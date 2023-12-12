В течение 12 декабря ВСУ отразили вражеские атаки на 6 направлениях, под Авдеевкой отражены 37 штурмов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 12 декабря 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот пятьдесят седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Российская федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 73 боевых столкновения.

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Враг нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам российских оккупантов подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Середина Буда, Веселовка Сумской области; Красная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем российских захватчиков оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении, силы обороны отразили 2 атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отразили 4 атаки противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 10 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Прасковьевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не производил. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

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На Запорожском направлении силы обороны отразили 4 атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Высокое, Антоновка, Громадное и областной центр Херсонской области, а также Очаков Николаевской области.

Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления российских оккупантов, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов противника".

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