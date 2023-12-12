Хакерская атака на "Киевстар" совершенно не повлияла на военнослужащих, они пользуются другой связью, - Сухопутные войска

В Сухопутных войсках прокомментировали хакерскую атаку на мобильного оператора "Киевстар".

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"На линии фронта военные пользуются несколько иной связью, поэтому... Нет абсолютно влияния ситуации на действия военнослужащих, поэтому для обычных гражданских, возможно, и есть какие-то неудобства. Для военнослужащих абсолютно нет никакого значения", - сказал он.

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Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

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СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.