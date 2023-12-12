Белый дом должен предоставить Конгрессу четкое изложение стратегии США в отношении Украины, - спикер Палаты представителей Джонсон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Конгресс США не получил от Белого дома четкой информации о стратегии по Украине, необходимой для утверждения очередного пакета помощи Киеву.
Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С того дня, как я вступил в должность спикера, я просил у Белого дома ясности. Нам необходимо четкое изложение стратегии для успеха Украины. До сих пор ответы были недостаточными. Они не предоставили нам детали, которые мы неоднократно запрашивали", - сказал Джонсон журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Джонсона, администрация президента США Джо Байдена просит выделить миллиарды долларов, но четкого плана по Украине при этом не излагает. "Нам нужно четко понимать, что мы делаем в Украине, и как мы будем должным образом осуществлять надзор за тратой драгоценных долларов американских налогоплательщиков", - подчеркнул он.
По словам спикера Палаты представителей, для предоставления помощи Украине также необходимы "радикальные преобразования" в иммиграционной и пограничной политике США.
При этом Джонсон добавил, что вновь заверил Зеленского в поддержке Вашингтона.
Пожалуйста, подождите...
Кому вірити?
Як вовку Байден покликав на килим
"зробимо знову Америку великою!"
чи не так, пане спікер від маги?
Зараз великими США роблять ЗСУ, а не дді ай
Нехай побільше конкретики дають.
Але щодо планів...
"Карфаген має бути зруйнованим..."
А як то ніхто не знав у Римі, здається, років з двадцять.
Дурна, паскудна та підступна вимога людини яка живе по Біблії, пане Джонсоне.😕
містєр джонсон косить під дурочку безуглу ?
ні Олександр Македонський, ні Ганнібал, ні Наполеон чи Гітлер не знали чим закінчиться війна
вони були впевнені в перемозі, але з цих чотирьох м'яко кажучи непересічних військових та політиків переможцем був лише Олександр, та й то, лише до своєї швидкої смерті, бо потім його перемога була похєрєна його ж полководцями
отака коротенька історія про "плани" війни для дурнів та тих хто під них косить
будемо з Україною скільки буде потрібно'' жодного разу не було
"Як ви збираєтесь захистити нашу допомогу від тотального розкрадання? І як ви збираєтесь після перемоги змусити цю кодлу провести чесні вибори?"
1. Окупувати країну - зроблено
2. Розбити Талібан - зроблено
3. Викоренити Талібан - не зроблено
4. Створити функціональну державу на тій теріторії - не зроблено.
Як тільки 2 останні пункти провалились і надій на виправлення не лишилось і стало ясно, що гроші вилітають в трубу, саме адміністрація Трампа і почала процес виводу військ. Все логічно і послідовно, що тобі не подобається?
Чи є така послідовність і список цілей у війні в Україні? Немає. Саме тому вже багато запитань.
Але якщо темпи прийдуть до влади, то поразка України, розпуск НАТО та інші фінти від трампа будуть самовбивчими для Америки і Заходу.
Висновок: гроші респи дадуть, але трішки, щоб ми не перемогли.
попервах Байдену треба було повільно зварити путькіну ядєрну єлду.
це було успішно зроблено, але зараз принаймі рік Байден тормозить - фатально для себе та для нас
- администрация Обамы(с трампистом Байденом) наложила вето на летальное оружие
- потом это вето снимает второй трампист(после Байдена) Трамп
- в 2021 приостанавливает поставки летального оружия первый трампист Байден
- конгресс с подачи демократов и республиканцев проголосовал за Ленд-лиз
- трампист Байден Ленд-лиз торпедирует на второй год.
Конгрес дав гроші - не всі використали
Конгрес дав право лендлізу - не скористались
Конгрес питає, яка стратегія перемоги, та скільки потрібно грошей - не відповідають
демократи зняли попереднього спікера - чому
до чого тут республіканці?
немає такого закона. це не закон - це запит
законом був лендліз для України - де потрібна була тільки воля президента
І де документ про 61млрд? та скільки з них для України, та на зброю?
Тому, що один Конгресмен сказав, що в запиті 25млрд на зброю для України + Ізраіль
Для Ізраіля раніше казали, що потрібно 14млрд
Тоді для України буде 11млрд?
Так зараз, залишок 4.8млрд, майже половина цієї суми
та не бажають використовувати - дають по 100-200млн в місяць
Чим попередній спікер не влаштовував?
Усунули демократи + 8 республіканців
То десь уся їхня стратегія.
Зрозуміли? То давайте гроші...
обов'язок повідомити радбез ООН - це мабуть виконають
а далі "такі дії, які вважатимуться необхідними" - можна надати 200млн, та 31 танк, та відмовити інших союзників допомогати (Міг29 з Польші в 2022)
Стаття 5
«Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.
Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».
На початку війни, коли не було достатнього постачання зброї і обіцянок Заходу допомогти, наша влада вела перемовини щодо мирної угоди на умовах РФ? якщо не буде зброї, грошей і кому воювати, схожі перемовини відновлять, я у цьому не сумніваюсь...
Колись великий Рейган зруйнував СССР, тепер своїми діями сенатори мають усі шанси посприяти "мирним переговорам" України та РФ і успішно його відновити... тільки для чого була уся ця війна, жертви... якщо в кінці кінців РФ отримає то що бажала з самого її початку...
При відновленні СССР2 всі проблеми кордону і інші дріб'язкові суперечки навіть рядом не стоятимуть з цією реальною загрозою, бо у "братовбивчій війні" на покоління РФ звинуватить тільки США і НАТО, та усіляко намагатиметься їх знищити...
Але найгірше для США зовсім інше, якщо США злиють країну у якої відібрали ядерну зброю, усі у світі зрозуміють, що це єдина реальна гарантія безпеки і тоді вона появиться у всіх, навіть у Зімбабве))
Але таких людей називали кацапами, зрадойобами. Захід нам поможет, а потім ще й інвестиціями завалить. А тепер у розбитого корита шукаємо винних всіх навкруги окрім себе.
З ними треба дуже товарищувати.
Від Байдена домагаються, щоб він сказав, - Росія/путін повинні отримати поразку! Але він мовчить
Підкажіть, в якій війні США отримали безсумнівну перемогу після Другої світової ? Другу світову теж не можна записати в актив США, бо коаліція і, хоч головнокомандуючим сил коаліції був ніби американець Ейзенхауер, фактично командував британець фельдмаршал Б. Монтгомері. Ейзенхауер більше займався політикою ніж управлінням військами. До речі під час висадки в Нормандії втрати союзників були десь біля 10 тис з яких 7 тис американці, це при тому, що в складі десанту американців було 73 тис, а бритів і канадців, які втратили всього 3 тис, - 83 тис. Це для розуміння якості американського командування. З Японією все зрозуміло, це була беззаперечна перемога. Але де перемоги після 1945-го. Буря в пустелі? Армія Хусейна розгромлена, але результат дуже сумнівний. Суперник не зафіксований на канвасі. З В'єтнамом і Афганом все зрозуміло. Корея 50 на 50 - нічия.
От і виходить - нема досвіду у генералів Пентагону скласти план перемоги, не одна війна політиками і військовими США не доведена до 100-відсоткової перемоги після Японії.
Только чеки выписывает.
Ни одна война в мире не изменилась от выписывания чеков. И это проблема не Украины и даже не США - а конкретно демократов и Байдена.
Поэтому, как ни печально, но он прав.
головне, що ядерку забрали 30 років назад, а далі - хоч трава не рости.....
ЯКА Н А К У Й СТРАТЕГІЯ????