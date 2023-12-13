Общие боевые потери РФ с начала войны – около 341 500 человек (+850 за сутки), 5682 танка, 8076 артсистем, 10594 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 341 500 тысяч российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 341 500 (+850) человек,

танков - 5682 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 10594 (+15) ед,

артиллерийских систем - 8076 (+3) ед,

РСЗО - 919 (+0) ед,

средства ПВО - 605 (+0) ед,

самолетов - 324 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6173 (+10),

крылатые ракеты – 1596 (+10),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10662 (+12) ед,

специальная техника - 1176 (+6)

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