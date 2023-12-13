Байден: Я не откажусь от поддержки Украины и готов к компромиссу с Конгрессом США

Президент Байден заявил, что не откажется от поддержки Украины, поскольку она важна для всего мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом президент Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встречи.

Байден подчеркнул, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины, поэтому он готов пойти на компромисс по вопросу финансирования границы, именно так работает демократия.

Байден подчеркнул: "Я готов к этому. Держать в заложниках помощь Украине - это не правильно".

Он также отметил, что американский народ будет гордиться этой поддержкой. Но без дополнительных ассигнований "мы не дадим украинцам возможности реагировать на вызовы".

Байден подчеркнул, что мы должны четко понимать, что происходящее - неправильно, что в России "праздновали", когда республиканцы заблокировали помощь Украине. А российский телеведущий сказал: "молодцы республиканцы".

Президент США также отметил, что история будет жестко судить, как мы встали на защиту свободы, "потому что Путин не остановится".

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