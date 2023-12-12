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Новости За рубежом
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Зеленский (16567) Сенат США (395)

Это была мощная встреча, - глава демократов в Сенате Шумер рассказал о разговоре с Зеленским

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зеленський

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американскими сенаторами была очень мощной. Глава государства дал понять, что его стране нужна военная помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times и CNN.

"Это была очень мощная встреча. Президент Зеленский так ясно дал понять, что ему нужна помощь, но если он ее получит, то сможет выиграть эту войну", - заявил он журналистам по итогам переговоров с Зеленским.

Шумер добавил, что победа российского диктатора Владимира Путина над Украиной может быть очень опасной для Соединенных Штатов.

Также, по словам сенатора, Зеленский подчеркнул, что Украине "нужна помощь как можно быстрее".

Читайте также: Зеленский прибыл в Конгресс США
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Топ комментарии
+16
Заманали вже отим ''потужним''!
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12.12.2023 18:39
+11
мне кажеться или редакторы спецом тригерят слово "потужно"?
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12.12.2023 18:36
+9
Потужна, натужна, iсторична та комплексна.
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12.12.2023 18:39
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мне кажеться или редакторы спецом тригерят слово "потужно"?
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12.12.2023 18:36 Ответить
К155ЛА3 2И-НЕ
Потужно,потужно перднул, не?
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12.12.2023 18:44 Ответить
Близько мільйона українців (виборці) проживає в США, а як же ж працюють з ними наші можновладці, що б ті супер активно діяли на виборах сенаторів і конгресменів???ВСІ хто має політичну , бізнесову клепку в голові, не дебіли, які попхаються за селфі на березі океану, мають їхати в США, як на роботу, за свої кошти на перемовини, агітацію за Україну в округах де балотуються наші вороги !!?!Лендліз треба добиватись обов'язково вже, в борг, а там побачимо...!!
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13.12.2023 07:19 Ответить
Заманали вже отим ''потужним''!
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12.12.2023 18:39 Ответить
вава потів так, що дєрмак не встигав памперси викручувати.
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12.12.2023 18:49 Ответить
Потужна, натужна, iсторична та комплексна.
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12.12.2023 18:39 Ответить
А ви чекали щось іншого від потужного президента?
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12.12.2023 18:40 Ответить
Розумний, аж страшно))
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12.12.2023 19:34 Ответить
потужно прям потужно;?
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12.12.2023 18:40 Ответить
Та аби не натужно!
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12.12.2023 21:15 Ответить
Зеленський його вкусив потужно? Тепер він це слово буде вживати за кожної можливості?
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12.12.2023 18:40 Ответить
Ну так і Зе у нас "потужний"..... Є висновок, що зутрілися та побалакали "ні про що" на рівні декларацій.....
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12.12.2023 18:41 Ответить
Це вже якось навіть не дуже смішно,постійно триндіти про "потужно" вже на грані крінжа це слово,дивіться щоб потім не виявилось що Зеленський потужно обісрався зі всією цією поїздкою
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12.12.2023 18:42 Ответить
Нульовий результат. респи не прониклися
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12.12.2023 23:56 Ответить
зелений тужився, тужився. тужився, тужився... )))
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12.12.2023 18:44 Ответить
потрібна не тільки військова допомога від США але і допомога в тому щоб оцю зелену шоблу крадунів і мародерів посадити у вязницю
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12.12.2023 18:45 Ответить
дикая секретность...шумеры в сенате,персы пид дверями пидлслуховують...все сдурели.
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12.12.2023 18:49 Ответить
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12.12.2023 18:50 Ответить
Скоро все узнаем как было на самом деле
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12.12.2023 18:51 Ответить
«Зеленский пытался разубедить Конгресс, что коррупция остается серьезной проблемой Киева и является причиной не предоставлять новые американские средства», - заявили CNN источники из конгрессменов.
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12.12.2023 18:52 Ответить
Він справді такий тупий?
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12.12.2023 19:02 Ответить
а нє
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12.12.2023 19:36 Ответить
Чиму ви дивуєтесь?),Ви ж бачите, що тут "зливного бачка" не треба,), лунає кремлівська пропаганда вище Говерли!,),,
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12.12.2023 19:55 Ответить
Смішно таке читати. Потрібно в 10 разів більше фінансування ніж виділяє параша, і новітнє озброєння. А нам доводиться випрошувати в 10 разів менше тільки щоб не вмерти швидко.
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12.12.2023 18:54 Ответить
Да шож таке, у цього шібздіка (покі що не на лабутенах як ото ***** но він до цього прагне) куди не плюнь все потужно. То потужно це потужно ото потужно. так може і пупок розв'язаться від потугі чі всереться десь на камеру. Боневтік Янелоховичь Потужний, а не вова зелеманській.
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12.12.2023 18:56 Ответить
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12.12.2023 18:59 Ответить
Потужна профілактична бесіда

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12.12.2023 19:00 Ответить
Слово «потужно» в заяві Шумера вказує на те хто саме попросив його зробити таку заяву.
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12.12.2023 19:01 Ответить
Потужно(с).А це торговий знак,авторське право може?
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12.12.2023 19:12 Ответить
Натужно, мабуть, це не потужно!
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12.12.2023 19:12 Ответить
так що, українці мої, готуємося до саме, народного супротиву. партизанської війни.
бо нами/вами обрана влада, дуже потужно все зробила!
як що чесно, не думав, що до такого дійде!
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12.12.2023 19:13 Ответить
Я ще в 2019 році попереджав, просив подумати. Приводив аргументи з прикладами, але нарід з вирячиними очима - Свинарчуки!! - аж тілімпало дібілів від натуги - побігли голосувати за свою смерть.
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12.12.2023 19:24 Ответить
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12.12.2023 19:27 Ответить
Вкусив таки Чака. Навіщо тоді там Єрмак?
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12.12.2023 20:38 Ответить
Не вірю,без потужного відосика
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12.12.2023 20:42 Ответить
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12.12.2023 21:33 Ответить
 
 