Будем вносить предложение, чтобы ЕС ставил целью не юридически сложное членство, а стратегическое партнерство, - Орбан ответил на обращение венгров Закарпатья
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо в ответ на обращение организаций венгерской общины в Украине с призывом поддержать начало переговоров о вступлении Киева с Евросоюзом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Орбана Берталан Хаваши в комментарии венгерскому информагентству МТІ, пишет "Европейская правда".
В письме премьер Венгрии заверил, что его правительство "сделает все от него зависящее для защиты прав венгерской общины в Украине", и еще раз повторил, что Европейская комиссия не смогла должным образом подготовить вопрос о вступлении Украины в ЕС и начинать переговоры с ней пока не время.
"Поэтому мы будем вносить предложение, чтобы Европейский Союз ставил целью не юридически сложное членство, а стратегическое партнерство с Украиной", – подчеркнул он.
"Могу заверить вас, что мы продолжим работать над тем, чтобы венгерская община в Украине могла жить в мирной, стабильной и развивающейся стране", – подытожил Орбан.
Пожалуйста, подождите...
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Потужно послав.
Хто підскаже як на МУДЬЯрськом - ідіть у сраку чі на ......
До речі, МУДЬЯрська дуже бідна мова. От напріклад лось, олень, косуля тощо, а на МУДЬЯрськов все оно - коза (kecske). Або гусь, півень, утка, курка тощо - чирке (csirke).
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Загрозу того, що Угорщина може виступати проти членства України в Європейському Союзі, було знято. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону 12 грудня.
За його словами, немає жодної європейської країни, яка не хотіла б бачити Київ у складі ЄС, проте є держава, яка хотіла б бачити повільніший процес вступу, і йдеться про Угорщину. Будапешт хоче більш детально вивчити наслідки цього процесу.
«Учора за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто - загроза того, що Угорщина виступає проти членства України в ЄС, знята. Він підтвердив, що питання зовсім не в цьому», - заявив Кулеба.
Окремо український дипломат додав, що ситуація складна і майбутній Європейський саміт буде складним, адже на ньому очікується величезна кількість дискусій, що стосуються не лише членства Києва в Євросоюзі.
Переговори триватимуть до останньої хвилини, а українська сторона готова працювати на всіх рівнях.
Також Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримала від Угорщини перший непублічний і офіційний сигнал, який свідчить про відкриття «вікна можливостей».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/671498-vengrija_boljshe_ne_pomeha_na_puti_chlenstva_ukrainy_v_es__kuleba
Нічого не нагадує?
1) Пустить Украину в ЕС и тогда Украина начнет накладывать вето на любую помощь Венгрии.
2) Не пустить Украину в ЕС и тогда венгерские меньшинства потеряют даже те свободы, которые у них есть сейчас.
А це прокаувплене розуміє, що при такому підході сама Угорщина може опинитись "за бортом" ЄС як у фінансовому, так і у економічному плані... Поки є важелі шантажу - він король, а вибити йому ці зуби - скиглить буде як московити
Право вето у правилах прийняття рішень ЄС так чи інакше скасують.
А після цього дотаційна Угорщина, що паразитує на дешевій нафті з пітьми та на допомогах ЄС, сама відпаде, як європейське непорозуміння, що історично тяжіє до рашистської пітьми.