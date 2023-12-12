РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13111 посетитель онлайн
Новости Происшествия
5 546 38
Зеленский (16567) Сенат США (395)

Зеленский выступил в Сенате США: рассказал об актуальной ситуации по безопасности и экономике в Украине и важности сохранения американской поддержки

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

сша,сенат,зеленський

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Сенате США рассказал об актуальной ситуации по безопасности и экономике в Украине и важности сохранения американской поддержки.

Об этом Зеленский написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Дружественная, откровенная встреча в Сенате США, которая является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию.

Рассказал сенаторам об актуальной ситуации по безопасности и экономике в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на вопросы.

Спасибо лидеру Демократической партии в Сенате Чаку Шумеру и лидеру Республиканской партии в Сенате Митчу Макконнеллу за консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей", - говорится в сообщении.

Читайте также: Это была мощная встреча, - глава демократов в Сенате Шумер рассказал о разговоре с Зеленским
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8

"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримаємося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
показать весь комментарий
12.12.2023 19:24
+7
показать весь комментарий
12.12.2023 19:21
+6
Що думає Борислав Береза про те, як "Зеленський провів зустріч в Сенаті США.
Перші заяви республіканців говорять про те, що президенту України не вдалося їх переконати. Але і сподівань не це було не багато. Головне - це домовитися з Байденом так, щоб перемога України стала важливою складовою у його передвиборній кампанії. От це найголовніше! І тут треба буде брати на себе зобов'язання, як по кадровим рішенням, чого Зеленський уникає вже тривалий час, так і по багатьох інших питаннях. І треба буде карати за корупцію. Саме карати, а не ігнорувати. Тож, чекаємо на цю зустріч двох президентів".
показать весь комментарий
12.12.2023 19:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.12.2023 19:21 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2023 19:22 Ответить
Laino=ze+de/opa...
показать весь комментарий
12.12.2023 19:42 Ответить
Нєпонятна. Потужно виступив чи нє?
показать весь комментарий
12.12.2023 19:22 Ответить
Для розуміння: його витягли з Аргентини, притягли в Сенат і змусили говорити те що треба. Воно пручалося, косило під обеженорозумового (хоч таким є від народження) бо завдання від єрмака стоїть до нового року укласти угоду з пуйлом про припинення вогню, але все ж пробелькотіло те що йому написали у Байдена. Бо без цього цирку Байдену було б складно переконати Сенат виділити кошти. Не буде коштів, зЕбалаган укладає перемир'я під гаслом "насвсєкінулі".
показать весь комментарий
12.12.2023 20:22 Ответить
Добре шо допустили до сенатської кафедри ...але ноздрями шмигає добряче ...не зіскочив ще мабуть, щось у буби є щюряче
показать весь комментарий
12.12.2023 19:23 Ответить
не допустили, а притягли і змусили.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:24 Ответить
ВВС, 12/12, 18:13

Как прошла встреча Зеленского с лидерами обеих партий в Сенате США? Передает с места событий корреспондент Би-би-си Бернд Дебусманн-младший

Президент Зеленски только что покинул встречу в сопровождении Чака Шумера и Митча Макконнелла.
Зеленский ничего не ответил репортерам, которые выкрикивали ему вопросы. Он лишь мельком взглянул на нас, уходя на свою следующую встречу в Палате представителей.
Проводив Зеленского из зала заседаний, где проходила их встреча, Шумер вернулся к журналистам, чтобы сделать несколько заявлений.
Зеленский, по его словам, сказал сенаторам, что «если ему помогут, он сможет выиграть эту войну». «Он также ясно дал понять... что если мы проиграем, то Путин выиграет, - добавил Шумер. - Это будет очень опасно для Соединенных Штатов».
С того места, где я стоял, казалось, что к выступлению Зеленского участники встречи в Сенате были довольно восприимчивы. Мы отчетливо слышали громкие аплодисменты из зала перед самым выходом президента Украины из зала.
Теперь он направляется в Палату представителей, где ему предстоит убедить республиканцев, возглавляющих палату, поддержать законопроект о выделении помощи Украине.
показать весь комментарий
12.12.2023 19:23 Ответить
Молодець!
Хоть би не забув, у цих клопотах та виступах, каламойськага відправити до США!!!
З такими перельотами через півсвіту, мабуть геть затурканим став…
Можливо, єрмак йому хоть напомнить…
показать весь комментарий
12.12.2023 19:23 Ответить
мудрий нарід, особливо 73% інтересує що сказав реальний през України,
ЄРМАК.
а зе говорить з його дозволу, так що він на другому плані.
показать весь комментарий
12.12.2023 19:23 Ответить

"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримаємося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
показать весь комментарий
12.12.2023 19:24 Ответить
«Он также ясно дал понять... что если мы проиграем, то Путин выиграет, - добавил Шумер. »
показать весь комментарий
12.12.2023 20:41 Ответить
складно бубє...внатурє...
показать весь комментарий
12.12.2023 19:24 Ответить
ВВС, 12/12, 18:50
Что сенаторы-республиканцы говорят после встречи с Владимиром Зеленским?

Высокопоставленный республиканец Линдси Грэм заявил Би-би-си, что «ничего не изменилось» после встречи сенаторов с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я восхищаюсь им, но он нисколько не изменил моего мнения о том, что нам нужно делать, - сказал Грэм. - Они (демократы) просто пытаются использовать его таким образом, который, на мой взгляд, не был полезным».
По словам сенатора, он сказал Зеленскому, что безопасность границ США - это вопрос, который мешает заключению сделки.
Напомним, что пакет военной помощи США стоимостью 60 млрд долларов несколько дней назад был заморожен в Сенате республиканцами, увязавшими его с необходимостью решительных реформ в иммиграционной политике - в частности, речь идет о дополнительных мерах по сокращению числа мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США.
Грэм заявляет, что в теории поддерживает финансирование Украины, но настаивает, что не может его поддержать, пока демократы отрицают проблему с границей. По его словам, количество людей, пересекающих южную границу и имеющих связи с террористами, «просто поражает».
Сенатор-республиканец Эрик Шмитт после встречи с Зеленским заявил, что не услышал ничего нового: «Вопросы были очень заранее подготовлены. Это были вопросы, призванные вызвать определенный ответ. Все это мы уже слышали».
По его словам, Владимир Зеленский и «никто из тех, кто выступает за выделение 60 миллиардов долларов» не сказали, «как выглядит победа, как мы к ней придем». «На все эти главные вопросы, которые решают конечную судьбу этого дела, просто нет ответа», - заявил Шмитт.
«Когда вы приходите в Конгресс США и просите 60 миллиардов долларов - в дополнение к 112 миллиардам долларов, зная, что в следующем году может быть выделено еще 100 миллиардов долларов, - я думаю, мы имеем право на более конкретные ответы», - заключил сенатор-республиканец.
показать весь комментарий
12.12.2023 19:24 Ответить
Ну так насчет границ там все по факту. Через Мексику каждый день нелегалы из Индий, Африк, Бангладешей, Нигерий итд тысячами лезут и никто им не мешает
показать весь комментарий
12.12.2023 19:32 Ответить
США зацікавлена в мігрантах, особливо в мужчинах, бо війна з Китаєм все блище і блище. Згадайте, що кацапи мігрантів не хочуть зупиняти, бо це хороший матеріал для їх армії або щоб кошмарити ними Європу
показать весь комментарий
12.12.2023 19:40 Ответить
Нема ніякої війни з Китаем навіть у теорії. Лише у наших довбойобів що свято вірять що Україна захищає усю Европу від *****.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:00 Ответить
Поцікавтесь, що відбулося коло Філіппін пару днів тому. І ще зверніть увагу, що зараз нові війни виникають приблизно кожні 3 місяці. Недавно - в Ізраїлі, скоро - навколо Гаяни, а там іще і в Ємені назріває (збирається коаліція, щоб розібратися з хусітами, у яких людський ресурс приблизно в 10 разів більше, ніж у ХАМАСу)
показать весь комментарий
12.12.2023 20:18 Ответить
США - не щось однорідне, що може бути чимось зацікавленим. Конгресмени-республіканці вважають, що їхні виборці зацікавлені в обмеженні імміграції. А аграрний, будівельний, готельний сектор зацікавлені у дешевій та покірній робочій силі. Демократи зацікавлені у підтримці латинос. Але це абсолютно ніяк не пов'язане з Україною. Прив'язка імміграції до України - абсолютна маніпуляція. Спроба схрестити вужа та їжака. Також можна було б прив'язати до України будівництво мостів, проблему бездомних чи абортів.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:01 Ответить
Уголовное преследование в РФ29 мая 2023 года МВД России объявило в розыск Линдси Грэма . Соответствующая карточка появилась в базе данных ведомства. В ней говорится, что сенатора разыскивают по статье УК[25]. Возможной причиной для этого послужила смонтированная[26] видеозапись встречи с Президентом Украины, во время которой сенатор якобы говорил об «инвестициях в смерть русских»
показать весь комментарий
12.12.2023 21:26 Ответить
Що думає Борислав Береза про те, як "Зеленський провів зустріч в Сенаті США.
Перші заяви республіканців говорять про те, що президенту України не вдалося їх переконати. Але і сподівань не це було не багато. Головне - це домовитися з Байденом так, щоб перемога України стала важливою складовою у його передвиборній кампанії. От це найголовніше! І тут треба буде брати на себе зобов'язання, як по кадровим рішенням, чого Зеленський уникає вже тривалий час, так і по багатьох інших питаннях. І треба буде карати за корупцію. Саме карати, а не ігнорувати. Тож, чекаємо на цю зустріч двох президентів".
показать весь комментарий
12.12.2023 19:29 Ответить
У тексті не вистачає "потужно"...
- "потужно" Бовтік до Аргентини і шукав бамажку яку загубив напередодні...ну...мабуть_там!
- "потужно" прочитав "пальцем_по_бамажкі" в США Бозміг знайти "бамажку"..ну...в Аргентині!
показать весь комментарий
12.12.2023 19:45 Ответить
зе!щеневтік, взагалі не відтдупляє, ні в чому!
ні в юриспруденції, ні в фізиці, ні в політиці.
мабуть і його спічрайтер видихнувся, або змінили.
на сцену вступає, політик, нової генерації: єрмак!
показать весь комментарий
12.12.2023 19:53 Ответить
По моєму місцеві турбопатріоти вже не знають як з цього висмоктати чергову провину Зеленського. То їм не так, що відмовився онлайн виступати, то те, що приїхав особисто виступити це теж не так. От якби 5 президент приїхав роздав всім шоколадні цукерки і одразу би все вирішив.

Але не у виступах справа і не тільки у вчинках президента України. Є ще друга сторона - американські політики і тепер і від них теж залежить подальший розвиток подій. Чи будуть вони і далі брати в заручники долю України і Європи, а можливо і долю дітей своїх, в найближчі роки в угоду своїм політичним амбіціям.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:05 Ответить
Ой, не скажіть! Набагато доцільніше домовлятися з фермером ніж з віслюком з його господарства.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:23 Ответить
Патріоти ловлять знаки, чи буде Байден давити на Зеленського, щоб той хоч щось почав робити, і почав зі звільнення Дєрмака і Татарова. Тому була така нервова реакція, наприклад, на присутність Дєрмака у Остіна, а новина цієї статті цікава тим, що ймовірність активного тиску Байдена стала меньшою. Тобто Зе-банда буде і далі красти, скільки грошей їм не дай, а постачання в ЗСУ будуть все меньше і меньше. Трохи оптимізму добавляють слова Берези про те, що Байден все ж спасе Україну (на жаль, Зе-банда завела нас до такої прірви, що надіятися залишилося тільки на Байдена)
показать весь комментарий
12.12.2023 20:29 Ответить
чомусь думки турбопатріотів місцевого форуму мало чим відрізняються від думок коррів ВВС, тай адеквтних блогерів, навіть колись порохофобів (Береза)
показать весь комментарий
12.12.2023 20:43 Ответить
Україна стала заручником 95 кварталу і його сценарію. Відносно зе,то він винний,винний винний. Чому,думаю не потрібно писати.
показать весь комментарий
12.12.2023 22:49 Ответить
Петро Порошенко був кращим Президентом за цю нікчему. І був би кращим.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:18 Ответить
невже вважаєте, що прізвище президента України для них щось означає зараз? Сумніваюся. Просто НАТО та США з ЄС виявилися не готові до такого рівня загрози і реальності. От і всі пояснення.
показать весь комментарий
12.12.2023 23:30 Ответить
Головне, щоб криворізький "дипломат" не наговорив такого, від чого стане ще гірше!
показать весь комментарий
12.12.2023 20:45 Ответить
ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:
Триває візит Зеленського до Вашингтону, в рамках якого вже відбулися зустрічі із спікером Палати представників Майком Джонсоном, конгресменами та сенаторами.
Джонсон назвав розмову хорошею, але дав зрозуміти, що питання фінансування допомоги для України залежить від питання кордону США.
Й заявив, що адміністрація Байдена має надати більше деталей, як будуть використані гроші, спрямовані на допомогу Україні.
За словами Джонсона, він сказав Зеленському, що «ми разом проти жорстокого вторгнення Путіна».
Журналісти NYT відзначають, що спікер Палати представників уникав спільних фото із президентом України.
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив що зустріч з Зеленським була «дуже потужною». З його слів, український президент дуже детально окреслив, що потрібно Україні та як США можуть допомогти у захисті від РФ. Зокрема, що Києву потрібно більше систем ППО;
Сенатор-республіканець Том Тілліс стверджує, що Зеленський визнав, що корупція в Україні існує, але запевняв законодавців, що гроші, надані партнерами, не будуть використовуватися з корупційною складовою.
Тілліс також розповів, що українського президента тепло прийняли і що він намагався переконати сенаторів надати більше фінансування, але не тиснув на них.
Сподіваємося, інформація з перших вуст про військові потреби Києва сприяє розблокуванню військової допомоги.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:46 Ответить
Нікчема, брехун та злодій довівший Україну до хаосу.
показать весь комментарий
12.12.2023 21:00 Ответить
он уже никому не интересен, отработанный материал для забугорных старших братьев
показать весь комментарий
12.12.2023 21:07 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2023 21:37 Ответить
Молодец Зе, правильны и своевременный ход.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:24 Ответить
 
 