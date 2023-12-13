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Новости Война в Украине
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армия РФ (15397) Генштаб ВС (4308) ликвидация (1955) уничтожение (3868)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 341 500 человек (+850 за сутки), 5682 танка, 8076 артсистем, 10594 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 341 500 тысяч российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 341 500 (+850) человек,

танков - 5682 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 10594 (+15) ед,

артиллерийских систем - 8076 (+3) ед,

РСЗО - 919 (+0) ед,

средства ПВО - 605 (+0) ед,

самолетов - 324 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6173 (+10),

крылатые ракеты – 1596 (+10),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10662 (+12) ед,

специальная техника - 1176 (+6)

Смотрите: Около сотни тел ликвидированных оккупантов валяются в лесополосе на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 341 500 человек (+850 за сутки), 5682 танка, 8076 артсистем, 10594 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА 01
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Топ комментарии
+9
Минув 3580 день москальсько-української війни.
45! одиниць техніки та 850!! чумардосів.
Арта 3, броня 24!, логістика 12.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 6.
Спецтехніка та танки порадували.
В текстовій статистиці забули забрати від учора +10 кр ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 341 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижній Тагіл ...
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13.12.2023 10:20
+5
Карочє! Китайози не встигають постачати чорні кульки.
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13.12.2023 08:33
+3
Не кажи дурниць, якщо міномет ще можна назвати артилерією, то все інше ні. З такою логікою і "буханець" можна записати в "спецтехніку"
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13.12.2023 09:57
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Карочє! Китайози не встигають постачати чорні кульки.
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13.12.2023 08:33 Ответить
По ходу ствольна арта в кацапів закінчилась.
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13.12.2023 09:01 Ответить
ах якби ж то... у тій графі не тільки ствольна але і міномети і птури і навіть агси із сапогами
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13.12.2023 09:15 Ответить
Не кажи дурниць, якщо міномет ще можна назвати артилерією, то все інше ні. З такою логікою і "буханець" можна записати в "спецтехніку"
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13.12.2023 09:57 Ответить
Якщо там встановлено РЕБ, то так - спецтехніка!
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13.12.2023 10:05 Ответить
ну про агс вже аж так не загинай )
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13.12.2023 10:05 Ответить
Скоро резерви підтянуть, дві "царь пушкі", одну з мацкви, а друга місцева кацапо-падарак так сказать.
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13.12.2023 10:59 Ответить
Минув 3580 день москальсько-української війни.
45! одиниць техніки та 850!! чумардосів.
Арта 3, броня 24!, логістика 12.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 6.
Спецтехніка та танки порадували.
В текстовій статистиці забули забрати від учора +10 кр ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 341 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижній Тагіл ...
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13.12.2023 10:20 Ответить
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13.12.2023 10:23 Ответить
Арта мало. Мабудь, з ************ не дуже.
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13.12.2023 13:32 Ответить
 
 