.12.2023 00:36 Ответить
 
 