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Новости За рубежом
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россия (91317) кибератака (83) ГУР (72)

Киберподразделения ГУР МО взломали Налоговую службу РФ: Уничтожена вся база данных и ее резервные копии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Киберподразделения ГУР МО провели успешную операцию, атаковав налоговую систему России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов федеральной налоговой службы (ФНС РФ), а дальше ― более чем в 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Так, в результате кибератаки все серверы получили вредоносное ПО. Параллельно таким же способом была атакована российская ИТ-компания Office.ed-it.ru, обслуживавшая ФНС РФ.

В результате двух кибератак были полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ - уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup).

"Связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями ― парализована, как и между ФНС РФ и Office.ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром (банком данных). Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из главных государственных органов террористической России и сопутствующих данных налоговой за большой временной период.

Читайте также: СБУ расследует кибератаку на "Киевстар". Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ

Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины.

Возобновить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвёртый день подряд. По оценкам специалистов, паралич в работе ФНС РФ продлится не менее месяца. В то же время, реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме ― невозможна", - пояснили в ГУР МО.

Отмечается, что таким образом Кремль на время потерял контроль за налогами и сборами.

Киберподразделения ГУР МО взломали Налоговую службу РФ: Уничтожена вся база данных и ее резервные копии 01
Киберподразделения ГУР МО взломали Налоговую службу РФ: Уничтожена вся база данных и ее резервные копии 02
Киберподразделения ГУР МО взломали Налоговую службу РФ: Уничтожена вся база данных и ее резервные копии 03
Киберподразделения ГУР МО взломали Налоговую службу РФ: Уничтожена вся база данных и ее резервные копии 04
Киберподразделения ГУР МО взломали Налоговую службу РФ: Уничтожена вся база данных и ее резервные копии 05
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Топ комментарии
+25
Це звичайно круто, але резервні копії взагалі то зберігаються на зовнішніх носіях для унеможливлення знищення.
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12.12.2023 15:35
+16
сільно умний ?

людям сказали, шо ми побєділі - не омрачай радость власникам Кієвстару
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12.12.2023 15:43
+8
Ось і я у роздумі, а куди ж тепер «наші» агенти фсб та гру податки сплачувати будуть? Це треба в ВРУ запитати….
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12.12.2023 16:13
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Правила форума Совет форумчан
Це звичайно круто, але резервні копії взагалі то зберігаються на зовнішніх носіях для унеможливлення знищення.
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12.12.2023 15:35 Ответить
сільно умний ?

людям сказали, шо ми побєділі - не омрачай радость власникам Кієвстару
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12.12.2023 15:43 Ответить
133133

сільно умний ?

А державною слабо, чи просто так в.....тись?
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12.12.2023 16:00 Ответить
Ось і я у роздумі, а куди ж тепер «наші» агенти фсб та гру податки сплачувати будуть? Це треба в ВРУ запитати….
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12.12.2023 16:13 Ответить
тобі, чмо протипорошенківське, я напишу українською :

твої пальці знали, проти кого агітувати перед вибором Зеленського.

і шось ти, падло, не в окопі після свого агітування, як і твої поплічники зі слуг та кремля
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12.12.2023 16:27 Ответить
Чому цю диряву прокладку ригоагальну не блокують на цензор??
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12.12.2023 16:45 Ответить
де те падло з Вінниці, якого " за портрет Порошенка" посадили ?

разом з тобою, фсбешною тварюкою ?
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12.12.2023 16:28 Ответить
Бо дирява прокладка підароязика
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12.12.2023 16:46 Ответить
Думаєте, вони кожен день бекаплять?))

Доречі, у мацкві наразі горить одна з самих великих бібліотек світу ..
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12.12.2023 15:50 Ответить
Путлеру подзвонили, що він не здав вчасно книжки.
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12.12.2023 15:55 Ответить
не то що кожен день а постіно в реальному часі журнали передаються на стендбай, журнали читаються і через них не можно нічого знищити

дурню пишуть, коротше
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12.12.2023 15:58 Ответить
По загально відомій процедурі, бекапи робляться окремо 1) Щорічні, 2) Щомісячні, 3) Щонедільні, 4) Щоденні. А далі можуть робити інкрімент по годинам. І все обов'язково повинно писатися на стрічку. Хоча за останні роки може щось змінилось з носієм на який пишуть. На жаль скоріше у мацкалей є бекапи. Питання тільки часу який потрібно буде щоб розвернути всі дані(
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12.12.2023 16:24 Ответить
написано ж , що для відновлення системи (очевидно зі старих зовнішніх бекапів) потрібен щонайменше місяць. А Кієвстар то вже кацапська отвєтка за завалений ФНС
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12.12.2023 15:53 Ответить
дурня то все повірте
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12.12.2023 15:59 Ответить
За оцінками фахівців, параліч у роботі фнс рф триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі ― неможлива"
Систему відновлювати час місяць певне займе, бо армія суцільна бюрократія. Дані на зовнішніх носіях не доступні для знищення, тому про неможливу реанімацію непереконливо написано. В
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12.12.2023 16:04 Ответить
Резервні копії чого? Ви коли останній раз бачили, чтоб до сервере ходив адмін і робив бєкап всіх данніх на носій а потомі його фізично відєднував? Всі бекапи як правило зберігаються на захищених 100500 серверах, і мають при цьому копії. Але фізично хрін хто відьеднує носій піля бекапу.
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12.12.2023 16:00 Ответить
Бекапи зберігаються на зовнішніх носіях і припускаю на серверах (на рівні генштабу не знаю) але не приєднаних до інтернету. Принаймі в ЗСУ такий порядок згідно інструкції
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12.12.2023 16:08 Ответить
Як тогді постійно робити ці бєкапи? Є спеціальна людина яка це робить? Я без сарказму, бо навіть не уявляю як це, з такими обсягами данних. Я розумію зберігати критичні данні типу паролів і т.д. на зовнішних носіях, але бази даних податвокої, це мабуть навіть не Гб це Тб.
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12.12.2023 17:17 Ответить
есть специальное ПО для этого - все возможно реализовать. каждую ночь делается бекап, и хранится несколько дней... и т.д.. но для больших объемов - это сложно, а для очень больших объемов это еще и долго
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12.12.2023 17:47 Ответить
Для створення бекапу використовується спеціальний пристрій. Він пише на касети. Касети зберігаються в сейфі відповідного класу. Данні пишуться по розкладу, без втручання спеціалістів. Пишеться не стрічку щорічний бекап. Він не затирається і зберігається "вічно". Потім пишуться щомісячні бекапи. Їх 12 штук. Перезаписуються раз в рік, в місяць який написаний на касеті. Потім ідуть щонедільні бекапи. Їх 4 штуки. Перезаписуються один раз в місяць на кінець неділі. Далі ідуть щоденні бекапи. Їх 7 касет. Перезаписуються раз в неділю.
Перезапис робиться для економії касет, бо касети дуже дорогі.
Процедура загально відома. Для критичної інфраструктури він обов'язковий
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29.12.2023 11:45 Ответить
Все вірно написано, саме так працює в гуглі. Гугл ще й вміє відновлювати з бекапу, якщо носій крешає. Але там не гугл, тому спостерігаємо
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12.12.2023 16:17 Ответить
лаптєвські уклоністи от налогов вельми дякують ГУР за допомогу в об.....бі лаптєстану.
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12.12.2023 18:14 Ответить
А для цього шо потрібен адмін - https://en.wikipedia.org/wiki/Tape_library .
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12.12.2023 16:45 Ответить
у кацапів в державних органах все або спірачене, або китайський аналог, бо всі провідні виробники серверного ПЗ та серверного обладнання перестали з ними співпрацювати. тому там може бути все, що завгодно.
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12.12.2023 16:06 Ответить
Взагалі то так, такий варіант не розглядав)
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12.12.2023 16:09 Ответить
ДОЛЖНЫ храниться на съемных носителях... но это-же рашка... не стали заморачиваться..
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12.12.2023 17:43 Ответить
Це якщо адміністратори системи - лякані-перелякані. І вже "вчені" втратою даних. А якщо ні - то "та що там може статися, в нас бекапів, які швидко можна розгорнути - купа, а на оффлайн бекапи це ж треба бюджети, ресурси, ПЗ, залізо, ліцензії та спеціалісти".

Тож "тримаємо кулачки" за кіберпідрозділ ГУР МО - аби в засрашинців не було оффлайн бекапів достатньо свіжих, а також не було в наявності всього вищезазначеного для відновлення роботи системи в повному обсязі.

Але і 3-4 дні повної паралізації податкової - добра робота хлопців. А якщо місяць-два, то взагалі відмінно!
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12.12.2023 17:54 Ответить
"Імперії наносят отвєтний удар?"
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12.12.2023 15:35 Ответить
медіаімперія "Тєлємарафєт"

вона шо хош нанісьот в любі доступні і труднодоступні мєста, де є тілівізор
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12.12.2023 15:45 Ответить
Навпаки,там 4й день в нас 1й.
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12.12.2023 15:49 Ответить
І наскільки серьозно там у них? Так, як в статті пишуть?
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12.12.2023 15:51 Ответить
/Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль\
Джерело: https://censor.net/ua/n3461096
Тобто, це трапилося не сьогодні.
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12.12.2023 15:51 Ответить
Ой бяда-бяда горє то како како горє то...
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12.12.2023 15:40 Ответить
путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
РФ - страна террористов и военньіх преступников, нелюдей.
***** &Кацапьі &рфія - ПНХ.
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12.12.2023 15:47 Ответить
Буданов? Тогда ничего серьезного...
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12.12.2023 15:46 Ответить
А Київстар то їхня відповідь?
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12.12.2023 15:50 Ответить
Вони просто відключили свій київстар, нехєр було кацапським телефоном користуватися.
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12.12.2023 16:05 Ответить
У мене інший оператор, хоча всі наші оператори беруть коріння з рашки ...
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12.12.2023 16:07 Ответить
Мабуть, таки отримали листа від рахамія з ВРУ, щоб гаманець ***** МІГ уникнув податків!! ЦЬОГО б рахамія, та на передову, він би там себе проявити зміг, а так закис, небога, за спідницями у ВРУ ….
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12.12.2023 15:51 Ответить
Всі спільні данні бізнесів, пов'язаних з Зе та іншими "друзями-олігархами" видалили? От молодці!
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12.12.2023 15:51 Ответить
Зе в Форбсі не фігурує там тільки папіредникі
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12.12.2023 15:58 Ответить
Прибідняється
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12.12.2023 16:01 Ответить
щасливі не ті у кого багато грошей а ті кому їх достатньо.
а декому скільки не наколядують, всерівно замало, нажаль в Україні таких колядників забагато. це не торкається волонтерів і тих хто це робить і не піариться для ВСУ і України.
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12.12.2023 16:17 Ответить
Смішно, взагалі нічого не давати, це значить "не піаритись"?
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12.12.2023 18:59 Ответить
Бо бабло в офшорних зонах
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12.12.2023 16:11 Ответить
У нього мабуть, як і у бункерного щура путіна, є свої "ролдугіни".
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12.12.2023 16:18 Ответить
якщо чесно якась куєта, nalog.ru автоматом перекідує на nalog.gov.ru - а він працює, як і кабінети, офіс лежить напевно.
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12.12.2023 15:52 Ответить
"у понад 2300 її регіональних серверів" - може на одному з тих серверів було й ядро київстару?
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12.12.2023 15:52 Ответить
Дивно, що кацапи нам такий подарунок не зробили, а хакнули зв*язок. От у гетьманцева би дупа луснула)
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12.12.2023 15:58 Ответить
Зробили. В ніч з 23 на 24 лютого 2022 року в Україні в ІТ-шників, що обслуговують держоргани, був ДУЖЕ "насичений подіями" час.

************* хакери і бази побили, і сервери поламали багатьом. Але, наскільки я знаю, за декілька тижнів до повномасштабки мінцифри провело тренінги/навчання/брифінги для ВСІХ органів влади щодо інформаційної безпеки, бекпування тощо. І навіть ті, хто "та що там буде, в нас все ок" - якісь офлайн-баекапи таки зробили.

Тому держава встояла в той період і в цій області. Хоча було не легко - похєрізм та обмежені фінанси/бюжети на захист даних - все ж таки далися взнаки. Багато хто працював 2 тижні як проклятий, по 16+ годин на добу, аби збої не вплинули на місячні технологічні цикли.

Тому і кажуть у "вузьких колах", що в України на поточний час найкращій досвід в "кіберзахисті" та "підтримці цифрової спроможності держави в умовах війни" на планеті. Є і досвід, і спеціалісти.
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12.12.2023 18:02 Ответить
Коли п....ли кібератаку на моб.провайдера,банки треба набрехати що хакнули податкову рашки.
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12.12.2023 15:59 Ответить
Краще Хабібуліну вимкніть
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12.12.2023 16:03 Ответить
для настрою
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12.12.2023 16:05 Ответить
У дитинстві маленького вовіка часто катали на кнурах, тому він і виріс великою свинею…
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12.12.2023 16:10 Ответить
давайте просити рашку , щоб хакнули блокування податкових накладних, а проще одного
Гетьманцева
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12.12.2023 16:08 Ответить
А тепер ще зіпсуйте кацапам мобільний звʼязок
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12.12.2023 16:08 Ответить
Це складно. В них зв'язок дуже фрагментований. І юридично, і технічно. Аж до "роумінгу всередині країни" навіть в мобільних операторів. Тобто виведення з ладу ВСІЄЇ мережі навіть одного мобільного оператора - практично неможливе.
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12.12.2023 18:05 Ответить
Одна з самих вдалих та чутливих для ворога кібероперацій ГУР МО! Мабуть за наслідками - найпотужніша та ефективна кібератака у світі на сьогодні. Молодці! Натовкли кіберпику рашистам просто на території РФ! Втрати рашистів - багатомільярдні!
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12.12.2023 16:22 Ответить
"Втрати рашистів - багатомільярдні"

Зберуть податки по другому разу.
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12.12.2023 16:46 Ответить
Або внесуть "розрахункові дані",надрукують готівкових рублів-папірців. А скрепні розрахуються через підвищення цін.
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12.12.2023 17:20 Ответить
Чомусь ця новина тільки на укр.сайтах
на рос.сайтах - такої новини не має

деякі сайти, відслідковують скарги - то пару годин назад скарги з 2-6 піднялись до 50-60
правда при цьому вказують, що сайт працює, а скарги зібрані з соцмереж

враховуючи, що бекапи віддалено фізично знищити не можливо
то здається, що атака була тільки в соцмережах
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12.12.2023 16:59 Ответить
там киевстаром любуются
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12.12.2023 17:03 Ответить
Чому неможливо фізично знищити записи - резервні копії? Якщо це записи, то на їх носії пишеться (декілька раз) псевдовипадкова послідовність біт. Згідно стандартів знищення даних:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
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12.12.2023 17:10 Ответить
це якщо взяти наприклад ваш телефон, і туди послідовно багато раз записати випадкові дані.
тоді ви нічого не відновити на телефоні
а якщо, за годину до цього, телефон скопіює всю інформацію в хмару, то відновити дуже просто
тому що зламали тільки телефон, а не телефон+облако (бекап)

а з бекапами, ще простіше, вони фізично зберігаються окремо, та не факт, що до них є доступ 24x7

от коли будуть викидати на смітник пристрої з бекапами, тоді можуть багато раз перезаписати - щоб неможливо було відновити взявши із смітника

облачні провайдери продають ресурсі на вимогу різним компаніям, коли компанія повертає ресурс, то дані перезаписуються випадковими числами, щоб не було змогу новому користувачу, щось відновити
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12.12.2023 17:34 Ответить
Якщо ви обізнані з хмарними технологіями, то знаєте, що в датацентрах з віртмашинами також є носії даних для бекапу, які технічно резервовані (гарячий резерв), але тільки на випадок технічних проблем. Якщо ж технічних проблем немає, і відбулася кібератака - реалізація АРТ, то за певних умов зробити штатну процедуру фейкового бекапу цілком можливо і в хмарному сховищі даних.
Якщо аккаунт АБД скомпроментований, то за певних умов у бекап можна писати що завгодно. Про АРТ: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
Про хмарні сховища даних:
https://online.novaposhta.education/blog/shho-take-hmarni-shovishha-i-yak-ih-vikoristovuvati-use-shho-treba-znati#:~:text=%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89,-%D0%A7%D0%B8%20%D1%94%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D1%96&text=%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85.
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12.12.2023 17:58 Ответить
теоретично це можливо, а практично майломовірно

бекапи є місячні, тижневі, щоденні та інші
також на різних рівнях: центральний, філіал
також є первинні дані та логи, тобто можна взяти тижневий бекап, та первинні логи - та все востановити

хотілося би вірити, але...
скоріш повірю, шо слухали арахамію під час переговорів
коли він в інтервью мосійчук розказував про переговори, та що використовував месенджер для звязку з керівництвом України,
а росіяни мовляв "тупі" не знають, що є інтернет
та весь час кудись іздили, щоб мати захищенний зв'язок

так от більше шансів, що арахамії щось залили в телефон, щоб слухати,
або знаючи місце та час перемовин, перехватили весь трафік та розшифрували
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12.12.2023 18:46 Ответить
Більше того, існує послуга резервного копіювання одного хмарного сховища в інше хмарне сховище.
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12.12.2023 22:09 Ответить
Тут дещо є, але зрозуміло, що рашисти приховують масштаби наслідків вдалої кібератаки ГУР МО:
https://biz.censor.net/news/3461105/ne_zmojut_vidnovytysya_misyats_u_gur_zayavyly_pro_znyschennya_baz_danyh_podatkovoyi_slujby_rosiyi
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12.12.2023 17:16 Ответить
не писали б про знищення бекапів, то можна було б повірити...
а так тепер вся новина здається брехнею

як перевірити?
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12.12.2023 17:43 Ответить
Знищення не носіїв бекапів, а інформації (даних). Носії бекапів лишаються неушкодженими у хмарному сховищі.
Зокрема, стандартно: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
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12.12.2023 18:11 Ответить
новина написана так, що знищили всі копії даних
тобто відновити немає можливості

так як копії (бекапи) робляться на фізично відокремелні пристрої
то одночасно знищити оригінал та копії малоймовірно
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12.12.2023 18:36 Ответить
Щоб зробити процедуру бекапу або відновлення треба з´єднати в мережу фізичні пристрої. Після цієї процедури можна наприклад витягнути флешку з порту. але в ******** відкритих мережевих системах,включаючи і хмарні, є більш досконалі методи "зʼєднання/розʼєднання",зокрема на довільному з 7 рівнів моделі OSI, або на довільному з 4 рівнів стеку TCP/IP.
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12.12.2023 19:57 Ответить
Хмарне сховище в даному випадку - на серверах цього самого "розробника". І як кажуть - воно теж щось "закашляло".

До того ж, як не дивно, хмарні сховища знищити значно легше, ніж "фізичні". Бо управління стратегіями бекапування/резервування для хмарного сховища не відрізняється від "фізичного сховища", а ресурсів на таке управління треба значно більше, бо "фізичним сховищем" ти управляєш сам, а хмарним, за тих же базових витрат на фізичні носії, ліцензії та увагу адміністраторів , управляє "постачальник", який до таких стратегій відноситься ЗНАЧНО гірше, ніж ти-власник. А отже і надійність заходів щодо бекапування/резервування - принципово ГІРША, ніж ти собі сам організував.

А в новині ЯВНО написано - кіберспеци ГУР МО зламали все, до чого змоглі дотягнутися - і у "постачальника".
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12.12.2023 18:40 Ответить
якщо про атаку взагалі правда
то зроблять висновки, і через місяць всі бекапи будуть робитись на фізично відокремлені пристрої, котрі будуть після цього вилучатись, та під охороною передаватись в більш надійні сховища
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12.12.2023 18:56 Ответить
Вартість функціонування псевдо-держави в засрашці - підвищиться гарантовано. Те, що ви описали - ДУЖЕ не дешеве (і в "залізі", і в організаційному плані).

А значить або менше на війну витратять, або менше жертимуть бюджетники в засрашці. І те, і інше для України - КЛАССНО!
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12.12.2023 19:25 Ответить
По часу, який буде витрачений ********** на "відновлення".

Якщо МАЙЖЕ ВСІ "проблеми" зникнуть завтра-післязавтра - значить не всі бекапи/конфігурації було знищено і відповідні спеціалісти відновили з "правильно зроблених" бекапів майже все.

Якщо частина "проблем" зникне на протязі 2 тижнів, а частина "ну, чекайте, і без цього можна" - значить основні бекапи/конфігурації було знищено, а те, що виставляється як "відновлено" - це відновлення з випадкових бекапів не в повному обсязі.

Якщо "проблеми" будуть поступово зникати на протязі місяця-трьох - значить знищено було реально практично все і розробник відновлює інфраструктуру фактично з нуля.

Знаю про що кажу - брав участь у декількох відновленнях знищеного по всіх трьох варіантах, в т.ч. і для сотне-терабайтних баз даних.
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12.12.2023 18:35 Ответить
Це логічно

А от як це перевірити?
через пару днів про цю новину всі забудуть, повіривши, що все знищено
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12.12.2023 18:52 Ответить
Навіть 4 дні "шатдауна" податкової в засрашці - це просто дивовижний подарунок (або, правильніше - ДОСЯГНЕННЯ) для України.
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12.12.2023 19:27 Ответить
а киевстар до сих пор не работает
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12.12.2023 17:01 Ответить
Поясніть мені, а в чому здобуток? Фактично, зробили подарунок оркам, списали всі борги.
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12.12.2023 17:26 Ответить
ФНС - десятки тисяч співробітників, більше 2300 офісів теруправлінь не здатні обробляти інформацію і або просто нічого не роблять, або приймають участі у "ремонті" величезної кібер машини ФНС РФ і всіх повʼязаних податкових агентів, а таких мільйони. Цей ремонт вартуватиме чималих грошей. Адже час простою ФНС це гроші.
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12.12.2023 18:05 Ответить
Не працюють всі цифрові сервіси.

Що це означає:
- не працює фіскалізація;
- не працює приймання податкової звітності;
- не працює видача будь-яких документів;
- не працює вся інфраструктура обліку податків і фінансування бюджету;
- не працюють ВСІ сервіси для приватних осіб (не реєструються податкові номери, неможливо влаштуватись/зареєструватись на роботу офіційно, не сплачуються вчасно податки).

Все це, навіть на 4 дні простою - мільярдні втрати псевдо-держави "засрашка". І просто СВЯТО!

Бо кожен бакс, витрачений засрашкою на відновлення податкової (а якщо реально все знищене - то це реально чи не мільярди баксів) і не вчасно сплачений в якості податків - затримається або взагалі не буде витрачений в т.ч. і на війну в Україні.
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12.12.2023 19:44 Ответить
Тепер зрозуміти хто з укрможнлвладців і їх жінок та дітей чим володіє в Московії буде неможливо. Я вірно розумію?
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12.12.2023 17:27 Ответить
В них мабуть десь є паперові копії документів на право власності. Якщо випадково не забудуть де саме.
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12.12.2023 18:17 Ответить
Раніше викрали базу БТІ Москви, здається. Жирна здобич, якщо правда.
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12.12.2023 19:53 Ответить
Ех ! Аж не віриться !
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12.12.2023 19:55 Ответить
Питання до ГУР: чи варто українським платникам податків сподіватись на симетричну відповідь від ФСБ?
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12.12.2023 21:17 Ответить
...ничего страшного,надеюсь копия сохранена....Мокше быдло и без данных обойдется
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12.12.2023 22:28 Ответить
 
 