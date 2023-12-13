Конгресс США должен утвердить помощь Украине, а не делать рождественский подарок Путину, - Байден
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Конгрессу США необходимо предоставить Украине дополнительное финансирование, прежде чем все уйдут на праздничные каникулы и подарят Путину самый большой рождественский подарок, который только могут сделать.
Об этом заявил президент США Джо Байден перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы видели, что происходит, когда диктаторы не платят цену за ущерб, долги и разрушения, которые они причиняют, и продолжают действовать", - сказал президент США.
"Угроза Америке, Европе и всему миру будет только расти, если мы не будем действовать. И я намерен действовать", - заявил Байден.
По словам Зеленского, Сухопутные войска ВСУ "ежедневно доказывают, что Украина может победить".
"Наши силы наступают, и мы успешно разгромили Россию на Черном море, и Россия прячет остатки своего военно-морского флота на отдаленной базе. Между тем, Украина создала экспортный коридор в Черном море, который действительно стимулирует нашу экономику и глобальную продовольственную безопасность", - сказал президент Украины.
"Наши цели на 2024 год понятны - лишить Россию преимущества и сорвать ее наступательные операции. И я думаю, что это реально", - подчеркнул Зеленский. .
"Нам также необходимо быстрее работать с замороженными российскими активами, более 300 миллиардами замороженных активов террористов, и мы должны использовать их для защиты от российского терроризма", - добавил он.
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Як вони кажуть про себе:
» Патаму что у других Духовности них&я!»
Потянуло « руським міром»…
Якщо ми не отримаємо допомогу то решту наших міста очікує доля Маріуполя, Бахмуту, Авдіївки, Херсону, це просто фактор часу... скільки наших громадян-людей вважатиму при таких обставинах спротив зовсім безперспективним... вже нема 20 тис. бажаючих воювати, які потрібні Залужному щомісяця і не вірю, що будь які анонсовані зміни в мобілізації спрацюють.
И похоже, самим американцам нравится ощущать путинский х#й у себя во рту и жопе.
Сердцу, как говорится, не прикажешь...
Так Україна вдячна за допомогу США, але чи можливо виграти війну 30 Абрамсами які їхали більше пів року?
"Він не хоче ніякого діалогу. Він не хоче зупинити війн