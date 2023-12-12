Пока не работает Kyivstar обращаться в полицию и к спасателям о помощи можно в мессенджерах, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Граждане Украины, у которых отсутствует телефонная связь из-за сбоя в работе Kyivstar, могут обратиться за помощью в Нацполицию и ГСЧС в мессенджерах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Если вам нужна срочная помощь – связаться с родными или вызвать экстренные службы – обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть", - подчеркивают в МВД.
Резервные номера телефонов Нацполиции и ГСЧС с установленными мессенджерами:
►ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
+380677185496 (Национальная полиция)
+380674012740 (Национальная полиция)
+380639672336 (ГСЧС)
►ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380952950433 (Национальная полиция)
+380950670388 (Национальная полиция)
+380504001186 (ГСЧС)
►ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380636350250 (ГСЧС)
+380504716254 (Национальная полиция)
+380504716253 (Национальная полиция)
►ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
+380506683170 (Национальная полиция)
+380504940112 (ГСЧС)
►ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380674112270 (Национальная полиция)
+380674121502 (Национальная полиция)
+380930583696 (ГСЧС)
►ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ:
+380933234031 (ГСЧС)
+380671038494 (Национальная полиция)
+380682407105 (Национальная полиция)
►ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380504529195 (Национальная полиция)
+380933121101 (ГСЧС)
►ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380951016112 (ГСЧС)
+380995172533 (Национальная полиция)
+380995172498 (Национальная полиция)
►КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380664122099 (Национальная полиция)
+380996406572 (ГСЧС)
►м. КИЕВ
+380634458664 (Национальная полиция)
+380996088672 (ГСЧС)
►КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380990978934 (ГСЧС)
+380507444880 (Национальная полиция)
+380671911036 (Национальная полиция)
►ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380933771748 (ГСЧС)
+380935076283 (Национальная полиция)
►ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380995218220 (ГСЧС)
+380989579718 (Национальная полиция)
+380680205581 (Национальная полиция)
+380934225845 (Национальная полиция)
►НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380635924087 (ГСЧС)
+380675346783 (Национальная полиция)
►ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ
+380953216700 (Национальная полиция)
+ 380677639802 (Национальная полиция)
+380503903152 (ГСЧС)
►ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380507848128 (ГСЧС)
+380954805415 (Национальная полиция)
+380500701127 (Национальная полиция)
►РИВНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380505499123 (Национальная полиция)
+380937007759 (ГСЧС)
►СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380997143446 (Национальная полиция)
+380935165474 (ГСЧС)
►ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380676736569 (Национальная полиция)
+380664336604 (ГСЧС)
►ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380502868101 (ГСЧС)
+380951300336 (Национальная полиция)
+380957042322 (Национальная полиция)
►ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380675502274 (Национальная полиция)
+380502109253 (ГСЧС)
►ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
+380999383978 (ГСЧС)
+380676723516 (Национальная полиция)
+380673800155 (Национальная полиция)
►ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ
+380639775337 (ГСЧС)
+380673801414 (Национальная полиция)
+380673814221 (Национальная полиция)
►ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
+380504400180 (ГСЧС)
+380992001798 (Национальная полиция)
+380662934820 (Национальная полиция)
►ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
+380662296368 (ГСЧС)
+380671816525 (Национальная полиция)
+380673128524 (Национальная полиция)
+380501975473 (Национальная полиция)
Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.
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