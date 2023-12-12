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Зафиксировано несколько групп "шахедов" в Винницкой и Одесской областях, - Воздушные силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахеди

В ряде регионов Украины воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Группа "шахедов" зафиксирована на границе Киевской и Винницкой области - движение в западном направлении. Также группа "шахедов" двигается в направлении Одессы с южного направления.

Зафиксировано несколько групп шахедов в Винницкой и Одесской областях, - Воздушные силы ВСУ 01

Также читайте: Украина изучает сбитые модифицированные ударные беспилотники России, - Игнат
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в якому сенсі "зафіксовано"?

(я вже не питаю: чим "зафіксовано")
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12.12.2023 21:36 Ответить
суки
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12.12.2023 21:37 Ответить
намацують на Одещині петріот...
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12.12.2023 21:37 Ответить
Вже (як і слід було очікувати) долетіли до Хмельницької та Житомирської. Кожен вечір одне й те саме. Схоже, рашисти ті "шахеди" мають у величезній кількості, а обіцяна адекватна відповідь від "найвеличнішого", вочевидь, це новий сезон шоу Лєначкі Кравєц, концерти Дізєльшоу, Кварталу 95 та нескінченні відосики на телемарафоні.
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12.12.2023 22:07 Ответить
 
 