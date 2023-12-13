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Новости Война в Украине
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Новый пакет военной помощи Украине от США: ракеты для HIMARS, противотанковые системы, артиллерийские снаряды

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боєприпаси,снаряди

США предоставят Украине новое вооружение в рамках очередного пакета военной помощи.

Об этом пишет Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, в новый пакет помощи на 200 млн долларов войдет вооружение из запасов Пентагона, а именно:

  • дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
  • противотанковые системы;
  • артиллерийские снаряды;
  • ракеты;
  • боеприпасы для разрушения помех;
  • 4 миллиона патронов для стрелкового оружия;
  • генераторы и другое оборудование, запасные части.

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13.12.2023 08:33 Ответить
 
 