Киберподразделения ГУР МО взломали Налоговую службу РФ: Уничтожена вся база данных и ее резервные копии

Киберподразделения ГУР МО провели успешную операцию, атаковав налоговую систему России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов федеральной налоговой службы (ФНС РФ), а дальше ― более чем в 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Так, в результате кибератаки все серверы получили вредоносное ПО. Параллельно таким же способом была атакована российская ИТ-компания Office.ed-it.ru, обслуживавшая ФНС РФ.

В результате двух кибератак были полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ - уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup).

"Связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями ― парализована, как и между ФНС РФ и Office.ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром (банком данных). Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из главных государственных органов террористической России и сопутствующих данных налоговой за большой временной период.

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Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины.

Возобновить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвёртый день подряд. По оценкам специалистов, паралич в работе ФНС РФ продлится не менее месяца. В то же время, реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме ― невозможна", - пояснили в ГУР МО.

Отмечается, что таким образом Кремль на время потерял контроль за налогами и сборами.









