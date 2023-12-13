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Новости За рубежом
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Венгрия (1550) Евросоюз (15905)

Венгрия снимет вето на €50 млрд для Украины, если ЕС разморозит все средства, - советник Орбана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

угорщина

Будапешт готов снять свое вето на помощь Украине, если получит от Евросоюза 30 миллиардов евро.

Об этом заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что такие слова позволяют предположить, что Будапешт хочет получить высокую цену за свое согласие. И многим странам ЕС это не понравится.

"Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины – это два отдельных вопроса. Но если ЕС будет настаивать на том, чтобы финансирование Украины поступало из измененного бюджета ЕС, тогда эти две проблемы станут взаимосвязанными", – сказал Орбан.

В то же время советник венгерского премьера подчеркнул, что Венгрия по-прежнему выступает против полного четырехлетнего плана помощи Украине на 50 млрд евро. В Будапеште предлагают финансирование на один год без изменений в бюджет ЕС. По словам Орбана, Будапешт также "рассмотрит возможность внести свой вклад" в пакет.

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Bloomberg отмечает, что Будапешт повышает ставки именно тогда, когда ожидается, что ЕС выделит Венгрии около 10 млрд евро финансирования после того, как страна приняла законы об усилении независимости суда.

В то же время советник венгерского премьера заявил, что Будапешт хочет, чтобы ЕС передал полную сумму — около 30 миллиардов евро. Эти средства заморозили в 2022 году из-за проблем с верховенством права и взяточничества в Венгрии. Стране нужно выполнить около двух десятков требований — от обеспечения академической свободы до защиты прав ЛГБТК и убежища беженцев.
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Топ комментарии
+14
Звичайний шантаж. Видно орбану потрібно гроші на перевибори самого корумпованого в ЄС.
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13.12.2023 07:32
+13
Угорське лайно шантажує ЄС-набагато дешевше викинути його щоб і не смерділо...
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13.12.2023 07:33
+5
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13.12.2023 07:37
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Звичайний шантаж. Видно орбану потрібно гроші на перевибори самого корумпованого в ЄС.
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13.12.2023 07:32 Ответить
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13.12.2023 07:37 Ответить
Угорське лайно шантажує ЄС-набагато дешевше викинути його щоб і не смерділо...
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13.12.2023 07:33 Ответить
мадяри біженців арабів приймати не будуть, бо бояться, як країна в якій зменшується популяція мадяр, збільшення кількості мігрантів, які плодяться як кролики. Поляки прийняли українців, а арабам показали дулю
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13.12.2023 07:54 Ответить
Мадяри на вигляд мало чим відрізняються від арабів. Бачив колись їх в Будапешті, всі маленькі, товсті, чорні, як турки. Мабуть не просто так з'їзд тюркомовних народів проводили в Угорщині.
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13.12.2023 08:13 Ответить
Myko Ви праві. В Мукачеві, в замку Паланок є експозиція, яка чітко описує, хто такі мадяри і звідки вони прийшли. Угорці прибули на територію ******** Угорщини наприкінці 9 ст. з первісної батьківщини між Волгою й Уралом через південні українські степи. На недовгий час утворили в міжріччі між Бугом, Дністром, Серетом і Прутом союз семи угорських племен.
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13.12.2023 08:22 Ответить
нащадки половецького хана Котяна
Котя́н (угор. Kötöny, ? - бл.1240) - половецький хан (бл. 1192-1223). Представник роду Тертер-оба (Тертровичів, дурут)[2][3]. Син половецького хана Сутоя. Тесть галицького князя Мстислава Удатного[2]. Ймовірно, тесть угорського короля Стефана V[4] та дід угорського короля Владислава IV Половця. Мав володіння у Подністров'ї, ворогував із галицькими боярами[3]. Учасник битви на Калці. 1239 року, під натиском монголів, залишив українські степи; мігрував з половцями до Угорщини, де прийняв християнство. Убитий з синами в Пешті. Прадід князів Олександра Невського і Лева Даниловича по материнській лінії.
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13.12.2023 08:22 Ответить
мадяри асимілювали слов'янське населення подунав'я , так що русяві мадяри не рідкість
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13.12.2023 09:20 Ответить
Особливо жінки, кожна друга блондинка, правда фарбована.
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13.12.2023 09:35 Ответить
Знову за рибу гроші! Отак би й відразу! А то Орбан із Сіарто дуже за права меншин в Україні переживають! А отримає гроші, дивись і підтримка Орбаном Путіна впаде!
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13.12.2023 07:56 Ответить
А что там с нефтепроволом через Украину? колько венгры получают из раши, пардон за ссылку из тасс
Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.

Что касается российской нефти, то она идет в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба", которая освобождена от санкций Евросоюза. В 2022 году в Венгрию было поставлено по этому маршруту 4,9 млн тонн сырья. https://tass.ru/ekonomika/18770303
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13.12.2023 08:03 Ответить
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ ОРБАНА ???)))
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13.12.2023 08:04 Ответить
Не дорожче киви.
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13.12.2023 08:14 Ответить
Пора вже очільникам ЄС з тим путінським презервативом щось робити, бо ця потвора вже стільки зла наробила і наробить ще !!!
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13.12.2023 08:14 Ответить
Повія оРбан, хоче грошей!,),
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13.12.2023 08:14 Ответить
Вони вже навіть не скривають. Великі країни в ЄС розуміють, що можуть залишитися сам на сам з кремлівським сатаною після другого пришестя чубатого під..ра. Тому активізувалися в підтримці України. Так тут на тобі ********** мадярська підстилка воду мутить. Бумерангом Німеччині та Франції повертається їхня продажність в 2008 році щодо членства України в НАТО
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13.12.2023 08:27 Ответить
Угорщина вирішила шантажувати ЄС. Тут не базар і торги не доречні. Виключить Угорщину з ЕС. Хай ідуть до Путіна в Тайговий союз чи ще далі
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13.12.2023 09:01 Ответить
Якщо ЄС зараз на це поведеться, то кіздец ЄС. Які всі Європейські лідери безхребетні і нежиттєздатні. Такого як Орбан давно пора закопати і забути, викинути Угорщину з ЄС і впаяти санкції, щоб до угорців дійшло кого вибирати у владу
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13.12.2023 09:21 Ответить
и они молчат и молча ему платят....терпилы и слизняки
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13.12.2023 23:03 Ответить
Орбан вже в відкриту торгує європейськими цінностями, правами людей, свободою, шантажує ЄС. За шантаж ЄС получає від Путіна взятки, вже став дуже заможною людиною, має знижки на російський газ. При цьому він все сильніше шкодить ЄС і шантажує ЄС. Угорщина з населенням 6 млн. шантажує ЄС з населенням 480 млн. Від Угорщини тільки одна шкода і ніякої користі. Тому гонить Угорщину з ЄС.
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13.12.2023 09:33 Ответить
Мабуть він чує свій скорий кінець. Ківа також останнім часом був дуже говірким на рашистському тв.
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13.12.2023 09:39 Ответить
Брешуть. Нехай спочатку знимае усі свої умови , а вже потім получить свої кошти
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13.12.2023 10:15 Ответить
От і вся угорська "турбота" про нацменшини Закарпаття
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13.12.2023 10:55 Ответить
Не вірте орбану, так само, як не вірите *****. Надує і кине. Не вперше
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13.12.2023 11:03 Ответить
да давай гроші новому диктатору щоб всі побачили що шантаж працює
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13.12.2023 11:44 Ответить
 
 