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В Днепре может появиться сквер в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дмитро,коцюбайло,да,вінчі

В Днепре может появиться новый сквер, который назовут именем погибшего воина Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи).

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

В Днепре продолжается массовое переименование улиц и переулков, названия которых должны быть дерусифицированы и десоветизированы.

В документе говорится, что новый сквер планируют создать на проспекте Дмитрия Яворницкого, 20. Сейчас эта маленькая зеленая зона без имени. Пока это лишь проект решения, который должен быть рассмотрен на следующей сессии городского совета.

Если депутаты поддержат это решение, то на карте Днепра появится сквер имени Дмитрия Коцюбайло.

В Днепре может появиться сквер в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве появится сквер имени Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи)

Дмитрий Коцюбайло, позывной "Да Винчи"; (1 ноября 1995, с. Заднестрянское, Ивано-Франковская область, Украина - 7 марта 2023, Бахмут, Донецкая область, Украина) - украинский доброволец, лейтенант, командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2021). Член Провода национально-освободительного движения "Правый сектор" (2020). Первый доброволец, которому присвоено звание "Герой Украины", прижизненно. В 2022 году был включен в рейтинг "30 до 30: лицо будущего" от "Forbes".
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Топ комментарии
+7
Таке враження наче більше героїв у нас немає крім Дмитра у якого нівеста підстилки каламоя.
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12.12.2023 14:59
+5
вийди на вулицю і спитай у 100 людей, яких героїв війни війни знають.

можеш навіть не ходити, я тобі і так список дам :

1. Боневтік
2. Арестович
3. Подоляк
4. Залужний

Ну Залужний - то заслужено.

Марченка тобі назвуть троє з тисячі, Кривоноса двоє з тисячі, а Віталія Скакуна назве один з мільйона.
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12.12.2023 15:22
+2
філатов вирішив зробити свій внесок у перемогу, а менору коли поставить?
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12.12.2023 14:40
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філатов вирішив зробити свій внесок у перемогу, а менору коли поставить?
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12.12.2023 14:40 Ответить
саме на часі робити сквери 🤪
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12.12.2023 14:44 Ответить
Назвем такий сквер ... у ростові , чи москві
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12.12.2023 14:51 Ответить
Таке враження наче більше героїв у нас немає крім Дмитра у якого нівеста підстилки каламоя.
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12.12.2023 14:59 Ответить
вийди на вулицю і спитай у 100 людей, яких героїв війни війни знають.

можеш навіть не ходити, я тобі і так список дам :

1. Боневтік
2. Арестович
3. Подоляк
4. Залужний

Ну Залужний - то заслужено.

Марченка тобі назвуть троє з тисячі, Кривоноса двоє з тисячі, а Віталія Скакуна назве один з мільйона.
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12.12.2023 15:22 Ответить
може краще дронами хлопцям допомогти?? Ітак вже тих скверів довбаних набудували та плитки тротуарної навкладали під час війни стільки, скільки не будували і не вкладали в кращі часи (((((((((
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12.12.2023 15:25 Ответить
де там на Яворницького сквер?? Хіба що отой, що на Соборній площі знаходиться, за історичним музеєм? Або отой, де біля того ж музею кам"яні баби стоять, яким багато віків, і їх до речі навіть не сховали. А вони історичну спадщину собою представляють. Якби ж тільки переїменували, а то ж почнуть там "ріханструкцію" чергову з "вкладанням" грошей бюджетних. (((. *****,немає слів !!
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12.12.2023 15:36 Ответить
Ось він у 2015 р. Вигляд з проспекту. Зліва будинок № 20, за сквером - баптиська церква

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12.12.2023 16:26 Ответить
це отой закуток зі скамійкою? .. Ну таке..
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12.12.2023 22:11 Ответить
то не сквер, то двір між будинками.
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12.12.2023 22:15 Ответить
Більш підходящого там нема
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12.12.2023 23:14 Ответить
ні, є ще великий за історичним музеєм. Там де собор преображенський, здається.
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12.12.2023 23:22 Ответить
Чудова новина! Дмитро - це Легенда, якою він став ще за життя! Добре що і у Дніпрі буде сквер на його честь! Прикро тільки що постійно знаходяться люди, яким хоч дупу маслом відшаруй- все одно не вгодиш!
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12.12.2023 16:00 Ответить
В нас на всю Україну одна така легенда? Інших нема? В моєму рідному місті сотні таких легенд і ні хто не чув про якогось Коцюбайла. Італійського вчеого Да-Вінчі знають і це ДОБРЕ, а Коцюбайло НІ, бо він їм і на хрен не потрібен, бо своїх вже ніде ховати.
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12.12.2023 16:51 Ответить
можна було б назвати в ім'я полеглих Героїв українсько-російської війни. Нічого проти навіть імені Да Вінчі не маю, маю "проти" коли його почнуть "руструктуризувати" в ім'я героя.
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12.12.2023 22:13 Ответить
Над нами нависла смертельна небезпека і майбутнє зовсім не райдужне.
Який може бути благоустрій під час виснажливої війни ...
Хоча хлопець був відважний і воїн природжений.
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12.12.2023 18:09 Ответить
У Днiпрi нема героiв?
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12.12.2023 20:26 Ответить
 
 