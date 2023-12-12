НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему первому заместителю Фонда госимущества Кудину, - источники
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой экс-председателем ФГИ преступной организации, деятельность которой привела к более чем 400 млн грн ущерба государству.
Как сообщают источники Цензор.НЕТ, речь идет о Денисе Кудине, бывшем первом заместителе председателя ФГИ, бывшем первом заместителе министра экономики и исполнительном вице-президенте по вопросам корпоративной стратегии и развития в ОАО "Укрнефть".
Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 255 УК Украины.
По версии следствия, экс-председатель ФГИ вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Те же заключали договоры с определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации.
Всего в уголовном производстве уже 11 подозреваемых.
Пожалуйста, подождите...
заморетесь всім причетним ордена роздавати...
Але ж, воно мабуть, поутікало, як його пахан-симоненко з мартинюком, аж на свою віллу на Півдні Європи!!
МО розкрав сотні ярдів...
винуваті зами...
він мав стати послом в англії аде UK послали зе разом з ним накуй
при Умерову, його заступники розкрали бюджет...
винуваті заступники, Умеров став МО замість резнікова
Україна не UK? тому послати накуй цих двох нема кому...
питання...
а що змінилося???
єрмак поміняв одного ворюгу на другого???
і що???
АРМА перетворилася на чергову кормушку з дерибану, замість органу ефективного використання арештованих активів ....
Це жесть, ця вся наволоч просто так не зникне, їх потрібно просто знищувати....