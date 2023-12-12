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Новости Политика Украины
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Венгрия (1550) членство в ЕС (778) Кулеба Дмитрий (2646)

Украина получила от Венгрии сигнал об "окне возможностей" на саммите ЕС, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

дмитро,кулеба

Украина получила первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, свидетельствующий об "окне возможностей" для Киева на саммите ЕС. Будапешт хочет более медленного процесса членства Киева, чтобы усердно изучать последствия вступления в блок.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на РБК-Украина, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По его словам, нет ни одной страны, которая не желает видеть Украину в составе Европейского союза. Есть только Венгрия, которая хочет более медленного процесса, чтобы тщательно изучать последствия вступления.

"Но вчера, по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, однозначно угрозы того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС полностью снята. Он подтвердил, что вопрос совсем не в этом", - рассказал Кулеба.

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Кулеба отметил, что не может быть откровенным и прямолинейным в этом вопросе, потому что "ставки очень высоки".

"Но сегодня мы получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, свидетельствующий об "окне возможностей". Вот так я вам скажу", - добавил министр.

Кроме того, Кулеба отметил позитивный официальный сигнал от правительства Словакии о поддержке открытия переговоров с Украиной о членстве в ЕС.
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Топ комментарии
+11
Україна отримала перший непублічний та неофіційний сигнал

Грьобаний журналючий сленг...
Що СКБЛНХ за "сигнал"? Хтось з мадьярів пернув?
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12.12.2023 15:43
+8
Сигнал для Кулєби це що? - послали вдаль?
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12.12.2023 15:47
+7
палки в колеса від мудярщини у ЗЄльоних називають
"вікно можливостей"
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12.12.2023 15:45
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"Є лише Угорщина, яка хоче більш повільний процес" - это все называется "спустить на тормозах", именно в этом и заключается задача, поставленная кремлем правительству Орбана.
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12.12.2023 15:43 Ответить
палки в колеса від мудярщини у ЗЄльоних називають
"вікно можливостей"
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12.12.2023 15:45 Ответить
Україна отримала перший непублічний та неофіційний сигнал

Грьобаний журналючий сленг...
Що СКБЛНХ за "сигнал"? Хтось з мадьярів пернув?
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12.12.2023 15:43 Ответить
Вважаєте, сигнал був недостатньо потужним?
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12.12.2023 15:47 Ответить
може Сіярто поплескав Кулєбу по дупі?
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12.12.2023 16:12 Ответить
😁😁😁
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12.12.2023 16:15 Ответить
Советнік буратіна коломойского
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12.12.2023 18:41 Ответить
Це все вже було від цих недоумків і знов на тіж граблі
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12.12.2023 18:43 Ответить
Я пам'ятаю слова цього гандона без роду і племені...
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12.12.2023 20:28 Ответить
що він несе ?

"не поспішайте, путін скоро переможе" ?
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12.12.2023 15:43 Ответить
Сигнал для Кулєби це що? - послали вдаль?
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12.12.2023 15:47 Ответить
Який ще сігнал.Сігнал з кремля.Витягни з рота п... єрмака.
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12.12.2023 15:52 Ответить
Вікно їм відкриють... КУДИ ? Нас ваділа моладасть в сабєльний паход !!!

Європейці липові припиніть усе комуниздити
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12.12.2023 15:56 Ответить
Боже!Який дебілізм..І головне це те, що всі добре все розуміють..І ВОНИ-також, наша влада в курсі, що нам все зрозуміло... але продовжують якісь "дитячі ігри" для недорозвинутих..А навіщо??
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12.12.2023 15:57 Ответить
"Сигнальщики" усраті...
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12.12.2023 16:04 Ответить
Кулєбі потрібно показати результат роботи. Наразі це просто слова Сіярто "ми в принципі не проти, але..." НАспраді це просто така тактика затягування процесу на 100500 років
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12.12.2023 16:08 Ответить
В куляби в черепній коробці замість мозку ,приймач мадярського сигналу...)))
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12.12.2023 16:11 Ответить
Пан Кулеба мешкає у паралєльному всесвіті та відкриває вікна. Туди - сюди.
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12.12.2023 16:20 Ответить
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12.12.2023 17:41 Ответить
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12.12.2023 17:43 Ответить
А зачем Украине в EUSSR?
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12.12.2023 17:51 Ответить
 
 