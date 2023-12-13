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Принять до Рождества закон о помощи Украине практически невозможно, - лидер республиканцев в Сенате Макконнелл

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

макконнелл

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что принять закон о предоставлении военной помощи Украине до Рождества будет "практически невозможно" и призвал президента США Байдена активнее участвовать в переговорах, зашедших, по его мнению, в тупик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все, что я сказал, это то, что "практически невозможно" (принять закон о военной помощи для Украины – Ред.), даже если мы достигнем соглашения – разработать его, провести через Сенат, провести через Палату представителей до Рождества", - сказал Макконнелл журналистам, добавив, что это не значит, что это не важно.

В частности, он отметил, что "спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал нескольким людям, что Палата представителей покидает город в конце этой недели".

"А это значит, что даже если сенатские переговорщики заключат соглашение относительно безопасности границ, законодатели Палаты представителей не смогут рассмотреть его до января", - объяснил лидер республиканцев в Сенате.

Также, по мнению Макконнела, президенту США Джозефу Байдену следует принимать более активное участие в дискуссиях по принятию этого закона. "Мы все знаем, что он единственный, кто может подписать законопроект", – сказал Макконнелл о Байдене. "Без него операция невозможна", – добавил он.

Также читайте: Зеленский прибыл в Конгресс США

Как отмечает издание The Hill, Макконнелл сделал свои комментарии через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами в Капитолии, чтобы попросить Конгресс профинансировать очередную военную помощь Украине.
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Топ комментарии
+25
а нельзя нам вернуть ракеты, которые вы, скоты, у нас забрали, и ЯО?
и празднуйте свое різдво хоть до усрачки
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12.12.2023 23:18
+17
Старий козел!
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12.12.2023 23:13
+17
А може причина у наших молодих баранах , а не у чужих козлах старих ?
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12.12.2023 23:16
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Хай кидають??? Щоб що? Зоб кацапи прийшли у твій дім, розграбували його, а тебе чи твою дочку згвалтували б?
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13.12.2023 00:23 Ответить
В США немає союзників, у них є власні інтереси. Навіть в Ізраїлі розуміють що не варто на них покладатись.
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12.12.2023 23:55 Ответить
Израилю американцы дали помощь и подогнали пару авианосных групп на всякий случай, если Хизболле захочется повоевать.
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13.12.2023 00:02 Ответить
Великих? У чому???
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13.12.2023 08:33 Ответить
я б сказав не сравнивай расию и хезбалу
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13.12.2023 08:46 Ответить
Ага. Я помню как на Израиль там напали эти террористы Хамаса и убили там тысячу или сколько человек и они считали в процентном отношении что это очень большой процент евреев и типа геноцид. А у нас намного больший процент и всем начхать. Украинцы ведь недонарод. Их можно геноцидить.
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13.12.2023 15:16 Ответить
У Израиля однозначная проамериканская позиция, США даже безвиз израильтянам дали. Израиль - оплот США на Ближнем Востоке. А шо у нас? До оккупации Крыма большинство населения было против НАТО, с 2019 года у ОПы и Зе вялая антиамериканская и прокитайско-пророссийская риторика "вы-нагнетаете-сойдемся-посередине-россияне-тоже-люди", саботаж требований и саммитов НАТО, а после 24 февраля наш величайший лидор становится в позу и в ультимативной форме "Байден-пачиму-мы-не-в-нато-где-снаряды-танки-ракеты"... К тому же коррупция, воровство у армии самыми высокими чинами и масса ФСБшных агентов на большинстве ключевых и не очень должностей...
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13.12.2023 13:23 Ответить
Хватит нести эту чушь. Израиль активно подрывал политику США на Ближнем Востоке. Ничего проамериканского там нет. Просто у них в США хорошее лобби.
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13.12.2023 15:14 Ответить
Байден має зняти з ручного гальма = закрити кордони США та отримати допомогу для України. Це просто! Дуже просто!
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13.12.2023 00:03 Ответить
Для чого йому Україна? За 2 роки вже зрозуміло, що в кращому випадку для Байдена було змусити ***** піти на перемовини, поділивши Україну десь посередині. В жодному разі йому не потрібна була наша повна перемога. Погралися з нами в "неескалацію"
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13.12.2023 00:28 Ответить
Просто?! А Вы в курсе, что требуют респы от Байдена? Если в курсе, то не писали бы этот бед! Просто!
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13.12.2023 08:42 Ответить
Я в курсе. Требуют нормальные вещи - закрыть границу страны для нелегалов
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13.12.2023 13:16 Ответить
Зрозуміло, що республіканці типу шантажують Байдена стіною, прив'язуючи її до допомоги Україні, хоча який тут взагалі зв'язок?? Не зрозуміло, чому Байден проти тої стіни...
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13.12.2023 00:22 Ответить
Тому що мігранти голосують за демократів які іх соціалку дають.
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13.12.2023 01:13 Ответить
Твоє обличчя, коли отримала на своє говношоу більше мільйонів ніж на оборону всієї Запорізької області
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13.12.2023 00:39 Ответить
ця курва коштує ЗСУ 1500 дронів !
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13.12.2023 01:43 Ответить
Ця курва коштуе в життях солдат ЗСУ. Вона робить шоу на крові.
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13.12.2023 06:46 Ответить
А це що за мученик на туніці?😆
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13.12.2023 06:52 Ответить
Він "під кайфом"
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13.12.2023 10:37 Ответить
Свято то святе звісно бдь, ми тут посперичаємось, а ви вмирайте..... Політики в усіх краінах однакові, думають про вибори і про себе любих.... Показовий фільм DO NOT LOOK UP Прийде час, весь світ пожалкує, що не робив все, щоб зупинити РФ... Але буде пізно...
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13.12.2023 00:40 Ответить
обнулений єврей пукін-шаломов вдячний верховній раді америки!
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13.12.2023 03:20 Ответить
Республиканци готови слить Украину вообще, и победа Украини единственная удача для демократов, последнее что нам может помочь начать покупать все по Ленд Лизу, потому что помощи не будет!
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13.12.2023 09:29 Ответить
республіканці замість яструбів стали якимись курчатами.
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13.12.2023 10:26 Ответить
А що ви, шановні , хотіли. Спасенние утопающих дело рук самих утопающих. НАм дали практично 2 роки щоб ми щось зробили і в цей час нам давали гроші і зброю. Хай не так активно але давали. А що ми зробили? Та практично нічого. Жодної реформи не провели, жодного висопосадовця корупціонера не посадили, навіть виробництво простих гранатометів чи мінометів не наладили. Так що все логічно. Захід, незважаючи на всі гарні слова, зрозумів, що не в коня корм і буде тепер будувати оборону по іншій лінії. А чи буде? Скоріше ні. Захід безвольний, просякнутий лівачизною, воювати не хоче. Це в росії вже зрозуміли і по факту вона перемагає. Як завжди-диктатура завжди переможе демократію у швидкій війні. Ми це зараз бачимо. росія-КНДР -Іран єдині, як ніколи, а Захід- хто в ліс а хто по дрова.
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13.12.2023 10:51 Ответить
Заборона в'їзду з російськими паспортами в ЄС, США та Англію наблизить швидко кінець війні в Україні. Якщо страни Заходу своєчасно не закриють кордони для руських, то росія прийде рятувати "своїх" в ці країни. Європі потрібно згадати помилки Другої світової війни, коли вона вірила, що Гітлер не нападе. Диктатори мислять однаково.
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13.12.2023 11:30 Ответить
двума ногами в яме стоит все равно насрать надо
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13.12.2023 15:56 Ответить
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