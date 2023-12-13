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В результате российской атаки дронами по Одессе пострадали два человека, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахеди

В результате российской атаки дронами в Одесской области возник пожар, пострадали два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграмме Воздушные силы.

"По предварительным данным в результате вражеских действий 2 человека получили ранения, они госпитализированы. Состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате российской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, возникший пожар оперативно ликвидирован.

Читайте: Вечером Россия атаковала Украину "шахедами", в Хмельницкой и Одесской областях работала ПВО
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