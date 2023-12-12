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Хакерская атака на "Киевстар" совершенно не повлияла на военнослужащих, они пользуются другой связью, - Сухопутные войска

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

телефон,мобільний,жінки,зсу

В Сухопутных войсках прокомментировали хакерскую атаку на мобильного оператора "Киевстар".

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"На линии фронта военные пользуются несколько иной связью, поэтому... Нет абсолютно влияния ситуации на действия военнослужащих, поэтому для обычных гражданских, возможно, и есть какие-то неудобства. Для военнослужащих абсолютно нет никакого значения", - сказал он.

Читайте также: Пока сроки возобновления сервисов "Киевстар" окончательно непонятны, - гендиректор Комаров

Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

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СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.
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Топ комментарии
+8
Пора допустити в Україну европейським мобільних операторів ( без кацапських вкраплений) . Вони захистять Україну від кацапських атак
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12.12.2023 16:18
+6
Це ж треба, скільки дурнів на Цензорі...
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12.12.2023 16:29
+3
А то, шо економіка України полиняла на декілька десятків мільярдів - то фігня.
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12.12.2023 16:23
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Пора допустити в Україну европейським мобільних операторів ( без кацапських вкраплений) . Вони захистять Україну від кацапських атак
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12.12.2023 16:18 Ответить
Ви у цьому впевнені?
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12.12.2023 17:45 Ответить
Старлінками Ватний Маск може наробити біди і військовим.
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12.12.2023 16:20 Ответить
А то, шо економіка України полиняла на декілька десятків мільярдів - то фігня.
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12.12.2023 16:23 Ответить
Постраждали тільки кацапи. Вони на Київстар.
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12.12.2023 16:24 Ответить
Це ж треба, скільки дурнів на Цензорі...
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12.12.2023 16:29 Ответить
Ти, напевно, впевнений, що кацапи не користуються мережею Київстар. Поздоровляю. На виборах не забуть вчергове за клоунаду голосувати.
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12.12.2023 16:55 Ответить
Ви мабуть думаєте, що кацапи окрім Київстар не користуються більш ні якою мережею. Ой дурне...
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12.12.2023 17:39 Ответить
))). Школота, йди уроки вчи. "Вони не користуються КС, бо користуються не тільки ним". Діалог продовжувати не бачу сенсу, і читати безглузді виправдання не стану.
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12.12.2023 21:46 Ответить
Кацапи користуються не мережею Київстар, а його sim-картками у своїх "шахедах".
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12.12.2023 17:50 Ответить
Аха, тільки з появою КС, добровільно-примусово всі держустанови та великий бізнес були переведені на КС, силові структури теж. Та й покриття було одним з найкращих. В мене теж КС - контракт після звільнення на себе переоформила, звикла)
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12.12.2023 16:45 Ответить
Кучмастар
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12.12.2023 17:09 Ответить
ой брешете !
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12.12.2023 16:27 Ответить
нафуя он об этом треплется в СМИ ? він би ще ключі та паролі звязку військових виклав прессі. яуі дибіли
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12.12.2023 16:33 Ответить
Військова таємниця???
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12.12.2023 16:52 Ответить
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12.12.2023 16:37 Ответить
У рашістофашістов все дуже просто-як лапоть☝переговори ведуться в основному по радіо, з якого таварісч будьоний в 1920 давав команди коніце-тобто на УКВ 50мГц в ЧМ відкритим текстом. Прослухати без пробл. Слухаєм, а от задавити х..
Натомість волентери купують дорогущі цифрові р/с по 1к$ за шт щоб хоть якось відбитись від РЕБ.
Казав-кричав-все без толку, воруби моб звязок і інтернет в зоні-областях де проходять бойові...
Купа ждунів-зрадників відсіється, а хто перейдуть в р/ефір для передасючі інфи, то ми їх швидко чік...
Ніііі-баригі втратять гроші. Ох і важко прийдеться.
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17.12.2023 16:32 Ответить
 
 