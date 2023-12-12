В Чехии выдали лицензии на поставку военной техники в Украину на €4,7 млрд, - СМИ

В Чехии выдали лицензии на коммерческие поставки военной техники в Украину на общую сумму около 117 млрд крон (4,7 млрд. евро).

Об этом заявила министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International.

По оценкам чешского оборонного ведомства, менее половины уже завершенных проектов по снабжению техникой составляют около 51,2 млрд чешских крон.

По словам Черноховой, с начала полномасштабной российской агрессии Чехия передала Украине военной техники на сумму 6,2 млрд. крон, в том числе боевые вертолеты, танки и БМП.

Также на территории республики прошли подготовку около 4000 украинских военных.

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