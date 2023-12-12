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Байден встретился с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на $200 млн

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден,зеленський

Соединенные Штаты Америки 12 декабря выделили Украине помощь в размере 200 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

"Байден в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским говорит, что только что подписал соглашение о выделении Украине 200 миллионов долларов", - говорится в заявлении.

Издание The New York Times сообщает, что сидя рядом с Зеленским в Овальном кабинете, Байден открыл свою встречу словами "мы стоим на настоящем переломе истории".

Байден добавил, что Конгрессу необходимо принять дополнительные средства, чтобы предоставить больше помощи Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Зеленского в США будет способствовать росту общественной поддержки, - Politico
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Топ комментарии
+10
Гарний обмін! Змість 60млрд - 200млн!
А якщо серйозно, то виділення цих 200млн було узгоджено ще до вильота Зєлуського (чи як там його в "Театрі на Подолі" обізвали) до Аргентини і приписувати янєлоху це в досягнення - все одно, що падіння метеориту, який знищів динозаврів і дав розвиток людству, приписувати Фон Брауну чи Кондратюку з Корольовим.
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12.12.2023 22:25
+8
Все ж цікаво, чи дожав Байден, щоб Зе-дурак звільнив Дєрмака та інших агентів ФСБ в ОПі
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12.12.2023 22:22
+7
Це і є весь результат вояжу? Оголошення того, що і так регулярно оголошують без Зебздента?
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12.12.2023 22:34
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Правила форума Совет форумчан
Мабуть зіграв на роялі ?!
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12.12.2023 22:11 Ответить
а ти на скільки зіграв лямів, мудрець?
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12.12.2023 23:53 Ответить
Близько мільйона українців (виборці) проживає в США, як же ж працюють з ними наші можновладці, що б ті супер активно працювали з сенаторами-і конгресменами???Всі хто має політичну , бізнесову клепку в голові, не дебіли які попхаються за селфі на березі океану, мають їхати в США, як на роботу, за свої кошти на перемовини, агітацію за Україну в округах де балотуються наші вороги !!?!Лендліз треба добиватись обов'язково, в борг, а там побачимо...!!
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13.12.2023 07:12 Ответить
Дожав всетаки байдена.....та шо там!!!Всю америку.....200 есть!З почином Вас Володимир Олександрович!!!
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12.12.2023 22:11 Ответить
та вони й до ОПи цю суму не довезуть, бо в літачку "наш" Goofy, тренажерів для балдибілденгу ще не наставив та баскетбольне поле для ліліпутів не зробив.
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12.12.2023 22:16 Ответить
Після 2 років війни з почином? Мда.
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12.12.2023 22:44 Ответить
Ви серйозно?Зеленський просто кланявся,як актор!
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12.12.2023 22:54 Ответить
Ви шо?Сарказм.
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12.12.2023 23:14 Ответить
Байдин бамбас бадминтонил бадминтонил да не выбадминтонил.
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12.12.2023 22:16 Ответить
"залишки американської розкоші",чи то "крихти", від того великого американського пудінга.???
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12.12.2023 22:16 Ответить
Все ж цікаво, чи дожав Байден, щоб Зе-дурак звільнив Дєрмака та інших агентів ФСБ в ОПі
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12.12.2023 22:22 Ответить
Гарний обмін! Змість 60млрд - 200млн!
А якщо серйозно, то виділення цих 200млн було узгоджено ще до вильота Зєлуського (чи як там його в "Театрі на Подолі" обізвали) до Аргентини і приписувати янєлоху це в досягнення - все одно, що падіння метеориту, який знищів динозаврів і дав розвиток людству, приписувати Фон Брауну чи Кондратюку з Корольовим.
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12.12.2023 22:25 Ответить
В результаті, пацюк став людиною! Де ваше критичне мислення?
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12.12.2023 22:28 Ответить
залу#ського?
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12.12.2023 22:30 Ответить
Дареному коню в зуби не заглядають. Велика подяка Байдену і народу США! Зеленського чекає участь папєрєдніка.
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12.12.2023 23:03 Ответить
Тобто, Януковоча?
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13.12.2023 00:51 Ответить
Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Зеленському на $200 млн.
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12.12.2023 22:28 Ответить
До сраки такие помощи. По 200 лямов должно идти каждый день, а не в честь встречи.
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12.12.2023 22:31 Ответить
ОПа не злипнеться, кошерні яйка імператорських пінгвінів по 17грн. жерти?
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12.12.2023 22:36 Ответить
Чому і за що вони винні щодня по 200 лямів?
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12.12.2023 23:05 Ответить
Це і є весь результат вояжу? Оголошення того, що і так регулярно оголошують без Зебздента?
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12.12.2023 22:34 Ответить
Щиро дякуємо за допомогу. Але... 200 мільйонів... це навіть не штани, а тільки труси підтягнути.
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12.12.2023 22:39 Ответить
це один день війни.
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12.12.2023 22:45 Ответить
А шо казать ...нема шо ...0 цілих і х...й десятих зелене шобло можуть ще і Бідону відкат зробити
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12.12.2023 22:46 Ответить
Чтобы пациент жил , Байдеп рекомендовал капельницу на,,минималке,, - 200 лямов
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12.12.2023 22:52 Ответить
Маловато будет
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12.12.2023 22:56 Ответить
і абиж-то щось нормальне , ато зі складів просрочку впихнуть
Із запасів Міністерства оборони США: Байден оголосив про виділення нової допомоги Україні(с)
https://patrioty.org.ua/politic/iz-zapasiv-ministerstva-oborony-ssha-baiden-oholosyv-pro-vydilennia-novoi-dopomohy-ukraini-494813.html
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12.12.2023 23:13 Ответить
Чоловіча розмова. Проте, перепрошую, аби корова давала якбільше молока - треба її чемно годувати.
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12.12.2023 23:15 Ответить
За 200 лямів навіть Роботино не здолати
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12.12.2023 23:30 Ответить
а вам диванники для України хтось хоч $1 дав?
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12.12.2023 23:52 Ответить
"Рядові" 200 млн..."потужно". Палкі виступи, заяви, фотосесії і "зайдіть на тижні" - після Нового року , десь так - Ухвалити до Різдва закон про допомогу Україні практично неможливо, - лідер республіканців у Сенаті Макконнелл. Говорили, говорил і ...Білий дім має надати Конгресу чіткий виклад стратегії США щодо України, - спікер Палати представників Джонсон

Якщо читати тільки одні новини та не бачити інші, здається все якесь марення чи шизофренія. Але якщо читати інші, наприклад такі - ОП відмовився реєструвати петицію з вимогою скасувати "правки Лозового", - Шабунін. Чи про вічно про "яйця по 17" по всьоди чи інші "дивні" заяви та рішення по кадрам то висновок інший - це все політична вистава.

Цікаво новий уряд національної єдності може змінити інфоряд?)
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12.12.2023 23:54 Ответить
Не густо...
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12.12.2023 23:57 Ответить
На два дні війни...
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13.12.2023 00:07 Ответить
Бляха. Не довезуть. Десь по дорозі розпиляють Лєнкам на шпильки. Хіба дрібними купюрами держдеп відвантажить, тоді є шанс.
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13.12.2023 00:36 Ответить
20000000, или 2000000001
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13.12.2023 03:33 Ответить
Ігор Козак 50181e58 Ігорьоша , трроль ви наш цензаровскій , щоб ви розуміли, 200 лямов , це сума, кишенькових витрат , у декількох конгресменів. Це не допомога ,а сміх
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13.12.2023 03:45 Ответить
Ну на самолет обратный билет хватит...
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13.12.2023 06:21 Ответить
да уж, визит удалсяаж 200 миллионов дали
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13.12.2023 06:53 Ответить
Хорошо. До нового года хватит. а там и конгресс выделит.
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13.12.2023 09:22 Ответить
 
 