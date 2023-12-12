Это была мощная встреча, - глава демократов в Сенате Шумер рассказал о разговоре с Зеленским

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американскими сенаторами была очень мощной. Глава государства дал понять, что его стране нужна военная помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times и CNN.

"Это была очень мощная встреча. Президент Зеленский так ясно дал понять, что ему нужна помощь, но если он ее получит, то сможет выиграть эту войну", - заявил он журналистам по итогам переговоров с Зеленским.

Шумер добавил, что победа российского диктатора Владимира Путина над Украиной может быть очень опасной для Соединенных Штатов.

Также, по словам сенатора, Зеленский подчеркнул, что Украине "нужна помощь как можно быстрее".

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