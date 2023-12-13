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Байден: Я не откажусь от поддержки Украины и готов к компромиссу с Конгрессом США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

Президент Байден заявил, что не откажется от поддержки Украины, поскольку она важна для всего мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом президент Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встречи.

Байден подчеркнул, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины, поэтому он готов пойти на компромисс по вопросу финансирования границы, именно так работает демократия.

Байден подчеркнул: "Я готов к этому. Держать в заложниках помощь Украине - это не правильно".

Он также отметил, что американский народ будет гордиться этой поддержкой. Но без дополнительных ассигнований "мы не дадим украинцам возможности реагировать на вызовы".

Байден подчеркнул, что мы должны четко понимать, что происходящее - неправильно, что в России "праздновали", когда республиканцы заблокировали помощь Украине. А российский телеведущий сказал: "молодцы республиканцы".

Президент США также отметил, что история будет жестко судить, как мы встали на защиту свободы, "потому что Путин не остановится".

Читайте также: Конгресс США должен утвердить помощь Украине, а не делать рождественский подарок Путину, - Байден
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Топ комментарии
+10
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13.12.2023 00:57
+10
а не дозволяти стріляти по кацапії це правильно ? це не тримати Україну в заручниках ? ваша допомога це ганьба для декількох поколінь американців !
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13.12.2023 01:16
+7
только нас никто не жалеет
дали 20 танков и спрашивают, а чего контрнаступ провалился?
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13.12.2023 01:47
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13.12.2023 00:57 Ответить
Байден смотрит раша тв. Дожили.
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13.12.2023 01:07 Ответить
робота така у Президента США - знати що де діється і відповідно вести державу до успіху.
а ви думали що президент то шашлики смажити ?
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13.12.2023 01:23 Ответить
Дякуємо містер Президент !
Пане Джо, буде чи не буде Ваш другий термін, то по воді вилами писано.
А вот Ваш перший термін треба закінчити красиво - максимальна допомога ЗСУ і наступальна операція по щонайменше ізоляції Криму.
Це буде красиво і значимо
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13.12.2023 01:08 Ответить
Борис Пинкус говорит, что демократы ссыкуны, от этого и все проблемы
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13.12.2023 01:10 Ответить
А что мешает им дать деньги на границу? Неужели страх.
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13.12.2023 01:15 Ответить
Это нерешительность. У них же либеральный подход. Они всех жалеют. Там скоро мексиканцы захватят США, а демократы всё сиси мнут. У них 80 тысяч смертей американцев (никакой войны не надо) от китайско-мексиканской наркоты, а они все телятся
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13.12.2023 01:19 Ответить
только нас никто не жалеет
дали 20 танков и спрашивают, а чего контрнаступ провалился?
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13.12.2023 01:47 Ответить
Это не нерешительность, это нежелание остаться без поддержки своего электората. Мексиканцы - электорат демократов.
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13.12.2023 07:24 Ответить
а не дозволяти стріляти по кацапії це правильно ? це не тримати Україну в заручниках ? ваша допомога це ганьба для декількох поколінь американців !
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13.12.2023 01:16 Ответить
Я би хотів, щоб Байден дозволив стріляти штатівською зброєю і по касапській території, і щоб нам у відповідь не прилетів іскандер з ядерною начинкою. А він поже прилетіти і в Польщу, і в країни Балтії, і навіть на Німеччину... от напевне цього Байден боїться.
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13.12.2023 02:24 Ответить
боїться ***** тоді хай сидить в бункері і памперси міняє ! моя думка така не знаю як за Польщу , а за балтійців американці воювати не будуть точно . тільки дивлячись на це Ким робить ракети які дістануть Америки . поки Ким молодий йому війна не цікава , а от по старіє і почне в солдатиків гратись . у американців є зараз шанс поставити зло на місце . завтра Венесуела почне війну і буде пізно .
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13.12.2023 04:38 Ответить
Гучні слова. Але чи будуть вони підкріплені діями.
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13.12.2023 01:17 Ответить
Конгрес США не отримав від Білого дому чіткої інформації про стратегію щодо України, яка необхідна для затвердження чергової допомоги Києву, заявив спікер палати представників Майк Джонсон у вівторок.

"З того дня, як я вступив на посаду спікера, я просив у Білого дому ясності. Нам потрібен чіткий виклад стратегії для успіху України. Досі відповіді були недостатніми. Вони не надали нам деталей, які ми неодноразово запитували", - сказав Джонсон журналістам після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Джонсона, адміністрація президента США Джо Байдена просить виділити мільярди доларів, але чіткого плану щодо України при цьому не надає.

"Нам треба чітко розуміти, що Ми Робимо в Україні, і як ми належним чином здійснюватимемо нагляд за витрачанням дорогоцінних доларів американських платників податків", - наголосив він(С)
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13.12.2023 03:29 Ответить
"він готовий піти на компроміс щодо питання фінансування кордону, ажде саме так працює демократія. "

Готовий? Так давай, дій, будеш героєм і Америки, і України!
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13.12.2023 01:31 Ответить
Добре, що ви у курсі, як повинен діяти Президент США!!
Вам би в США, то були б президентом… 100%..
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13.12.2023 01:39 Ответить
Будь-яка людина може мати свою думку щодо того, що робить президент як його країни так і чужої. Ми не в кацапляндії живемо де верховний фюрер посланий з небес і будь-яке його слово навіть не обговорюється
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13.12.2023 01:49 Ответить
это все бояре плохие.
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13.12.2023 03:39 Ответить
"Маэстро из Италии меня похлопал по плечу!" (с)
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13.12.2023 05:59 Ответить
Байден каже ок компроміс так компроміс - не всіх нелегалів пропускаємо а тільки кожного другого на що респи ок на зброю гроші даємо а на бюджетну підтримку ні.
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13.12.2023 06:04 Ответить
Св. Джо хай краще поспішає, а то чорні вже потроху починають бунтувати. Вони ніколи не любили новоприбулих, але венесуельців чорні ненавидять.

Голова Ілінойського відділку Національної Організації За Прогрес Кольорових Людей (NAACP) назвала новоприбулих дикунами (буквально.)
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13.12.2023 06:20 Ответить
схоже республіканці хочуть розв"язати третю світову. спочатку вони заблокували допомогу Україні окремо від Ізркіля, потім з Ізраілем, потім вимагають включіти туди кордони , а потім.......будуть вимагати захист і гендерну рівність Америки.....
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13.12.2023 06:58 Ответить
Коли ти не дав Україні ленд-ліз, росіяни ще голосніше аплодували.
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13.12.2023 07:22 Ответить
Поздно всрались, раньше надо было на компромиссы идти, а не в последние дни... Теперь до 17 января сидеть-пердеть будем.
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13.12.2023 07:46 Ответить
 
 