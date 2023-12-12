Байден встретился с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на $200 млн
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Соединенные Штаты Америки 12 декабря выделили Украине помощь в размере 200 млн долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
"Байден в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским говорит, что только что подписал соглашение о выделении Украине 200 миллионов долларов", - говорится в заявлении.
Издание The New York Times сообщает, что сидя рядом с Зеленским в Овальном кабинете, Байден открыл свою встречу словами "мы стоим на настоящем переломе истории".
Байден добавил, что Конгрессу необходимо принять дополнительные средства, чтобы предоставить больше помощи Украине.
Топ комментарии
+10 Evgeny N
показать весь комментарий12.12.2023 22:25
+8 сергей юрко
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+7 Skуlord
показать весь комментарий12.12.2023 22:34
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А якщо серйозно, то виділення цих 200млн було узгоджено ще до вильота Зєлуського (чи як там його в "Театрі на Подолі" обізвали) до Аргентини і приписувати янєлоху це в досягнення - все одно, що падіння метеориту, який знищів динозаврів і дав розвиток людству, приписувати Фон Брауну чи Кондратюку з Корольовим.
Із запасів Міністерства оборони США: Байден оголосив про виділення нової допомоги Україні(с)
https://patrioty.org.ua/politic/iz-zapasiv-ministerstva-oborony-ssha-baiden-oholosyv-pro-vydilennia-novoi-dopomohy-ukraini-494813.html
Якщо читати тільки одні новини та не бачити інші, здається все якесь марення чи шизофренія. Але якщо читати інші, наприклад такі - ОП відмовився реєструвати петицію з вимогою скасувати "правки Лозового", - Шабунін. Чи про вічно про "яйця по 17" по всьоди чи інші "дивні" заяви та рішення по кадрам то висновок інший - це все політична вистава.
Цікаво новий уряд національної єдності може змінити інфоряд?)