Байден встретился с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на $200 млн

Соединенные Штаты Америки 12 декабря выделили Украине помощь в размере 200 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

"Байден в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским говорит, что только что подписал соглашение о выделении Украине 200 миллионов долларов", - говорится в заявлении.

Издание The New York Times сообщает, что сидя рядом с Зеленским в Овальном кабинете, Байден открыл свою встречу словами "мы стоим на настоящем переломе истории".

Байден добавил, что Конгрессу необходимо принять дополнительные средства, чтобы предоставить больше помощи Украине.

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