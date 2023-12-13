Венгрия снимет вето на €50 млрд для Украины, если ЕС разморозит все средства, - советник Орбана
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Будапешт готов снять свое вето на помощь Украине, если получит от Евросоюза 30 миллиардов евро.
Об этом заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что такие слова позволяют предположить, что Будапешт хочет получить высокую цену за свое согласие. И многим странам ЕС это не понравится.
"Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины – это два отдельных вопроса. Но если ЕС будет настаивать на том, чтобы финансирование Украины поступало из измененного бюджета ЕС, тогда эти две проблемы станут взаимосвязанными", – сказал Орбан.
В то же время советник венгерского премьера подчеркнул, что Венгрия по-прежнему выступает против полного четырехлетнего плана помощи Украине на 50 млрд евро. В Будапеште предлагают финансирование на один год без изменений в бюджет ЕС. По словам Орбана, Будапешт также "рассмотрит возможность внести свой вклад" в пакет.
Bloomberg отмечает, что Будапешт повышает ставки именно тогда, когда ожидается, что ЕС выделит Венгрии около 10 млрд евро финансирования после того, как страна приняла законы об усилении независимости суда.
В то же время советник венгерского премьера заявил, что Будапешт хочет, чтобы ЕС передал полную сумму — около 30 миллиардов евро. Эти средства заморозили в 2022 году из-за проблем с верховенством права и взяточничества в Венгрии. Стране нужно выполнить около двух десятков требований — от обеспечения академической свободы до защиты прав ЛГБТК и убежища беженцев.
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Котя́н (угор. Kötöny, ? - бл.1240) - половецький хан (бл. 1192-1223). Представник роду Тертер-оба (Тертровичів, дурут)[2][3]. Син половецького хана Сутоя. Тесть галицького князя Мстислава Удатного[2]. Ймовірно, тесть угорського короля Стефана V[4] та дід угорського короля Владислава IV Половця. Мав володіння у Подністров'ї, ворогував із галицькими боярами[3]. Учасник битви на Калці. 1239 року, під натиском монголів, залишив українські степи; мігрував з половцями до Угорщини, де прийняв християнство. Убитий з синами в Пешті. Прадід князів Олександра Невського і Лева Даниловича по материнській лінії.
Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.
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