Хакерская атака на "Киевстар" совершенно не повлияла на военнослужащих, они пользуются другой связью, - Сухопутные войска
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Сухопутных войсках прокомментировали хакерскую атаку на мобильного оператора "Киевстар".
Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"На линии фронта военные пользуются несколько иной связью, поэтому... Нет абсолютно влияния ситуации на действия военнослужащих, поэтому для обычных гражданских, возможно, и есть какие-то неудобства. Для военнослужащих абсолютно нет никакого значения", - сказал он.
Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.
СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.
Пожалуйста, подождите...
Натомість волентери купують дорогущі цифрові р/с по 1к$ за шт щоб хоть якось відбитись від РЕБ.
Казав-кричав-все без толку, воруби моб звязок і інтернет в зоні-областях де проходять бойові...
Купа ждунів-зрадників відсіється, а хто перейдуть в р/ефір для передасючі інфи, то ми їх швидко чік...
Ніііі-баригі втратять гроші. Ох і важко прийдеться.