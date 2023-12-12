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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) САП (1948) ФГИУ (654)

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему первому заместителю Фонда госимущества Кудину, - источники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кудін

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой экс-председателем ФГИ преступной организации, деятельность которой привела к более чем 400 млн грн ущерба государству.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, речь идет о Денисе Кудине, бывшем первом заместителе председателя ФГИ, бывшем первом заместителе министра экономики и исполнительном вице-президенте по вопросам корпоративной стратегии и развития в ОАО "Укрнефть".

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 255 УК Украины.

По версии следствия, экс-председатель ФГИ вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Те же заключали договоры с определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации.

Всего в уголовном производстве уже 11 подозреваемых. 
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Топ комментарии
+9
И кто же его туда назначал? А как же с его бывшим шефом Умеровым, ему когда?
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12.12.2023 18:19
+6
Что-то я не понял, барыг, свинарчуков и прочих порохоботов у власти вроде бы уже нет, кругом одни чеснейшие слуги, а крадут в разы больше! Как так?
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12.12.2023 18:31
+4
І треба когось садити, а не має кого.... кругом свої, рідні, зелені....
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12.12.2023 18:58
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И кто же его туда назначал? А как же с его бывшим шефом Умеровым, ему когда?
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12.12.2023 18:19 Ответить
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12.12.2023 18:24 Ответить
нагороджений почесною грамотою кабінету міністрів України...
заморетесь всім причетним ордена роздавати...
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12.12.2023 18:26 Ответить
Что-то я не понял, барыг, свинарчуков и прочих порохоботов у власти вроде бы уже нет, кругом одни чеснейшие слуги, а крадут в разы больше! Как так?
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12.12.2023 18:31 Ответить
Традиція безкарності.
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12.12.2023 19:06 Ответить
магія)))
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12.12.2023 19:48 Ответить
забули написали де він
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12.12.2023 18:42 Ответить
І треба когось садити, а не має кого.... кругом свої, рідні, зелені....
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12.12.2023 18:58 Ответить
За РЯБЧЕНКА не забувайте, це ще те падло з партквитком на посаді голови Фонду! Ох і накосили вони майна..
Але ж, воно мабуть, поутікало, як його пахан-симоненко з мартинюком, аж на свою віллу на Півдні Європи!!
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12.12.2023 19:08 Ответить
ахуітельно, превосходно, геніально
МО розкрав сотні ярдів...
винуваті зами...
він мав стати послом в англії аде UK послали зе разом з ним накуй
при Умерову, його заступники розкрали бюджет...
винуваті заступники, Умеров став МО замість резнікова
Україна не UK? тому послати накуй цих двох нема кому...
питання...
а що змінилося???
єрмак поміняв одного ворюгу на другого???
і що???
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12.12.2023 19:09 Ответить
Нічого, на манєже всьо тєже....
АРМА перетворилася на чергову кормушку з дерибану, замість органу ефективного використання арештованих активів ....
Це жесть, ця вся наволоч просто так не зникне, їх потрібно просто знищувати....
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12.12.2023 21:59 Ответить
от той Петро все назначає і назначає а Зєля ні ні нєвінаватий
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12.12.2023 23:48 Ответить
 
 