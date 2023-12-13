Ракетный удар по Киеву: более 50 пострадавших, повреждена больница, жилые дома (обновлено). ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Около трех часов ночи россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. Сирены прозвучали уже после взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В КГВА сообщили, что, по предварительным данным, РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами. Приблизительно в 03:00 захватчики запустили ракеты, вероятнее всего, с северо-восточного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.
Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в Днепровском районе столицы поврежден многоквартирный жилой дом. Из него спасатели эвакуировали 15 жителей, в том числе четверо детей и двух неходящих. Также горели авто во дворе этого дома.
"Горел и частный дом в Днепровском районе, и обломок ракеты, упавший на открытой территории в Деснянском районе. Произошел пожар также и в частном доме в Дарницком районе столицы", - отметил Кличко.
В Днепровском районе в результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети. Аварийные бригады работают на месте, чтобы оперативно устранить повреждения.
Впоследствии мэр Киева уточнил, что, по предварительной информации, ракета упала на территорию одной из больниц столицы. В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения.
"В общей сложности в Днепровском районе в результате вражеской атаки пострадали 45 человек. 18 из них госпитализировали, в том числе 2 детей. 27 получили помощь медиков на месте. В частности, и трое детей", - добавил Кличко.
"По состоянию на 06:00 зафиксирован 51 пострадавший человек, из них 6 детей. Старшему - 80 лет, самому юному - 5 лет.
Всем оказана медицинская помощь", - рассказали в КГВА.
Пожалуйста, подождите...
без зброї дальньої відстані нам тринда, бо у стрілковому бою рашисти просто масою продавлять - ще за 2 роки не дійшло комусь?
а ******* зброю зелені не хочуть робити принципово; краще бабло - на серіали, марафони та дороги у прифронтовій зоні
західна допомога зменшується жахливо
далі продовжувати?
для ЗЄльоних життя орків важливіші ніж українських Воїнів 👿
Тримайтесь, Кияни!
По Одесі сьогодні теж трохи летіло, але звісно ж не балістикою.
В столиці сьогодні гаряче , але тримаємось !
Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала людина, з них 6 дітей. Найстаршій потерпілій - 80 років, наймолодшій - 5 років.
Усім надана медична допомога !!
https://www.youtube.com/watch?v=hTcFLr9-G54
замість того, що б знищувати інженерів, що виробляють та програмують ці ракети. та літунів та ракетників, що їх запускають.
діверсійна робота на теріторії ворога то є обов'язок гру
Угоди мають виконувати ОБИДВІ сторони, а не одна, виконувати угоди тільки з одного боку - не можливо!
А у Стамбулі кацапи вимагали скорочення ЗСУ до 50 тисяч! Для чого? А для того, щоб знову напасти, тільки щоб у України не було кому чинити опір!
Меркель сказала, що "Мінські угоди могли дати можливість завершити війну, або дати час Україні підготуватися до війни (тобто - до оборони)".
У то же час - твій Сурков у 2022 заявив, що Мінські угоди спеціально російською стороною так складалися, щоб їх неможливо було виконати і потрібні були для того, щоб "кошмарити Україну".
Нагадаю, що на початку 2016 РФ та її маріонетки знищили Мійські угоди, коли пійшли в атаку на Мар'їнку.
А Україна прийняла закони про децентралізацію, яких потребували Мінські угоди. Тобто - ти знову брешеш, розповсюджуючи тут свою кацапську пропаганду.
"Сперечатися хто по кому стріляв справа невдячна"
Справа не у тому, хто по кому стріляв. У 2016му був конкретний штурм Мар'їнки, а не стрільба. Тут немає про що сперечатися, бо ви, кацапи, саме пійшли на штурм, навіть вдерлися у саму Мар'їнку - тобто - знищили Мінські угоди..
Українці важку техніку відвели, кацапе. Це ви її не відвели!
"населені пункти звільнили всупереч договору"
Знову брешеш? Згідно Мійським - навіть Дебальцево мало б залишитись українським, на на момент підписання Мійських угод воно було під контролем України.
Давайте ще якогось дауна на Московії пристрелимо??