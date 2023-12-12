В Днепре может появиться сквер в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). ДОКУМЕНТ

В Днепре может появиться новый сквер, который назовут именем погибшего воина Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи).

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

В Днепре продолжается массовое переименование улиц и переулков, названия которых должны быть дерусифицированы и десоветизированы.

В документе говорится, что новый сквер планируют создать на проспекте Дмитрия Яворницкого, 20. Сейчас эта маленькая зеленая зона без имени. Пока это лишь проект решения, который должен быть рассмотрен на следующей сессии городского совета.

Если депутаты поддержат это решение, то на карте Днепра появится сквер имени Дмитрия Коцюбайло.

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Дмитрий Коцюбайло, позывной "Да Винчи"; (1 ноября 1995, с. Заднестрянское, Ивано-Франковская область, Украина - 7 марта 2023, Бахмут, Донецкая область, Украина) - украинский доброволец, лейтенант, командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2021). Член Провода национально-освободительного движения "Правый сектор" (2020). Первый доброволец, которому присвоено звание "Герой Украины", прижизненно. В 2022 году был включен в рейтинг "30 до 30: лицо будущего" от "Forbes".