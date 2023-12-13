Байден: Я не откажусь от поддержки Украины и готов к компромиссу с Конгрессом США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Байден заявил, что не откажется от поддержки Украины, поскольку она важна для всего мира.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом президент Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встречи.
Байден подчеркнул, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины, поэтому он готов пойти на компромисс по вопросу финансирования границы, именно так работает демократия.
Байден подчеркнул: "Я готов к этому. Держать в заложниках помощь Украине - это не правильно".
Он также отметил, что американский народ будет гордиться этой поддержкой. Но без дополнительных ассигнований "мы не дадим украинцам возможности реагировать на вызовы".
Байден подчеркнул, что мы должны четко понимать, что происходящее - неправильно, что в России "праздновали", когда республиканцы заблокировали помощь Украине. А российский телеведущий сказал: "молодцы республиканцы".
Президент США также отметил, что история будет жестко судить, как мы встали на защиту свободы, "потому что Путин не остановится".
Пожалуйста, подождите...
а ви думали що президент то шашлики смажити ?
Пане Джо, буде чи не буде Ваш другий термін, то по воді вилами писано.
А вот Ваш перший термін треба закінчити красиво - максимальна допомога ЗСУ і наступальна операція по щонайменше ізоляції Криму.
Це буде красиво і значимо
дали 20 танков и спрашивают, а чего контрнаступ провалился?
"З того дня, як я вступив на посаду спікера, я просив у Білого дому ясності. Нам потрібен чіткий виклад стратегії для успіху України. Досі відповіді були недостатніми. Вони не надали нам деталей, які ми неодноразово запитували", - сказав Джонсон журналістам після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами Джонсона, адміністрація президента США Джо Байдена просить виділити мільярди доларів, але чіткого плану щодо України при цьому не надає.
"Нам треба чітко розуміти, що Ми Робимо в Україні, і як ми належним чином здійснюватимемо нагляд за витрачанням дорогоцінних доларів американських платників податків", - наголосив він(С)
Готовий? Так давай, дій, будеш героєм і Америки, і України!
Вам би в США, то були б президентом… 100%..
Голова Ілінойського відділку Національної Організації За Прогрес Кольорових Людей (NAACP) назвала новоприбулих дикунами (буквально.)