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Конгресс США (963) США (23212) Джонсон Майк (28)

Белый дом должен предоставить Конгрессу четкое изложение стратегии США в отношении Украины, - спикер Палаты представителей Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джонсон,майк

Конгресс США не получил от Белого дома четкой информации о стратегии по Украине, необходимой для утверждения очередного пакета помощи Киеву.

Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С того дня, как я вступил в должность спикера, я просил у Белого дома ясности. Нам необходимо четкое изложение стратегии для успеха Украины. До сих пор ответы были недостаточными. Они не предоставили нам детали, которые мы неоднократно запрашивали", - сказал Джонсон журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Джонсона, администрация президента США Джо Байдена просит выделить миллиарды долларов, но четкого плана по Украине при этом не излагает. "Нам нужно четко понимать, что мы делаем в Украине, и как мы будем должным образом осуществлять надзор за тратой драгоценных долларов американских налогоплательщиков", - подчеркнул он.

По словам спикера Палаты представителей, для предоставления помощи Украине также необходимы "радикальные преобразования" в иммиграционной и пограничной политике США.

При этом Джонсон добавил, что вновь заверил Зеленского в поддержке Вашингтона.

Читайте также: США вместе с союзниками помогут Украине создать силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы, - Остин
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Топ комментарии
+13
Хитрозроблений трампівський пацюк.
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12.12.2023 22:20
+9
А потім він ще якусь умову видвине, а потім іще і т.д.
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12.12.2023 22:20
+9
Цей теж не збирається
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12.12.2023 22:29
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Правила форума Совет форумчан
а Безумна вимагає, щоб цю стратегію разом з планами війни надав Залужний.

Кому вірити?
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12.12.2023 22:18 Ответить
Безумна гроші не дає.
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12.12.2023 22:20 Ответить
Цей теж не збирається
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12.12.2023 22:29 Ответить
Рука руку миє - Єрмакотрампістка безумна =Джносон трампіст
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12.12.2023 23:01 Ответить
Головний політтехнолог для Віті Януковича , закуплений Ахмєтовим ( хазяїном партії ПР разом з ЄрмакоТатаровими ) за рекомендацією з Кремля, був Манафорт , пізніше, політтехнолог Трампа. Ще пізніше, як один з головний свідків та співучасників при судовому дослідженні з імпічменту Трампа .
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12.12.2023 23:07 Ответить
Залужний фоткається з Умеровим та Сирським , бо у США Умерову заткнули рота срати на Залужного, й сказали проявити співпрацю... А наце фото знову вискочила Безугла і ну тролити Умєрова за те, що перестав скидати Залужного ...
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12.12.2023 23:10 Ответить
больше трамписта, чем Байден в мире нет никого, даже сам Трамп ненастолько трампист.
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12.12.2023 23:51 Ответить
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13.12.2023 06:35 Ответить
А потім він ще якусь умову видвине, а потім іще і т.д.
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12.12.2023 22:20 Ответить
Стратегія - поразка рашки енд компані вісі зла та
"зробимо знову Америку великою!"
чи не так, пане спікер від маги?

Зараз великими США роблять ЗСУ, а не дді ай
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12.12.2023 22:37 Ответить
Джі-ай - американський солдат
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12.12.2023 22:44 Ответить
Хитрозроблений трампівський пацюк.
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12.12.2023 22:20 Ответить
Що тут хитрозробленого? Тобі подобається оце "допомагаємо стільки скільки потрібно"? Із незрозумілими об'ємами тієї допомоги і для чого саме потрібно.
Нехай побільше конкретики дають.
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12.12.2023 22:39 Ответить
Хай контролюють кожен патрон на передовій. Ми ж не проти.

Але щодо планів...
"Карфаген має бути зруйнованим..."
А як то ніхто не знав у Римі, здається, років з двадцять.

Дурна, паскудна та підступна вимога людини яка живе по Біблії, пане Джонсоне.😕
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12.12.2023 22:48 Ответить
Це лозунги. Україна якось до Риму взагалі не дотягує, щоб знищити Карфаген.
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12.12.2023 23:19 Ответить
зруйнувати Карфаген це щодо "планів війни"
містєр джонсон косить під дурочку безуглу ?

ні Олександр Македонський, ні Ганнібал, ні Наполеон чи Гітлер не знали чим закінчиться війна
вони були впевнені в перемозі, але з цих чотирьох м'яко кажучи непересічних військових та політиків переможцем був лише Олександр, та й то, лише до своєї швидкої смерті, бо потім його перемога була похєрєна його ж полководцями

отака коротенька історія про "плани" війни для дурнів та тих хто під них косить
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13.12.2023 02:00 Ответить
Ні Македонський, ні Наполеон, ні Гітлер не воювали за чужий кошт, не те що повністю на закордонному утриманні не були. Такого прецеденту немає в історії, тому і приводити приклади які не співпадають немає сенсу.
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13.12.2023 03:07 Ответить
Так а по суті яка ж стратегія Білого дому по Україні? Крім ми будемо з Україною скільки буде потрібно я більше нічого не чув. Навіть роз'яснень з приводу того що мається на увазі ''під
будемо з Україною скільки буде потрібно'' жодного разу не було
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12.12.2023 22:42 Ответить
Що тут незрозумілого. Ясно ж сказано, будемо з Україною скільки буде потрібно до кінця.
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12.12.2023 23:31 Ответить
можно посмотреть какова была стратегия трамписта Байдена до 24 февраля, когда поддержка Украины народом США выросла за 70% и woke администрация Байдена была вынуждена саботирую Ленд-лиз мало по малому отправлять помощь.
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12.12.2023 23:59 Ответить
Якщо без "еківоків", то:
"Як ви збираєтесь захистити нашу допомогу від тотального розкрадання? І як ви збираєтесь після перемоги змусити цю кодлу провести чесні вибори?"
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12.12.2023 22:29 Ответить
"Нам треба чітко розуміти, що ми робимо в Україні, і як ми належним чином здійснюватимемо нагляд за витрачанням дорогоцінних доларів американських платників податків", - наголосив він -це той самий американський 3,14стабол,який в часи трампона президента ,чомусь не рахував дорогоцінні долари американських платників податків,котрі рікою вливалися мабуть не тільки в Афганістан ,,,
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12.12.2023 22:31 Ответить
В Афганістані була мета і саме під неї виділялись гроші
1. Окупувати країну - зроблено
2. Розбити Талібан - зроблено
3. Викоренити Талібан - не зроблено
4. Створити функціональну державу на тій теріторії - не зроблено.

Як тільки 2 останні пункти провалились і надій на виправлення не лишилось і стало ясно, що гроші вилітають в трубу, саме адміністрація Трампа і почала процес виводу військ. Все логічно і послідовно, що тобі не подобається?

Чи є така послідовність і список цілей у війні в Україні? Немає. Саме тому вже багато запитань.
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12.12.2023 22:45 Ответить
мета трампістів - здати Україну пуйлу. Їм вже всі пояснили, що без американських грошей Україна не зможе дати адекватну відсіч рашистам. Дати відсіч рашистам, щоб вони не змогли окупувати нашу країну. Що тупорилим трампістам не зрозуміло в цій цілі?
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12.12.2023 22:50 Ответить
Навіщо їм це?
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12.12.2023 22:53 Ответить
Зараз республіканці використовують невдачі України проти Байдена

Але якщо темпи прийдуть до влади, то поразка України, розпуск НАТО та інші фінти від трампа будуть самовбивчими для Америки і Заходу.

Висновок: гроші респи дадуть, але трішки, щоб ми не перемогли.
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12.12.2023 23:03 Ответить
Така ж стратегія весь час була у демократів. Вони не бажають нашої перемоги до кордонів 91 року. За 2 роки - нас "підтримували, стільки, скільки треба". Зараз фсбшні репси їх б'ють по цьому. Бо по факту демократи мають визнати, що гроші та зброю нам давали рівно стільки, щоб кацапів ми не змогли повністю розгромити. По суті репси їх загнали в пастку, від якої постраждає Україна. Біда в тому, що зелений дипломат неспроможний в силу своєї убогості вплинути на це та знайти спосіб вирішення цієї проблеми.
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12.12.2023 23:18 Ответить
вірно частково.
попервах Байдену треба було повільно зварити путькіну ядєрну єлду.
це було успішно зроблено, але зараз принаймі рік Байден тормозить - фатально для себе та для нас
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13.12.2023 02:05 Ответить
- республиканский конгресс как-то проголосовал за летальное оружие Украине
- администрация Обамы(с трампистом Байденом) наложила вето на летальное оружие
- потом это вето снимает второй трампист(после Байдена) Трамп
- в 2021 приостанавливает поставки летального оружия первый трампист Байден
- конгресс с подачи демократов и республиканцев проголосовал за Ленд-лиз
- трампист Байден Ленд-лиз торпедирует на второй год.
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13.12.2023 03:52 Ответить
в смысле неудачи Украины против Байдена? а Атакамсы на 22й месяц войны трамписты отказываются давать? уменьшение помощи, затягивание ее, отказ от большинства позиций, это всё явно трамписты делают, а гады республиканцы повесили сие на Байдена.
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13.12.2023 03:47 Ответить
Це так пишуть смі,але що там в голові рудого кандидата нікому не відому,та і в США, на відміну України, є демократія, уряд,суд,імпічмент. Забагато галасу даремно
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13.12.2023 10:19 Ответить
Навіщо??--Хоча б для того, щоб не виглядати в очах Китая та посіпак, котрий скажемо так, ще поки вагається у своїй поведінці, таким собі хлопчіком-пистоболом, нездатним ні до чого,враховуючи також, провалену сітуацію з Афганом, то результат війни в Україні, справді стає пріоритетним, для безпеки самих Сполучених Штатів, і нерозуміти Цього, вірніше-спеціально ігнорувати Це, може тільки Довбойоб! в особі трампістської підстилки джонсона, та йому подібних,(
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13.12.2023 07:09 Ответить
може це проблема адміністрації?
Конгрес дав гроші - не всі використали
Конгрес дав право лендлізу - не скористались
Конгрес питає, яка стратегія перемоги, та скільки потрібно грошей - не відповідають
демократи зняли попереднього спікера - чому

до чого тут республіканці?
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13.12.2023 00:32 Ответить
Невже трампісти настільки тупі, що не вміють читати. В законі написано про 61 млрд долярів. І яка може бути стратегія перемоги 40 мільйонної країни над 140 мільйонною з атомною зброєю? Трампістів просто просять дати українцям право на життя в своїй країні, а вони щось задумали огидне і підозріле.
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13.12.2023 00:42 Ответить
якщо не можливо перемогти, то як допоможуть 61млрд?

немає такого закона. це не закон - це запит
законом був лендліз для України - де потрібна була тільки воля президента

І де документ про 61млрд? та скільки з них для України, та на зброю?
Тому, що один Конгресмен сказав, що в запиті 25млрд на зброю для України + Ізраіль
Для Ізраіля раніше казали, що потрібно 14млрд
Тоді для України буде 11млрд?

Так зараз, залишок 4.8млрд, майже половина цієї суми
та не бажають використовувати - дають по 100-200млн в місяць
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13.12.2023 00:48 Ответить
трохи почитай і викресли "зроблено" , подобється Тобі це чи ні (https://www.bbc.com/ukrainian/news-58224488
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13.12.2023 00:50 Ответить
4 жовт. 2023 р. - У вівторок Палата представників Конгресу США проголосувала за відставку спікера-республіканця Кевіна Маккарті.

Чим попередній спікер не влаштовував?
Усунули демократи + 8 республіканців
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13.12.2023 00:25 Ответить
Стратегія Білого Дому - підтримувати Україну, але при тому не дратувати *****, а то - раптом буде "ескалація". Почекати коли воно само здохне, а там - якось воно буде.
То десь уся їхня стратегія.
Зрозуміли? То давайте гроші...
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12.12.2023 22:33 Ответить
Якщо це відповідь для платників податків, які є виборцями, то, зробивши фсбшне забарвлення, можна отримати незгоду для фінансування України. Демократи своєю "неескалацією" допомагають нам рити могилу
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12.12.2023 23:23 Ответить
Так у нас навіть Верховний ("Верховний, це дуже важливо - Верховний" за словами його ж самого) головнокомандувач не знає: що таке Перемога України... Війну в своїй голові він закінчив ще у 2019-му (за його ж словами), а після Оману і Парижу він вже ніц не розуміє: про яку перемогу мова... Добре, що поруч є дєрьмак - підкаже, направить, покаже де підпис поставить... Але, мені здається, що до янєлоха почало доходити, що керує дєрьмак, а підписи ж - його! І яким би "липовим" не був той диплом юриста, який йому подарував батько, а розуміння наслідків всеж, зрідка, пробивається крізь "ангельський пил"...
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12.12.2023 22:34 Ответить
А стратегія така що якщо ви кинете Українців які ціною своїх життів і крові стримують від західних кордонів ту всю російську нечисть яка складається переважно з головорізів і канібалів то завтра вам доведеться відправляти сотні тисяч своїх солдатів на захист кордонів НАТО який озвріла орда буде проривати!
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12.12.2023 22:43 Ответить
вони в це не вірять..
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12.12.2023 23:03 Ответить
Поки не отримають черговий Перл-Харбор не проснуться
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12.12.2023 23:24 Ответить
брехня, можна не відправляти
обов'язок повідомити радбез ООН - це мабуть виконають
а далі "такі дії, які вважатимуться необхідними" - можна надати 200млн, та 31 танк, та відмовити інших союзників допомогати (Міг29 з Польші в 2022)

Стаття 5

«Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».
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13.12.2023 00:38 Ответить
У цієї адміністрації стратегія одна: треба зберегти ***** обличчя.
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12.12.2023 22:49 Ответить
His questions are trick questions: when did you start beating your wife? Any response will be attacked by the Republicans as unrealistic and wasteful for the taxpayer. Johnson knows very well what the US is doing in Ukraine. It is making a statement that it is a global player that anyone should be very careful not to f*ck with, or it will cost them dearly. As to the exact strategy, it will depend on the circumstances. There may or may not be a full victory and complete restoration of Ukraine's sovereignty within its internationally recognized borders. The enemy is well-armed, flush with cash, determined and in full control of its docile population. But even if some kind of compromise has to be eventually achieved, the worst way to do it is the way the Republicans are doing it now - by letting the whole world see how decision making on issues of huge importance in the leading democracy can be completely paralyzed by petty political squabbles. It is a disgrace, both laughable and tragic.
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12.12.2023 22:54 Ответить
В той час коли фашистській росії допомогає вся вісь світового зла таких як іран, кндр, китай Америка яку колись всі поважали за силу і міць збирається кинути українців, які титанічними зусиллями без авіаційної та ракетної підтримки стримують всю ту російську погань! Боже мій, що сталося з тою Америкою, яку ми знали? Про яку тоді в світі можна говорити демократію, коли просто на забаганку хворому диктатору путіну знищуються цілі народи? Нажаль, у такому разі такий світ приречений...
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12.12.2023 22:58 Ответить
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12.12.2023 23:04 Ответить
Десь те саме казало ***** на початку вторгнення...
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12.12.2023 23:34 Ответить
З 2020 до кінця 2021, два роки, 300$ США виділяло кожного тижня на кожного американця, як допомогу при ковіді, США емітували щодня 6 млрд. $ під це, тобто США на фінансування двох роки війни потратило то саме що воно тратило на 16 днів життя при ковіді... а лицеміри розказують нам про "величезну допомогу" гроші "платників податків" і рідко від Пентагону перелік зброї, яка за ці гроші була передана, бо реально цей перелік є мізерним відповідно наших потреб і масштабів війни.... якщо цей перелік озвучити в конгресі і в цілому в США, то нам дають мізер, яким війну проти РФ не виграти...
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12.12.2023 23:11 Ответить
Так для держави ії громадяни не першому місці. А українці їм хто?
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12.12.2023 23:21 Ответить
Зараз українці виглядають, як останні лохи, які повірили у допомогу США і пекельні санкції проти РФ, а їх відверто кидають... діряві санкції проти РФ не діють, РФ отримала 550 млрд. $ від продажу нафти і газу за час війни... РФ все йде по плану, нарощують виготовлення зброї, обстріли, перейшли від оборони в наступ на фронті....
На початку війни, коли не було достатнього постачання зброї і обіцянок Заходу допомогти, наша влада вела перемовини щодо мирної угоди на умовах РФ? якщо не буде зброї, грошей і кому воювати, схожі перемовини відновлять, я у цьому не сумніваюсь...
Колись великий Рейган зруйнував СССР, тепер своїми діями сенатори мають усі шанси посприяти "мирним переговорам" України та РФ і успішно його відновити... тільки для чого була уся ця війна, жертви... якщо в кінці кінців РФ отримає то що бажала з самого її початку...
При відновленні СССР2 всі проблеми кордону і інші дріб'язкові суперечки навіть рядом не стоятимуть з цією реальною загрозою, бо у "братовбивчій війні" на покоління РФ звинуватить тільки США і НАТО, та усіляко намагатиметься їх знищити...
Але найгірше для США зовсім інше, якщо США злиють країну у якої відібрали ядерну зброю, усі у світі зрозуміють, що це єдина реальна гарантія безпеки і тоді вона появиться у всіх, навіть у Зімбабве))
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12.12.2023 23:44 Ответить
Так це правда. І про це говорили і попереджали вже давно. Що США це не альтруїсти, які рубаху рвати будуть за нас. В них свої інтереси і не факт, що вони з нашими збігаються чи будуть збігатись довгий час.
Але таких людей називали кацапами, зрадойобами. Захід нам поможет, а потім ще й інвестиціями завалить. А тепер у розбитого корита шукаємо винних всіх навкруги окрім себе.
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12.12.2023 23:52 Ответить
Республіканці - єдині хто можуть допомогти Україні.

З ними треба дуже товарищувати.
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12.12.2023 23:17 Ответить
как долго до вас доходит. подогрели снаяала публику с десятком новостей "республиканцы блокируют", а потом немного реально происходящего.
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12.12.2023 23:50 Ответить
"Нам треба чітко розуміти, що ми робимо в Україні"

Від Байдена домагаються, щоб він сказав, - Росія/путін повинні отримати поразку! Але він мовчить
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13.12.2023 00:07 Ответить
А в Білому домі тільки гасла є кому писати, в Пентагоні те саме.
Підкажіть, в якій війні США отримали безсумнівну перемогу після Другої світової ? Другу світову теж не можна записати в актив США, бо коаліція і, хоч головнокомандуючим сил коаліції був ніби американець Ейзенхауер, фактично командував британець фельдмаршал Б. Монтгомері. Ейзенхауер більше займався політикою ніж управлінням військами. До речі під час висадки в Нормандії втрати союзників були десь біля 10 тис з яких 7 тис американці, це при тому, що в складі десанту американців було 73 тис, а бритів і канадців, які втратили всього 3 тис, - 83 тис. Це для розуміння якості американського командування. З Японією все зрозуміло, це була беззаперечна перемога. Але де перемоги після 1945-го. Буря в пустелі? Армія Хусейна розгромлена, але результат дуже сумнівний. Суперник не зафіксований на канвасі. З В'єтнамом і Афганом все зрозуміло. Корея 50 на 50 - нічия.
От і виходить - нема досвіду у генералів Пентагону скласти план перемоги, не одна війна політиками і військовими США не доведена до 100-відсоткової перемоги після Японії.
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13.12.2023 00:12 Ответить
Он прав. Байден так и не объявил РФ террористическим государством. Так и не ввел эмбарго на углеводороды даже для США, не ввел санкции против Росатома, не дал самолеты и танки, не отключил рос. банки от Свифт, не разорвал дип. отношения,. даже не сократил дипломатов, даже ни один авиа рейс не отменил из/в РФ....
Только чеки выписывает.
Ни одна война в мире не изменилась от выписывания чеков. И это проблема не Украины и даже не США - а конкретно демократов и Байдена.
Поэтому, как ни печально, но он прав.
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13.12.2023 04:27 Ответить
Стратегия дедушки-маразматика очевидна - это не дать паРашки развалиться (оставив у власти нынешнюю шоблю кремлядей), победа Украины никогда не входила в его намерения или планы!!!
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13.12.2023 04:44 Ответить
"стратегія щодо України"???? АХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!!

головне, що ядерку забрали 30 років назад, а далі - хоч трава не рости.....

ЯКА Н А К У Й СТРАТЕГІЯ????
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13.12.2023 05:42 Ответить
Не знаю, чи отримають вони стратегію врешті-решт, а от прокльони українців на їхні голови, цілком заслужено, уже летять. Так що, скоро і в них буде привід повеселитися. Який не знаю, але в нашій шкірі опиняться.
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13.12.2023 07:16 Ответить
 
 