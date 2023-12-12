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Украина должна стать 33-м членом НАТО как можно быстрее, - министр обороны Латвии Спрудс

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

нато,україна

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс убежден, что Украина как можно быстрее должна стать 33-м полноправным членом НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Спрудс заявил на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым во вторник в Киеве

."Мы сторонники полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, которая, несомненно, будет бороться в ближайшие дни за начало переговоров о вступлении в ЕС. В то же время мы разделяем все сказанное в Вильнюсе и считаем, что Украина должна стать 33-м членом НАТО как можно быстрее", – сказал Спрудс.

Он подчеркнул, что Латвия со своей стороны приложит все усилия, чтобы также убедить партнеров "как можно быстрее обеспечить возможность членства и перспективу для Украины".

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Топ комментарии
+14
32м- замість Угорщини...
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12.12.2023 20:41
+13
Ваші слова, та до Господа.
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12.12.2023 20:32
+9
Має, але не з зеленим шапіто
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12.12.2023 20:39
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Ваші слова, та до Господа.
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12.12.2023 20:32 Ответить
Має, але не з зеленим шапіто
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12.12.2023 20:39 Ответить
32м- замість Угорщини...
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12.12.2023 20:41 Ответить
оце вірно
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12.12.2023 20:43 Ответить
Угорська громада нехай звернеться до орбана з пропозицією вступу Угорщини до одкб та "тайожнавасаюза"...
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12.12.2023 20:45 Ответить
Ні, краще 33ім,як Життя Ісуса. І Буде Україні Слава!
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12.12.2023 21:34 Ответить
А можна й 32 замість Угорщини!
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12.12.2023 20:47 Ответить
Україна має стати членом міжгалактичного союзу - заклики одного рівня.
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12.12.2023 20:47 Ответить
ждите ********* з новыною,шо нато хочет из Украины член сделать..токаря шукають..
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12.12.2023 20:50 Ответить
А як тільки треба переходити від слів до діла - не на часі, необхідні реформи, необхідно щоб не було війни, необхідно щоб не було територіальних суперечок, необхідно щоб Угорщина і Словаччина погодились, необхідно щоб рак на горі свиснув...
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12.12.2023 21:04 Ответить
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12.12.2023 21:07 Ответить
ну вам же сказали, формула миру бубона. Яке НАТО? Чи ви думаєте даремно з нею носяться, як з писаною торбою)
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12.12.2023 21:15 Ответить
Якщо Трамп приде до влади, то НАТО не стане, тому таке...
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12.12.2023 21:30 Ответить
Очень надеюсь, что Украина им станет. Граждане ни одной страны (не читать "государство") Евросоюза не боролись и не жертвовали столько за свое желание быть в Евросоюзе.
Это мое субъективное мнение, как человека прошедшего два последних Майдана.
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12.12.2023 21:32 Ответить
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12.12.2023 21:38 Ответить
Україна має стати 33-м членом НАТО якнайшвидше - дуже часто і дуже довго подібну лапшу вішають українському народові.
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12.12.2023 21:54 Ответить
...який у своїй більшості був проти НАТО та вибирав антинатівську владу.
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12.12.2023 22:16 Ответить
Треба почекати Швецію, хай вона буде 33-ю. Для православної України 33 звучить загрозливо, бо у євреїв 33 - число бога вогню. Нам що, вогню мало?
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13.12.2023 00:41 Ответить
 
 