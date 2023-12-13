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Конгресс США должен утвердить помощь Украине, а не делать рождественский подарок Путину, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден,зеленський

Конгрессу США необходимо предоставить Украине дополнительное финансирование, прежде чем все уйдут на праздничные каникулы и подарят Путину самый большой рождественский подарок, который только могут сделать.

Об этом заявил президент США Джо Байден перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видели, что происходит, когда диктаторы не платят цену за ущерб, долги и разрушения, которые они причиняют, и продолжают действовать", - сказал президент США.

"Угроза Америке, Европе и всему миру будет только расти, если мы не будем действовать. И я намерен действовать", - заявил Байден.

По словам Зеленского, Сухопутные войска ВСУ "ежедневно доказывают, что Украина может победить".

"Наши силы наступают, и мы успешно разгромили Россию на Черном море, и Россия прячет остатки своего военно-морского флота на отдаленной базе. Между тем, Украина создала экспортный коридор в Черном море, который действительно стимулирует нашу экономику и глобальную продовольственную безопасность", - сказал президент Украины.

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"Наши цели на 2024 год понятны - лишить Россию преимущества и сорвать ее наступательные операции. И я думаю, что это реально", - подчеркнул Зеленский. .

"Нам также необходимо быстрее работать с замороженными российскими активами, более 300 миллиардами замороженных активов террористов, и мы должны использовать их для защиты от российского терроризма", - добавил он.

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Топ комментарии
+8
Зараз різдвяний подарунок ***** насправді зробив Байден. Допомагали йому протягом останніх майже 2 роки в цьому прихильник "неескалації" Салліван, хитрозроблений Бернс, сумний від того, що Україна протрималася більше 3 днів Марк Міллі. Ніхто серед цих мудаків не мав бажання слухати Залужного, бо всі хотіли зберегти там, щось *****
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13.12.2023 00:17
+7
Та ви вже його зробили, убезпечуючи росію від поразки та зробивши війну фактично в одні ворота. Байден взагалі ніколи не говорив про поразку росії, з цієї причини не надавався й лендліз бо війна мала бути контрольованою.
Так Україна вдячна за допомогу США, але чи можливо виграти війну 30 Абрамсами які їхали більше пів року?
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13.12.2023 00:03
+4
Байден своєю поведінкою, навпаки, чітко показує, що всралась йому та Україна. Ну вб'ють наших ще пару тисяч до Різдва та й далі. Пох
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13.12.2023 00:37
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12.12.2023 23:47 Ответить
А мені не По,,хуй !
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12.12.2023 23:49 Ответить
До пи.ды?
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13.12.2023 00:54 Ответить
Там де матюки, там завжди кацапи.

Як вони кажуть про себе:
» Патаму что у других Духовности них&я!»

Потянуло « руським міром»…
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13.12.2023 01:56 Ответить
Розкажи це Лесю Подерв'янському.
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13.12.2023 03:49 Ответить
Схоже музика стихає
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12.12.2023 23:49 Ответить
Зеленський відправляй Арахамію домовлятись про "мир" з РФ, тоді США і решту НАТО швидко найдуть бабло щоб Українці продовжували війну і РФ не відновила СССР2, бо інакше вже прийдеться подихати їм...
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12.12.2023 23:51 Ответить
Хто зараз в США переймається загрозою створення нового совка? Відповідь - ніхто. Навіть Байден.
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13.12.2023 00:13 Ответить
А я вже би про це думала... Як думаєш?, як швидко влада відновить "мирні перемовини" коли побачить що нема достатньо ресурсів, щоб стримати навалу ворога?
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13.12.2023 00:26 Ответить
Де гарантія, що ***** за таких обставин захоче йти на якійсь там перемовини, а не вимагати повної капітуляції? Він Україну взагалі не вважає суб'єктом перемовин. Тим більше на чолі з зеленими покидьками
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13.12.2023 00:32 Ответить
Які гарантії, ти смієшся, України при будь яких "мирних переговорах" більше де факто не буде, але залишаться живі люди, частина яких назавжди покине країну, а решту бажаючи житимуть в СССР2...
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13.12.2023 00:40 Ответить
Я ж про це і кажу. Що це не перемовини, а капітуляція
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13.12.2023 00:44 Ответить
Влада нам це подасть, як єдиний варіант збереження життя мільйонів мирних українців, та й по суті як це назвуть нема значення...
Якщо ми не отримаємо допомогу то решту наших міста очікує доля Маріуполя, Бахмуту, Авдіївки, Херсону, це просто фактор часу... скільки наших громадян-людей вважатиму при таких обставинах спротив зовсім безперспективним... вже нема 20 тис. бажаючих воювати, які потрібні Залужному щомісяця і не вірю, що будь які анонсовані зміни в мобілізації спрацюють.
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13.12.2023 01:03 Ответить
Та ні, їм і на це плювати
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13.12.2023 13:25 Ответить
Байдет подтвердил, что имеет дело с американским представительством фсб (т.н. Конгресс США) и его куратором - Давидом Трамповым (псевдоним - Дональд Трамп).
И похоже, самим американцам нравится ощущать путинский х#й у себя во рту и жопе.
Сердцу, как говорится, не прикажешь...
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12.12.2023 23:56 Ответить
Та ви вже його зробили, убезпечуючи росію від поразки та зробивши війну фактично в одні ворота. Байден взагалі ніколи не говорив про поразку росії, з цієї причини не надавався й лендліз бо війна мала бути контрольованою.
Так Україна вдячна за допомогу США, але чи можливо виграти війну 30 Абрамсами які їхали більше пів року?
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13.12.2023 00:03 Ответить
Давно не бачив арестовича.....глянув токо шо.....це просто жах.Таке намолотив.....вбьють як киву Каже за те шо щорса зняли будем нам жопа......Не то ми робили тай робимо.Кара нам......Як тепер заснути.Шей КС не справили пока шо....
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13.12.2023 00:03 Ответить
Тільки кінчені довбойоби дивляться прокацапскього ********** і іншиї кацапських ******. Вітаю ти довбойоб.
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13.12.2023 00:13 Ответить
То був сарказм..
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13.12.2023 00:24 Ответить
Ну....аргумент у Вас слабуватий.Я дивлюсь все шо хочу.До прикладу CNN без переводу.А черпати новини з Вашого марахфону.....Вибачте не те здоровля вже
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13.12.2023 00:34 Ответить
В оригінали ти на свинособачій тільки дивишься. Рівень твого інтеллекту нище ніж у шмата лайна. ********** воно дивиться. Краще застрелься просто.
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13.12.2023 02:48 Ответить
CNN - паскудна параша. Їх цікавить тільки Ізраїль і доля ідіота Навального
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13.12.2023 13:23 Ответить
Зараз різдвяний подарунок ***** насправді зробив Байден. Допомагали йому протягом останніх майже 2 роки в цьому прихильник "неескалації" Салліван, хитрозроблений Бернс, сумний від того, що Україна протрималася більше 3 днів Марк Міллі. Ніхто серед цих мудаків не мав бажання слухати Залужного, бо всі хотіли зберегти там, щось *****
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13.12.2023 00:17 Ответить
Що це за новий месія такий, Залужний?
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13.12.2023 13:22 Ответить
Все уперлись рогами. Это надолго.
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13.12.2023 00:30 Ответить
Байден своєю поведінкою, навпаки, чітко показує, що всралась йому та Україна. Ну вб'ють наших ще пару тисяч до Різдва та й далі. Пох
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13.12.2023 00:37 Ответить
Можливо такий сценарій вони розглядали від початку як основний ,думали що швидко раха захопить всю територію а вони будуть сюди зовсім трохи зброї підкидати для партизан,ну що б кацапам на роки вистачило клопоту,а вийшло нетак швидко і зброї потрібно огого..
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13.12.2023 00:52 Ответить
Фюреру кацап-рэйха не потрібен світ, тому що той не зацікавлений у незалежній Україні, яка потрібна йому лише як частина та анклав у складі РФ.

"Він не хоче ніякого діалогу. Він не хоче зупинити війн
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13.12.2023 08:07 Ответить
Саме цікаве: навіщо Путлеру якісь перемовини? Він остаточно зробив ставку на силовий варіант досягнення своїх цілей, тобто - повного знищення України, як держави. Тоді про що може бути мова? Як казала Голда Меєр: Вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити - де тут можливий компроміс?!
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13.12.2023 10:20 Ответить
а що там ваші аудитори? багато нарили? ви ж подивіться куди ваша допомога йде! про 27 мільйонів на тихі вечори чули вже?
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13.12.2023 11:54 Ответить
Нікуди вона не йде. Ніхто нам бабки просто так не дає.
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13.12.2023 13:21 Ответить
 
 