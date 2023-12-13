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Новости Война в Украине
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ПВО ночью уничтожила 10 "шахедов" и 10 баллистических ракет, - Воздушные Силы. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА и баллистическими ракетами. ПВО уничтожила все вражеские цели.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 13 декабря 2023 года оккупанты атаковали беспилотниками типа "Shahed" из района Балаклавы (оккупированный Крым). Зафиксированы пуски 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Силы ПВО вместе с подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожили все вражеские беспилотники.

"Ровно в 03.00 13 декабря 2023 года противник нанес ракетный удар по столице Украины. Все десять целей, летевших в направлении города по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами", - добавили в ВС ВСУ.

Также читайте: Игнат о ночной атаке на Киев: Были считанные минуты для уничтожения баллистики

ПВО ночью уничтожила 10 шахедов и 10 баллистических ракет, - Воздушные Силы 01
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путин введи себе клизму в зад
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13.12.2023 07:29 Ответить
краще калібр чи кинджал
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13.12.2023 07:44 Ответить
лучше искандер
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13.12.2023 23:04 Ответить
Шана і подяка ППО ЗСУ України. 13 грудня нечиста сила Цапії бажала українцям лиха, крові, горя. Сама велика нечисть на землі - це кацап. Зникнуть кацапи, зникнуть великі проблеми для всього людства.
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13.12.2023 07:43 Ответить
Koly bude vidpovid' po kacapskym mistam i electrostanciyam !!!!????
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13.12.2023 09:12 Ответить
Что нужно знать о ЗРК С-400, и зачем он Турции

DW

https://www.dw.com › что-нужно-знать-о-российско...

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13.12.2023 11:12 Ответить
Вони не б'ють на 400 км по наземним цілям. І Туреччина закупила їх у рашні тільки тому, що багато років США на х.ю крутило прохання Ердогана продати їм MIM Patriotи.
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13.12.2023 14:56 Ответить
Ты знаешь как они наводятся на наземные цели?
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13.12.2023 16:26 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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13.12.2023 12:53 Ответить
 
 