Принять до Рождества закон о помощи Украине практически невозможно, - лидер республиканцев в Сенате Макконнелл

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что принять закон о предоставлении военной помощи Украине до Рождества будет "практически невозможно" и призвал президента США Байдена активнее участвовать в переговорах, зашедших, по его мнению, в тупик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все, что я сказал, это то, что "практически невозможно" (принять закон о военной помощи для Украины – Ред.), даже если мы достигнем соглашения – разработать его, провести через Сенат, провести через Палату представителей до Рождества", - сказал Макконнелл журналистам, добавив, что это не значит, что это не важно.

В частности, он отметил, что "спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал нескольким людям, что Палата представителей покидает город в конце этой недели".

"А это значит, что даже если сенатские переговорщики заключат соглашение относительно безопасности границ, законодатели Палаты представителей не смогут рассмотреть его до января", - объяснил лидер республиканцев в Сенате.

Также, по мнению Макконнела, президенту США Джозефу Байдену следует принимать более активное участие в дискуссиях по принятию этого закона. "Мы все знаем, что он единственный, кто может подписать законопроект", – сказал Макконнелл о Байдене. "Без него операция невозможна", – добавил он.

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Как отмечает издание The Hill, Макконнелл сделал свои комментарии через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами в Капитолии, чтобы попросить Конгресс профинансировать очередную военную помощь Украине.