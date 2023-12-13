Вечером Россия атаковала Украину "шахедами", в Хмельницкой и Одесской областях работала ПВО

Вечером во вторник, 12 декабря, российские террористы запустили "шахеды" с южного направления. На Одесчине и Хмельнитчине работала ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Российские захватчики в очередной раз запустили дроны-камикадзе из районов Чауды и Ахтарско-Приморска. В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Как сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в регионе воздушная тревога в течение 46 минут. Силы ПВО уничтожили над областью ударный БПЛА типа "Shahed".

"Пострадавших, разрушений, повреждений инфраструктуры в результате атаки БПЛА нет", - добавил Тюрин.

По информации Сил обороны юга, во время дроновой атаки враг направил БПЛА типа "Shahed-131/136" по Одесщине. Два человека получили ранения.

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