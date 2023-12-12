Белый дом должен предоставить Конгрессу четкое изложение стратегии США в отношении Украины, - спикер Палаты представителей Джонсон

Конгресс США не получил от Белого дома четкой информации о стратегии по Украине, необходимой для утверждения очередного пакета помощи Киеву.

Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С того дня, как я вступил в должность спикера, я просил у Белого дома ясности. Нам необходимо четкое изложение стратегии для успеха Украины. До сих пор ответы были недостаточными. Они не предоставили нам детали, которые мы неоднократно запрашивали", - сказал Джонсон журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Джонсона, администрация президента США Джо Байдена просит выделить миллиарды долларов, но четкого плана по Украине при этом не излагает. "Нам нужно четко понимать, что мы делаем в Украине, и как мы будем должным образом осуществлять надзор за тратой драгоценных долларов американских налогоплательщиков", - подчеркнул он.

По словам спикера Палаты представителей, для предоставления помощи Украине также необходимы "радикальные преобразования" в иммиграционной и пограничной политике США.

При этом Джонсон добавил, что вновь заверил Зеленского в поддержке Вашингтона.

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