Ракетный удар по Киеву: более 50 пострадавших, повреждена больница, жилые дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Около трех часов ночи россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. Сирены прозвучали уже после взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В КГВА сообщили, что, по предварительным данным, РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами. Приблизительно в 03:00 захватчики запустили ракеты, вероятнее всего, с северо-восточного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в Днепровском районе столицы поврежден многоквартирный жилой дом. Из него спасатели эвакуировали 15 жителей, в том числе четверо детей и двух неходящих. Также горели авто во дворе этого дома.

"Горел и частный дом в Днепровском районе, и обломок ракеты, упавший на открытой территории в Деснянском районе. Произошел пожар также и в частном доме в Дарницком районе столицы", - отметил Кличко.

В Днепровском районе в результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети. Аварийные бригады работают на месте, чтобы оперативно устранить повреждения.

Впоследствии мэр Киева уточнил, что, по предварительной информации, ракета упала на территорию одной из больниц столицы. В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения.

"В общей сложности в Днепровском районе в результате вражеской атаки пострадали 45 человек. 18 из них госпитализировали, в том числе 2 детей. 27 получили помощь медиков на месте. В частности, и трое детей", - добавил Кличко.

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"По состоянию на 06:00 зафиксирован 51 пострадавший человек, из них 6 детей. Старшему - 80 лет, самому юному - 5 лет.

Всем оказана медицинская помощь", - рассказали в КГВА.















