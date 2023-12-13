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Новости Война в Украине
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Киев (24552) Воздушные атаки на Киев (353) баллистические ракеты (108)

Ракетный удар по Киеву: более 50 пострадавших, повреждена больница, жилые дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Около трех часов ночи россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. Сирены прозвучали уже после взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В КГВА сообщили, что, по предварительным данным, РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами. Приблизительно в 03:00 захватчики запустили ракеты, вероятнее всего, с северо-восточного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в Днепровском районе столицы поврежден многоквартирный жилой дом. Из него спасатели эвакуировали 15 жителей, в том числе четверо детей и двух неходящих. Также горели авто во дворе этого дома.

"Горел и частный дом в Днепровском районе, и обломок ракеты, упавший на открытой территории в Деснянском районе. Произошел пожар также и в частном доме в Дарницком районе столицы", - отметил Кличко.

В Днепровском районе в результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети. Аварийные бригады работают на месте, чтобы оперативно устранить повреждения.

Впоследствии мэр Киева уточнил, что, по предварительной информации, ракета упала на территорию одной из больниц столицы. В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения.

"В общей сложности в Днепровском районе в результате вражеской атаки пострадали 45 человек. 18 из них госпитализировали, в том числе 2 детей. 27 получили помощь медиков на месте. В частности, и трое детей", - добавил Кличко.

Также смотрите: Последствия ракетной атаки на Киев. ФОТОрепортаж

"По состоянию на 06:00 зафиксирован 51 пострадавший человек, из них 6 детей. Старшему - 80 лет, самому юному - 5 лет.
Всем оказана медицинская помощь", - рассказали в КГВА.

Ракетный удар по Киеву: более 50 пострадавших, повреждена больница, жилые дома (обновлено) 01
Ракетный удар по Киеву: более 50 пострадавших, повреждена больница, жилые дома (обновлено) 02
Ракетный удар по Киеву: более 50 пострадавших, повреждена больница, жилые дома (обновлено) 03
Ракетный удар по Киеву: более 50 пострадавших, повреждена больница, жилые дома (обновлено) 04
Ракетный удар по Киеву: более 50 пострадавших, повреждена больница, жилые дома (обновлено) 05
Ракетный удар по Киеву: более 50 пострадавших, повреждена больница, жилые дома (обновлено) 06
Ракетный удар по Киеву: более 50 пострадавших, повреждена больница, жилые дома (обновлено) 07
Ракетный удар по Киеву: более 50 пострадавших, повреждена больница, жилые дома (обновлено) 08
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Топ комментарии
+47
і де наша ответочка ? А нема чим ,зато подружке з кварталу 27ть мільйонів і таких розтрат на мільярди
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13.12.2023 06:25
+33
Москалі не люди!

Тримайтесь, Кияни!

По Одесі сьогодні теж трохи летіло, але звісно ж не балістикою.
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13.12.2023 06:33
+23
Взагалі нічого не летить. Бо Боневтіку насрати на Україну і українців. Люди, ви настільки убогі і тупі, що не бачите всього того.
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13.12.2023 07:21
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Правила форума Совет форумчан
і де наша ответочка ? А нема чим ,зато подружке з кварталу 27ть мільйонів і таких розтрат на мільярди
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13.12.2023 06:25 Ответить
"Тіхій вєчєр" за "громкую ночь" не відповідає
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13.12.2023 06:48 Ответить
Крім потужного шоу лідор нічого запропонувати своїм виборцям неспроможній.
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13.12.2023 07:26 Ответить
Візьми до рук зброю і дай гідну відповідь - вбий москаля. Якщо кожен Українець так зробить, тоді ворог десять разів подумає. А натомість в нашому інфопросторі тільки й бачимо, як молоді хлопці тікають від призову, бо вважають захист своєї Батьківщини не своєю справою!
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13.12.2023 09:02 Ответить
це ти з окопу радиш?

без зброї дальньої відстані нам тринда, бо у стрілковому бою рашисти просто масою продавлять - ще за 2 роки не дійшло комусь?

а ******* зброю зелені не хочуть робити принципово; краще бабло - на серіали, марафони та дороги у прифронтовій зоні

західна допомога зменшується жахливо

далі продовжувати?
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13.12.2023 12:08 Ответить
Так з окопу, а ти?
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13.12.2023 18:45 Ответить
Малюк відповість що от-от і жахнемо по кримському мосту.
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13.12.2023 10:04 Ответить
27 млн квартальній курві це мінус 1500 дронів.

для ЗЄльоних життя орків важливіші ніж українських Воїнів 👿
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13.12.2023 11:04 Ответить
Москалі не люди!

Тримайтесь, Кияни!

По Одесі сьогодні теж трохи летіло, але звісно ж не балістикою.
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13.12.2023 06:33 Ответить
Дякуємо за підтримку !!

В столиці сьогодні гаряче , але тримаємось !
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13.12.2023 06:35 Ответить
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13.12.2023 09:26 Ответить
Інформації стосовно загиблих немає.
Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала людина, з них 6 дітей. Найстаршій потерпілій - 80 років, наймолодшій - 5 років.

Усім надана медична допомога !!
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13.12.2023 06:33 Ответить
А у нас по кацапії замість балістики летить тільки бітум та щебінь.
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13.12.2023 06:46 Ответить
Взагалі нічого не летить. Бо Боневтіку насрати на Україну і українців. Люди, ви настільки убогі і тупі, що не бачите всього того.
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13.12.2023 07:21 Ответить
1992-й рік. Сполучені Штати Америки пропонують Україні гарантії безпеки - це вступ до НАТО. Але українське МЗС і сам президент Кравчук ці пропозиції проігнорували.
https://www.youtube.com/watch?v=hTcFLr9-G54
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13.12.2023 07:23 Ответить
зате сбу вихваляється, ліквідацією, нікому непотрібного дегенерата, та арештом якихось гопніков.
замість того, що б знищувати інженерів, що виробляють та програмують ці ракети. та літунів та ракетників, що їх запускають.
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13.12.2023 07:24 Ответить
Не можуть СБУ знищити на території росії якогось гопника, якщо це зробили, то інші наші спецслужби, бо для СБУ це порушення закону і автоматично кримінальна справа, вони мають діяти виключно в межах України. А бюджетні гроші Володя Боневтік і його зелено-голуба воровита команда 5 років витрачає на телемарафон, фрідом, дом, кіносеріали, дороги, мінори і навіть ремонт літака для Велічайшого, замість налагодженні випуску ракет, дронів, РЕБ. Але в тому винен не Боневтік, бо він таким був, він не змінився, він тільки змінив зовнішній імідж, у всьому винен нарід 73%. То добре, що той "барига" зробив безвіз і нарід відправив дітей і жінок за кордон.
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13.12.2023 07:54 Ответить
Та яка різниця як ті служби мають називатись, хто буде диверсії на раші робити.
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13.12.2023 08:28 Ответить
Вже маємо "какая разница" в Україні від головного брехуна. А справа в тім, що є закон є закон і його потрібно виконувати і не брехати наріду.
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13.12.2023 08:32 Ответить
який в сраку закон
діверсійна робота на теріторії ворога то є обов'язок гру
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13.12.2023 09:31 Ответить
Ситуація погіршилася вдесятеро після недотримання мінських угод, а потім знову погіршилася вдесятеро після не підписання стамбульських угод. Ну нічого, скоро все налагодиться, вступить Україна до НАТО.
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13.12.2023 07:37 Ответить
А потрібно було зразу здаватись, так, чмо ти закацапське?
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13.12.2023 08:30 Ответить
Та, ти, що, звичайно. Раніше чи пізніше ми переможемо кацапiв, Росія незабаром розлучиться на шматки, нас приймуть в НАТО. Для чого?! Ще солi пів мiшка залишається. Ні, нi ні, ще раз ні.
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13.12.2023 09:23 Ответить
Не сци, ванька мохнорилий - кабздон тебе любить, головне пакет не забудь натягти на кокошник, щоб вата не розлетілася.
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13.12.2023 08:56 Ответить
Недотримання Мінських угод??? Ким саме, кацапе? На Рф з 2016 року накладені санкції за "порушення минських угод"! Бо саме Рф їх грубо порушила, а не Україна!
Угоди мають виконувати ОБИДВІ сторони, а не одна, виконувати угоди тільки з одного боку - не можливо!

А у Стамбулі кацапи вимагали скорочення ЗСУ до 50 тисяч! Для чого? А для того, щоб знову напасти, тільки щоб у України не було кому чинити опір!
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13.12.2023 14:02 Ответить
Ну так. А чого ж тоді Порошенко, Меркель та інші казали, що вони й не збиралися їх виконувати? Тяжку техніку не відвели і населені пункти звільнили всупереч договору. Хм 50 тисяч. А зараз що не поменшало українців на мінус шість мільйонів і що, черги у військкоматів стоять? І економіка не розірвана на шматки? І вбитих і калік не сотні тисяч?
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13.12.2023 14:59 Ответить
Вони цього не говорили. Ти точно не з Німеччини, кацапе. Бо ти не чув Меркель в оригіналі - все, що ти тут верзеш - з кацапської пропаганди.
Меркель сказала, що "Мінські угоди могли дати можливість завершити війну, або дати час Україні підготуватися до війни (тобто - до оборони)".
У то же час - твій Сурков у 2022 заявив, що Мінські угоди спеціально російською стороною так складалися, щоб їх неможливо було виконати і потрібні були для того, щоб "кошмарити Україну".

Нагадаю, що на початку 2016 РФ та її маріонетки знищили Мійські угоди, коли пійшли в атаку на Мар'їнку.
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13.12.2023 15:14 Ответить
Сперечатися хто по кому стріляв справа невдячна. Факт, що Україна не надала особливого статусу ЛНРДНР і не внесла до конституції пункт про децентралізацію, і з виборами там не склалося. То вже історія. Маємо те, що маємо.
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13.12.2023 15:36 Ответить
Які ще "лднр"? У Мікських угодах немає ніяких "лднр".
А Україна прийняла закони про децентралізацію, яких потребували Мінські угоди. Тобто - ти знову брешеш, розповсюджуючи тут свою кацапську пропаганду.

"Сперечатися хто по кому стріляв справа невдячна"
Справа не у тому, хто по кому стріляв. У 2016му був конкретний штурм Мар'їнки, а не стрільба. Тут немає про що сперечатися, бо ви, кацапи, саме пійшли на штурм, навіть вдерлися у саму Мар'їнку - тобто - знищили Мінські угоди..
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13.12.2023 15:41 Ответить
"Тяжку техніку не відвели"

Українці важку техніку відвели, кацапе. Це ви її не відвели!

"населені пункти звільнили всупереч договору"
Знову брешеш? Згідно Мійським - навіть Дебальцево мало б залишитись українським, на на момент підписання Мійських угод воно було під контролем України.
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13.12.2023 15:23 Ответить
Але ж як потужно ми відповідаємо! Ніяк
Давайте ще якогось дауна на Московії пристрелимо??
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13.12.2023 07:47 Ответить
ссученого овоча було б непогано
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13.12.2023 09:33 Ответить
Шапіто...
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13.12.2023 09:05 Ответить
Повинні бути відповіді по їхніх містах, до яких можемо дістати. Кажуть же, що ми також маємо подібні шахеди
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29.12.2023 09:42 Ответить
 
 