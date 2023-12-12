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Выборы в странах ЕС могут стать мишенью для кибератак России, - канадская разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

хакер,киберпреступление

Учитывая важность европейской военной и экономической поддержки для Украины, выборы в странах ЕС могут стать мишенью для кибератак России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в отчете Центра безопасности коммуникаций.

"Европейские выборы в 2023 и 2024 годах могут стать мишенью для России, учитывая важность европейской военной и экономической поддержки для Украины", - отмечается в документе.

Отмечается, что именно Китай и Россия оказывают большинство поддерживаемых государством кибератак против избирательных систем и процессов в мире.

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"Злонамеренные кибердействия, организаторов которых удалось установить, с высокой вероятностью призваны повлиять на выборы для достижения стратегических целей в геополитических регионах, представляющих интерес для России и Китая", - убеждены в разведке.

В отдельных случаях "кибердеятельность политически мотивирована и направлена на демократические процессы определенной страны". "Например, связанные с государством пророссийские киберпреступники направляли свои действия против выборов в государствах, оказывавших поддержку Украине", - утверждается в документе.
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12.12.2023 19:57 Ответить
Такими темпами вони їм скоро результати виборів з кремля надсилатимуть, поки вічно стурбовані та занепокоєні будуть соплі жувати.
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12.12.2023 20:13 Ответить
так активуйте рубільник інтернетний, проблему знайшли.
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12.12.2023 20:16 Ответить
 
 