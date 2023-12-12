Будем вносить предложение, чтобы ЕС ставил целью не юридически сложное членство, а стратегическое партнерство, - Орбан ответил на обращение венгров Закарпатья

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо в ответ на обращение организаций венгерской общины в Украине с призывом поддержать начало переговоров о вступлении Киева с Евросоюзом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Орбана Берталан Хаваши в комментарии венгерскому информагентству МТІ, пишет "Европейская правда".

В письме премьер Венгрии заверил, что его правительство "сделает все от него зависящее для защиты прав венгерской общины в Украине", и еще раз повторил, что Европейская комиссия не смогла должным образом подготовить вопрос о вступлении Украины в ЕС и начинать переговоры с ней пока не время.

"Поэтому мы будем вносить предложение, чтобы Европейский Союз ставил целью не юридически сложное членство, а стратегическое партнерство с Украиной", – подчеркнул он.

"Могу заверить вас, что мы продолжим работать над тем, чтобы венгерская община в Украине могла жить в мирной, стабильной и развивающейся стране", – подытожил Орбан.

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