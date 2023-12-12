Пока не работает Kyivstar обращаться в полицию и к спасателям о помощи можно в мессенджерах, - МВД

Граждане Украины, у которых отсутствует телефонная связь из-за сбоя в работе Kyivstar, могут обратиться за помощью в Нацполицию и ГСЧС в мессенджерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Если вам нужна срочная помощь – связаться с родными или вызвать экстренные службы – обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть", - подчеркивают в МВД.

Резервные номера телефонов Нацполиции и ГСЧС с установленными мессенджерами:

►ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

+380677185496 (Национальная полиция)

+380674012740 (Национальная полиция)

+380639672336 (ГСЧС)

►ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380952950433 (Национальная полиция)

+380950670388 (Национальная полиция)

+380504001186 (ГСЧС)

►ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380636350250 (ГСЧС)

+380504716254 (Национальная полиция)

+380504716253 (Национальная полиция)

►ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

+380506683170 (Национальная полиция)

+380504940112 (ГСЧС)

►ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380674112270 (Национальная полиция)

+380674121502 (Национальная полиция)

+380930583696 (ГСЧС)

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►ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ:

+380933234031 (ГСЧС)

+380671038494 (Национальная полиция)

+380682407105 (Национальная полиция)

►ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380504529195 (Национальная полиция)

+380933121101 (ГСЧС)

►ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380951016112 (ГСЧС)

+380995172533 (Национальная полиция)

+380995172498 (Национальная полиция)

►КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380664122099 (Национальная полиция)

+380996406572 (ГСЧС)

►м. КИЕВ

+380634458664 (Национальная полиция)

+380996088672 (ГСЧС)

►КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380990978934 (ГСЧС)

+380507444880 (Национальная полиция)

+380671911036 (Национальная полиция)

►ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380933771748 (ГСЧС)

+380935076283 (Национальная полиция)

►ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380995218220 (ГСЧС)

+380989579718 (Национальная полиция)

+380680205581 (Национальная полиция)

+380934225845 (Национальная полиция)

►НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380635924087 (ГСЧС)

+380675346783 (Национальная полиция)

►ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

+380953216700 (Национальная полиция)

+ 380677639802 (Национальная полиция)

+380503903152 (ГСЧС)

►ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380507848128 (ГСЧС)

+380954805415 (Национальная полиция)

+380500701127 (Национальная полиция)

►РИВНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380505499123 (Национальная полиция)

+380937007759 (ГСЧС)

►СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380997143446 (Национальная полиция)

+380935165474 (ГСЧС)

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►ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380676736569 (Национальная полиция)

+380664336604 (ГСЧС)

►ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380502868101 (ГСЧС)

+380951300336 (Национальная полиция)

+380957042322 (Национальная полиция)

►ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380675502274 (Национальная полиция)

+380502109253 (ГСЧС)

►ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

+380999383978 (ГСЧС)

+380676723516 (Национальная полиция)

+380673800155 (Национальная полиция)

►ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

+380639775337 (ГСЧС)

+380673801414 (Национальная полиция)

+380673814221 (Национальная полиция)

►ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

+380504400180 (ГСЧС)

+380992001798 (Национальная полиция)

+380662934820 (Национальная полиция)

►ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

+380662296368 (ГСЧС)

+380671816525 (Национальная полиция)

+380673128524 (Национальная полиция)

+380501975473 (Национальная полиция)

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Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

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