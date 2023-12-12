Зеленский выступил в Сенате США: рассказал об актуальной ситуации по безопасности и экономике в Украине и важности сохранения американской поддержки
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Президент Владимир Зеленский во время выступления в Сенате США рассказал об актуальной ситуации по безопасности и экономике в Украине и важности сохранения американской поддержки.
Об этом Зеленский написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Дружественная, откровенная встреча в Сенате США, которая является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию.
Рассказал сенаторам об актуальной ситуации по безопасности и экономике в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на вопросы.
Спасибо лидеру Демократической партии в Сенате Чаку Шумеру и лидеру Республиканской партии в Сенате Митчу Макконнеллу за консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей", - говорится в сообщении.
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Как прошла встреча Зеленского с лидерами обеих партий в Сенате США? Передает с места событий корреспондент Би-би-си Бернд Дебусманн-младший
Президент Зеленски только что покинул встречу в сопровождении Чака Шумера и Митча Макконнелла.
Зеленский ничего не ответил репортерам, которые выкрикивали ему вопросы. Он лишь мельком взглянул на нас, уходя на свою следующую встречу в Палате представителей.
Проводив Зеленского из зала заседаний, где проходила их встреча, Шумер вернулся к журналистам, чтобы сделать несколько заявлений.
Зеленский, по его словам, сказал сенаторам, что «если ему помогут, он сможет выиграть эту войну». «Он также ясно дал понять... что если мы проиграем, то Путин выиграет, - добавил Шумер. - Это будет очень опасно для Соединенных Штатов».
С того места, где я стоял, казалось, что к выступлению Зеленского участники встречи в Сенате были довольно восприимчивы. Мы отчетливо слышали громкие аплодисменты из зала перед самым выходом президента Украины из зала.
Теперь он направляется в Палату представителей, где ему предстоит убедить республиканцев, возглавляющих палату, поддержать законопроект о выделении помощи Украине.
Хоть би не забув, у цих клопотах та виступах, каламойськага відправити до США!!!
З такими перельотами через півсвіту, мабуть геть затурканим став…
Можливо, єрмак йому хоть напомнить…
ЄРМАК.
а зе говорить з його дозволу, так що він на другому плані.
"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримаємося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
Что сенаторы-республиканцы говорят после встречи с Владимиром Зеленским?
Высокопоставленный республиканец Линдси Грэм заявил Би-би-си, что «ничего не изменилось» после встречи сенаторов с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я восхищаюсь им, но он нисколько не изменил моего мнения о том, что нам нужно делать, - сказал Грэм. - Они (демократы) просто пытаются использовать его таким образом, который, на мой взгляд, не был полезным».
По словам сенатора, он сказал Зеленскому, что безопасность границ США - это вопрос, который мешает заключению сделки.
Напомним, что пакет военной помощи США стоимостью 60 млрд долларов несколько дней назад был заморожен в Сенате республиканцами, увязавшими его с необходимостью решительных реформ в иммиграционной политике - в частности, речь идет о дополнительных мерах по сокращению числа мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США.
Грэм заявляет, что в теории поддерживает финансирование Украины, но настаивает, что не может его поддержать, пока демократы отрицают проблему с границей. По его словам, количество людей, пересекающих южную границу и имеющих связи с террористами, «просто поражает».
Сенатор-республиканец Эрик Шмитт после встречи с Зеленским заявил, что не услышал ничего нового: «Вопросы были очень заранее подготовлены. Это были вопросы, призванные вызвать определенный ответ. Все это мы уже слышали».
По его словам, Владимир Зеленский и «никто из тех, кто выступает за выделение 60 миллиардов долларов» не сказали, «как выглядит победа, как мы к ней придем». «На все эти главные вопросы, которые решают конечную судьбу этого дела, просто нет ответа», - заявил Шмитт.
«Когда вы приходите в Конгресс США и просите 60 миллиардов долларов - в дополнение к 112 миллиардам долларов, зная, что в следующем году может быть выделено еще 100 миллиардов долларов, - я думаю, мы имеем право на более конкретные ответы», - заключил сенатор-республиканец.
Перші заяви республіканців говорять про те, що президенту України не вдалося їх переконати. Але і сподівань не це було не багато. Головне - це домовитися з Байденом так, щоб перемога України стала важливою складовою у його передвиборній кампанії. От це найголовніше! І тут треба буде брати на себе зобов'язання, як по кадровим рішенням, чого Зеленський уникає вже тривалий час, так і по багатьох інших питаннях. І треба буде карати за корупцію. Саме карати, а не ігнорувати. Тож, чекаємо на цю зустріч двох президентів".
- "потужно" Бовтік до Аргентини і шукав бамажку яку загубив напередодні...ну...мабуть_там!
- "потужно" прочитав "пальцем_по_бамажкі" в США Бозміг знайти "бамажку"..ну...в Аргентині!
ні в юриспруденції, ні в фізиці, ні в політиці.
мабуть і його спічрайтер видихнувся, або змінили.
на сцену вступає, політик, нової генерації: єрмак!
Але не у виступах справа і не тільки у вчинках президента України. Є ще друга сторона - американські політики і тепер і від них теж залежить подальший розвиток подій. Чи будуть вони і далі брати в заручники долю України і Європи, а можливо і долю дітей своїх, в найближчі роки в угоду своїм політичним амбіціям.
Триває візит Зеленського до Вашингтону, в рамках якого вже відбулися зустрічі із спікером Палати представників Майком Джонсоном, конгресменами та сенаторами.
Джонсон назвав розмову хорошею, але дав зрозуміти, що питання фінансування допомоги для України залежить від питання кордону США.
Й заявив, що адміністрація Байдена має надати більше деталей, як будуть використані гроші, спрямовані на допомогу Україні.
За словами Джонсона, він сказав Зеленському, що «ми разом проти жорстокого вторгнення Путіна».
Журналісти NYT відзначають, що спікер Палати представників уникав спільних фото із президентом України.
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив що зустріч з Зеленським була «дуже потужною». З його слів, український президент дуже детально окреслив, що потрібно Україні та як США можуть допомогти у захисті від РФ. Зокрема, що Києву потрібно більше систем ППО;
Сенатор-республіканець Том Тілліс стверджує, що Зеленський визнав, що корупція в Україні існує, але запевняв законодавців, що гроші, надані партнерами, не будуть використовуватися з корупційною складовою.
Тілліс також розповів, що українського президента тепло прийняли і що він намагався переконати сенаторів надати більше фінансування, але не тиснув на них.
Сподіваємося, інформація з перших вуст про військові потреби Києва сприяє розблокуванню військової допомоги.