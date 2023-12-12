Зафиксировано несколько групп "шахедов" в Винницкой и Одесской областях, - Воздушные силы ВСУ

В ряде регионов Украины воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Группа "шахедов" зафиксирована на границе Киевской и Винницкой области - движение в западном направлении. Также группа "шахедов" двигается в направлении Одессы с южного направления.

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