Украина должна стать 33-м членом НАТО как можно быстрее, - министр обороны Латвии Спрудс

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс убежден, что Украина как можно быстрее должна стать 33-м полноправным членом НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Спрудс заявил на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым во вторник в Киеве

."Мы сторонники полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, которая, несомненно, будет бороться в ближайшие дни за начало переговоров о вступлении в ЕС. В то же время мы разделяем все сказанное в Вильнюсе и считаем, что Украина должна стать 33-м членом НАТО как можно быстрее", – сказал Спрудс.

Он подчеркнул, что Латвия со своей стороны приложит все усилия, чтобы также убедить партнеров "как можно быстрее обеспечить возможность членства и перспективу для Украины".

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