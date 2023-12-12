РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12976 посетителей онлайн
Новости За рубежом
7 118 41
Венгрия (1550) Закарпатье (2396) Виктор Орбан (228)

Будем вносить предложение, чтобы ЕС ставил целью не юридически сложное членство, а стратегическое партнерство, - Орбан ответил на обращение венгров Закарпатья

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо в ответ на обращение организаций венгерской общины в Украине с призывом поддержать начало переговоров о вступлении Киева с Евросоюзом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Орбана Берталан Хаваши в комментарии венгерскому информагентству МТІ, пишет "Европейская правда".

В письме премьер Венгрии заверил, что его правительство "сделает все от него зависящее для защиты прав венгерской общины в Украине", и еще раз повторил, что Европейская комиссия не смогла должным образом подготовить вопрос о вступлении Украины в ЕС и начинать переговоры с ней пока не время.

"Поэтому мы будем вносить предложение, чтобы Европейский Союз ставил целью не юридически сложное членство, а стратегическое партнерство с Украиной", – подчеркнул он.

"Могу заверить вас, что мы продолжим работать над тем, чтобы венгерская община в Украине могла жить в мирной, стабильной и развивающейся стране", – подытожил Орбан.

Читайте также: Зеленский о встрече с Орбаном: Говорил максимально откровенно
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
"...його уряд "зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні"... один такий само лідор вже це робить під тими самими лозунгами...
показать весь комментарий
12.12.2023 20:11
+12
Той захист угорців в Україні від орбаноподібних такий самий як в Путіна русскіх. Тільки можливості силові набагато менші в Орбана.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:14
+11
Красиво послав.
Потужно послав.
Хто підскаже як на МУДЬЯрськом - ідіть у сраку чі на ......
До речі, МУДЬЯрська дуже бідна мова. От напріклад лось, олень, косуля тощо, а на МУДЬЯрськов все оно - коза (kecske). Або гусь, півень, утка, курка тощо - чирке (csirke).
показать весь комментарий
12.12.2023 20:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це правда?
https://youtube.com/shorts/_0QFQDkF_10?si=bhr-wSNkqaMKFdis
показать весь комментарий
12.12.2023 20:07 Ответить
Вистава.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:23 Ответить
Не пора ли зеленожопым шлепком перекрыть этой вонючке поставки ********** нефти? Пусть заправляет машины своей мочой!
показать весь комментарий
12.12.2023 20:08 Ответить
Було б добре. І замість поставки трубопроводом запропонувати поставку з Чопу бензовозами, чи відрами. А заодно заспокоїти мадярів, що ми їх не залишимо без нафти. От лише так зробити не можна, бо у иадярів ми самі беремо бензин, електроенергію при пікових перевантаженнях і через їх територію здійснюємо транзит. Оскільки в Зєлєнского з Орбаном (і не лише з Орбаном) не склалося, а інших, тих, хто вміє вести перемовини він за кордон не випускає, то рри каденції Зєлєнского Євросоюз нам не світить.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:45 Ответить
Нехай би на своїй країні спочатку це зробив. А то ниє що ЄС для нього і його країни умовна каналізація, але тримається за неї руками і ногами.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:10 Ответить
Г**но.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:11 Ответить
Рідке г....
показать весь комментарий
12.12.2023 20:30 Ответить
Мав рацію А. Піонтковський коли говорив що Орбан це агент КГБ з СССРівським стажем. Напевне після війни з масковією це шило вилізе із мішка Орбан сам застрелиться мотузкою
показать весь комментарий
12.12.2023 20:55 Ответить
"...його уряд "зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні"... один такий само лідор вже це робить під тими самими лозунгами...
показать весь комментарий
12.12.2023 20:11 Ответить
Красиво послав.
Потужно послав.
Хто підскаже як на МУДЬЯрськом - ідіть у сраку чі на ......
До речі, МУДЬЯрська дуже бідна мова. От напріклад лось, олень, косуля тощо, а на МУДЬЯрськов все оно - коза (kecske). Або гусь, півень, утка, курка тощо - чирке (csirke).
показать весь комментарий
12.12.2023 20:13 Ответить
Ну, англійською всі ягідні беррі, а всі риби фіш. Просто добавляють яка конкретно фіш чи бері. Може й в угорській так само. Велика сіра плаваюча курка - це гуска, а крякаюча плавуча курка - це качка.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:21 Ответить
Почав перевіряти різні ягоди, так гугл-перекладач на полуницю та суницю дає strawberry, а на чернику та голубику - raspberry.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:39 Ответить
raspberry то малина а черника *********
показать весь комментарий
12.12.2023 22:35 Ответить
Перепрошую. На чернику та голубику Гугл-перекладач каже *********.
показать весь комментарий
12.12.2023 22:53 Ответить
Перепрошую. На чернику та голубику Гугл-перекладач каже *********, а raspberry - то малина.
показать весь комментарий
12.12.2023 22:54 Ответить
perch
pike
carp
salmon
показать весь комментарий
12.12.2023 23:42 Ответить
Той захист угорців в Україні від орбаноподібних такий самий як в Путіна русскіх. Тільки можливості силові набагато менші в Орбана.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:14 Ответить
руководители гуннов будут наказаны и опозорены...
показать весь комментарий
12.12.2023 20:17 Ответить
Дмитро Кулеба: «Учора за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто - загроза того, що Угорщина виступає проти членства України в ЄС, знята»

Загрозу того, що Угорщина може виступати проти членства України в Європейському Союзі, було знято. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону 12 грудня.

За його словами, немає жодної європейської країни, яка не хотіла б бачити Київ у складі ЄС, проте є держава, яка хотіла б бачити повільніший процес вступу, і йдеться про Угорщину. Будапешт хоче більш детально вивчити наслідки цього процесу.

«Учора за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто - загроза того, що Угорщина виступає проти членства України в ЄС, знята. Він підтвердив, що питання зовсім не в цьому», - заявив Кулеба.

Окремо український дипломат додав, що ситуація складна і майбутній Європейський саміт буде складним, адже на ньому очікується величезна кількість дискусій, що стосуються не лише членства Києва в Євросоюзі.

Переговори триватимуть до останньої хвилини, а українська сторона готова працювати на всіх рівнях.

Також Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримала від Угорщини перший непублічний і офіційний сигнал, який свідчить про відкриття «вікна можливостей».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/671498-vengrija_boljshe_ne_pomeha_na_puti_chlenstva_ukrainy_v_es__kuleba
показать весь комментарий
12.12.2023 20:18 Ответить
Так Орбан (на словах) і не проти вступу України в ЄС, але... Але не зараз, не так і не з такою ситуацією. А так вони ніколи не були проти! Але... Є умови... від Орбана... На зараз... Зате вони не проти бачити Уркаїни в ЄС... Колись... В майбутньому... Може буть... Але ж не проти!...

Нічого не нагадує?
показать весь комментарий
12.12.2023 20:30 Ответить
Як казав відомий кінорежисер,, не верю ,, .
показать весь комментарий
12.12.2023 20:32 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2023 20:19 Ответить
Нужно сказать Орбану, что теперь у него есть 2 варианта:

1) Пустить Украину в ЕС и тогда Украина начнет накладывать вето на любую помощь Венгрии.
2) Не пустить Украину в ЕС и тогда венгерские меньшинства потеряют даже те свободы, которые у них есть сейчас.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:20 Ответить
Це песимістичний прогноз. А оптимістичний інший. 1) пустити Україну в ЄС, і Угорщина буде думати лише про Угорщину. 2) не пустити в ЄС, і угорці в Україні більш не будуть думати про Орбана (наКуй він їм потрібен!)
показать весь комментарий
12.12.2023 20:28 Ответить
Самый лучший тут вариант---это всех от паспортисток до нач Овиров областных, начиная с сентября 1991г переловить не взирая на возраст и пересажать бабло что гребли за паспорта венгрии, что выдавали нашим мадьярам! Которые контрабандой занимаются в 4 поколении ещё со времён Варшавского договора и СЭва. И все всё знали. И 5 и 10 и 20 лет назад. Кто кому скоко! Сегодня война---есть шанс всех подобных по стране переловить и бабло вытрусить всё на ВСУ. Родню включая. Так построим государство и победим. Остальные хуторянские варианты не сработали. Пока не поздно!
показать весь комментарий
13.12.2023 00:06 Ответить
Треба Європі та Угорщині запропонувати обмін. рф забирається з України і Україна вступає в ЄС та НАТО, а Угорщина виходить з ЄС та НАТО та приєднується к рф.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:25 Ответить
"...щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство..." Джерело: https://censor.net/ua/n3461168

А це прокаувплене розуміє, що при такому підході сама Угорщина може опинитись "за бортом" ЄС як у фінансовому, так і у економічному плані... Поки є важелі шантажу - він король, а вибити йому ці зуби - скиглить буде як московити
показать весь комментарий
12.12.2023 20:25 Ответить
пішов *****
показать весь комментарий
12.12.2023 20:30 Ответить
Краще нічого не вносити. Краще виносити. Орбана. Вперед ногами.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:31 Ответить
Зеля переговорив з Орбаном, але чуда не відбулося, швидше навпаки
показать весь комментарий
12.12.2023 20:37 Ответить
Вот і доказ що чхати йому на тих закарпатських угорців, ця свиня тупо відпрацьовує *********** чемодан
показать весь комментарий
12.12.2023 20:41 Ответить
Йому як і ху@ло пофіг угорці,воно просто поїхало на манії величі
показать весь комментарий
12.12.2023 20:43 Ответить
Цей шантаж Угорщини, де Україна виступає лише об'єктом інтриги, не забудеться європейською спільнотою. І це не залежить - орбан тут вперся рогом, чи інший угорський політик.
Право вето у правилах прийняття рішень ЄС так чи інакше скасують.
А після цього дотаційна Угорщина, що паразитує на дешевій нафті з пітьми та на допомогах ЄС, сама відпаде, як європейське непорозуміння, що історично тяжіє до рашистської пітьми.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:49 Ответить
Европейскому союзу не нужна Россия в середине Европы, в Венгрии. Поэтому этот вариант ни как... .
показать весь комментарий
12.12.2023 21:18 Ответить
Тобіш Орбан запропонував замість переговорів про членство перейменувати асоціацію на партнерство?! Бо підписана у 2014 році асоціація і є партнерство!
показать весь комментарий
12.12.2023 21:27 Ответить
ЄС ПОРА ЗАМІНИТИ МАДЯРА ЧЛЕНСТВО В ЄС НА СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО І КУЙ З НИМИ...
показать весь комментарий
12.12.2023 21:55 Ответить
Ну тоді замість при^йнятих змін до Закону про нацменьшинства запропонувати з ними стратегічне партнерство
показать весь комментарий
12.12.2023 22:46 Ответить
чтоб он сдох, вместе с той громадой. Нет сил это уже видеть
показать весь комментарий
12.12.2023 23:28 Ответить
Якщо Європейська Рада не знайде механізми обійти особливу думку Угорщини в четвер - це, власне, завершення 13-річної епопеї з євроінтеграцією України. Дякуємо Володимиру Олександровичу! Орбан - то рольова модель Зеленського, тому тут зійшлися рідні душі.
показать весь комментарий
12.12.2023 23:36 Ответить
 
 