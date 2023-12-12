Киберподразделения ГУР МО взломали Налоговую службу РФ: Уничтожена вся база данных и ее резервные копии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Киберподразделения ГУР МО провели успешную операцию, атаковав налоговую систему России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов федеральной налоговой службы (ФНС РФ), а дальше ― более чем в 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
Так, в результате кибератаки все серверы получили вредоносное ПО. Параллельно таким же способом была атакована российская ИТ-компания Office.ed-it.ru, обслуживавшая ФНС РФ.
В результате двух кибератак были полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ - уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup).
"Связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями ― парализована, как и между ФНС РФ и Office.ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром (банком данных). Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из главных государственных органов террористической России и сопутствующих данных налоговой за большой временной период.
Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины.
Возобновить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвёртый день подряд. По оценкам специалистов, паралич в работе ФНС РФ продлится не менее месяца. В то же время, реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме ― невозможна", - пояснили в ГУР МО.
Отмечается, что таким образом Кремль на время потерял контроль за налогами и сборами.
Пожалуйста, подождите...
людям сказали, шо ми побєділі - не омрачай радость власникам Кієвстару
сільно умний ?
А державною слабо, чи просто так в.....тись?
твої пальці знали, проти кого агітувати перед вибором Зеленського.
і шось ти, падло, не в окопі після свого агітування, як і твої поплічники зі слуг та кремля
разом з тобою, фсбешною тварюкою ?
Доречі, у мацкві наразі горить одна з самих великих бібліотек світу ..
дурню пишуть, коротше
Систему відновлювати час місяць певне займе, бо армія суцільна бюрократія. Дані на зовнішніх носіях не доступні для знищення, тому про неможливу реанімацію непереконливо написано. В
Перезапис робиться для економії касет, бо касети дуже дорогі.
Процедура загально відома. Для критичної інфраструктури він обов'язковий
Тож "тримаємо кулачки" за кіберпідрозділ ГУР МО - аби в засрашинців не було оффлайн бекапів достатньо свіжих, а також не було в наявності всього вищезазначеного для відновлення роботи системи в повному обсязі.
Але і 3-4 дні повної паралізації податкової - добра робота хлопців. А якщо місяць-два, то взагалі відмінно!
вона шо хош нанісьот в любі доступні і труднодоступні мєста, де є тілівізор
Джерело: https://censor.net/ua/n3461096
Тобто, це трапилося не сьогодні.
Кацап- раб *********** на швабре.
РФ - страна террористов и военньіх преступников, нелюдей.
***** &Кацапьі &рфія - ПНХ.
а декому скільки не наколядують, всерівно замало, нажаль в Україні таких колядників забагато. це не торкається волонтерів і тих хто це робить і не піариться для ВСУ і України.
************* хакери і бази побили, і сервери поламали багатьом. Але, наскільки я знаю, за декілька тижнів до повномасштабки мінцифри провело тренінги/навчання/брифінги для ВСІХ органів влади щодо інформаційної безпеки, бекпування тощо. І навіть ті, хто "та що там буде, в нас все ок" - якісь офлайн-баекапи таки зробили.
Тому держава встояла в той період і в цій області. Хоча було не легко - похєрізм та обмежені фінанси/бюжети на захист даних - все ж таки далися взнаки. Багато хто працював 2 тижні як проклятий, по 16+ годин на добу, аби збої не вплинули на місячні технологічні цикли.
Тому і кажуть у "вузьких колах", що в України на поточний час найкращій досвід в "кіберзахисті" та "підтримці цифрової спроможності держави в умовах війни" на планеті. Є і досвід, і спеціалісти.
Гетьманцева
"Втратирашистів - багатомільярдні"
Зберуть податки по другому разу.
на рос.сайтах - такої новини не має
деякі сайти, відслідковують скарги - то пару годин назад скарги з 2-6 піднялись до 50-60
правда при цьому вказують, що сайт працює, а скарги зібрані з соцмереж
враховуючи, що бекапи віддалено фізично знищити не можливо
то здається, що атака була тільки в соцмережах
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
тоді ви нічого не відновити на телефоні
а якщо, за годину до цього, телефон скопіює всю інформацію в хмару, то відновити дуже просто
тому що зламали тільки телефон, а не телефон+облако (бекап)
а з бекапами, ще простіше, вони фізично зберігаються окремо, та не факт, що до них є доступ 24x7
от коли будуть викидати на смітник пристрої з бекапами, тоді можуть багато раз перезаписати - щоб неможливо було відновити взявши із смітника
облачні провайдери продають ресурсі на вимогу різним компаніям, коли компанія повертає ресурс, то дані перезаписуються випадковими числами, щоб не було змогу новому користувачу, щось відновити
Якщо аккаунт АБД скомпроментований, то за певних умов у бекап можна писати що завгодно. Про АРТ: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
Про хмарні сховища даних:
https://online.novaposhta.education/blog/shho-take-hmarni-shovishha-i-yak-ih-vikoristovuvati-use-shho-treba-znati#:~:text=%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89,-%D0%A7%D0%B8%20%D1%94%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D1%96&text=%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85.
бекапи є місячні, тижневі, щоденні та інші
також на різних рівнях: центральний, філіал
також є первинні дані та логи, тобто можна взяти тижневий бекап, та первинні логи - та все востановити
хотілося би вірити, але...
скоріш повірю, шо слухали арахамію під час переговорів
коли він в інтервью мосійчук розказував про переговори, та що використовував месенджер для звязку з керівництвом України,
а росіяни мовляв "тупі" не знають, що є інтернет
та весь час кудись іздили, щоб мати захищенний зв'язок
так от більше шансів, що арахамії щось залили в телефон, щоб слухати,
або знаючи місце та час перемовин, перехватили весь трафік та розшифрували
https://biz.censor.net/news/3461105/ne_zmojut_vidnovytysya_misyats_u_gur_zayavyly_pro_znyschennya_baz_danyh_podatkovoyi_slujby_rosiyi
а так тепер вся новина здається брехнею
як перевірити?
Зокрема, стандартно: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
тобто відновити немає можливості
так як копії (бекапи) робляться на фізично відокремелні пристрої
то одночасно знищити оригінал та копії малоймовірно
До того ж, як не дивно, хмарні сховища знищити значно легше, ніж "фізичні". Бо управління стратегіями бекапування/резервування для хмарного сховища не відрізняється від "фізичного сховища", а ресурсів на таке управління треба значно більше, бо "фізичним сховищем" ти управляєш сам, а хмарним, за тих же базових витрат на фізичні носії, ліцензії та увагу адміністраторів , управляє "постачальник", який до таких стратегій відноситься ЗНАЧНО гірше, ніж ти-власник. А отже і надійність заходів щодо бекапування/резервування - принципово ГІРША, ніж ти собі сам організував.
А в новині ЯВНО написано - кіберспеци ГУР МО зламали все, до чого змоглі дотягнутися - і у "постачальника".
то зроблять висновки, і через місяць всі бекапи будуть робитись на фізично відокремлені пристрої, котрі будуть після цього вилучатись, та під охороною передаватись в більш надійні сховища
А значить або менше на війну витратять, або менше жертимуть бюджетники в засрашці. І те, і інше для України - КЛАССНО!
Якщо МАЙЖЕ ВСІ "проблеми" зникнуть завтра-післязавтра - значить не всі бекапи/конфігурації було знищено і відповідні спеціалісти відновили з "правильно зроблених" бекапів майже все.
Якщо частина "проблем" зникне на протязі 2 тижнів, а частина "ну, чекайте, і без цього можна" - значить основні бекапи/конфігурації було знищено, а те, що виставляється як "відновлено" - це відновлення з випадкових бекапів не в повному обсязі.
Якщо "проблеми" будуть поступово зникати на протязі місяця-трьох - значить знищено було реально практично все і розробник відновлює інфраструктуру фактично з нуля.
Знаю про що кажу - брав участь у декількох відновленнях знищеного по всіх трьох варіантах, в т.ч. і для сотне-терабайтних баз даних.
А от як це перевірити?
через пару днів про цю новину всі забудуть, повіривши, що все знищено
Що це означає:
- не працює фіскалізація;
- не працює приймання податкової звітності;
- не працює видача будь-яких документів;
- не працює вся інфраструктура обліку податків і фінансування бюджету;
- не працюють ВСІ сервіси для приватних осіб (не реєструються податкові номери, неможливо влаштуватись/зареєструватись на роботу офіційно, не сплачуються вчасно податки).
Все це, навіть на 4 дні простою - мільярдні втрати псевдо-держави "засрашка". І просто СВЯТО!
Бо кожен бакс, витрачений засрашкою на відновлення податкової (а якщо реально все знищене - то це реально чи не мільярди баксів) і не вчасно сплачений в якості податків - затримається або взагалі не буде витрачений в т.ч. і на війну в Україні.