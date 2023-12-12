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В Чехии выдали лицензии на поставку военной техники в Украину на €4,7 млрд, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

допомога,чехія

В Чехии выдали лицензии на коммерческие поставки военной техники в Украину на общую сумму около 117 млрд крон (4,7 млрд. евро).

Об этом заявила министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International.

По оценкам чешского оборонного ведомства, менее половины уже завершенных проектов по снабжению техникой составляют около 51,2 млрд чешских крон.

По словам Черноховой, с начала полномасштабной российской агрессии Чехия передала Украине военной техники на сумму 6,2 млрд. крон, в том числе боевые вертолеты, танки и БМП.

Также на территории республики прошли подготовку около 4000 украинских военных.

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Це добре!

Чехи відомі майстри-зброярі ще з Середньовіччя
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12.12.2023 17:16 Ответить
Чехія на першому плані допомоги Україні по постачанню зброї.
Дякую,Чехія!
Я працювала в Чешскі-Крумлов,ви назавжди в моєму серці...красива країна та люди,які цінять свободу та демократію.
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12.12.2023 17:17 Ответить
Оце діло! Дякуємо вам друзі!!!
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12.12.2023 17:19 Ответить
Ось так і познаються справжні друзі, а не оті підарки орбани-фіали.
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12.12.2023 17:25 Ответить
саме так, але пізнаються.
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12.12.2023 17:27 Ответить
Дякую. Забув в лапках поставити
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12.12.2023 17:33 Ответить
Чешскому народу-РЕСПЕКТ!Люди еще помнят 1968.........................................................
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12.12.2023 18:01 Ответить
и это малюсенькая Чехия -которая в 10 раз меньше Украины - вот что значит -"не красти"
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12.12.2023 18:49 Ответить
Дякуємо Чехія!
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12.12.2023 21:17 Ответить
 
 