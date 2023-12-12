1 873 4
Зафиксировано несколько групп "шахедов" в Винницкой и Одесской областях, - Воздушные силы ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ряде регионов Украины воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Группа "шахедов" зафиксирована на границе Киевской и Винницкой области - движение в западном направлении. Также группа "шахедов" двигается в направлении Одессы с южного направления.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
(я вже не питаю: чим "зафіксовано")