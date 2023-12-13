Украина станет членом НАТО, но сначала "надо убедиться, что она выиграет войну", - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина сможет присоединиться к Альянсу после согласия всех союзников и победы в войне.
Об этом заявил президент Джо Байден на совместной пресс-конференции по итогам закрытой встречи с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Как мы сказали в Вильнюсе: Украина будет членом НАТО, когда все союзники согласятся и будут выполнены условия. Сейчас нужно убедиться, чтобы они выиграют войну", - отметил американский президент.
Он заверил, что цель США - чтобы украинцы победили, что будет означать: "Украина является суверенным, независимым государством, которое может позволить себе защититься и сдержать дальнейшую агрессию".
По его словам, он также гордится, "каким сильным и объединенным стало НАТО".
"Путин хотел финляндизации НАТО, когда я встречался с ним в Женеве сразу после своего избрания, но получил натизацию Финляндии", — сказал Байден.
Пожалуйста, подождите...
навіть в тому що у кацапів зникли яйця
хочуть вийти "сухими з води"
Але Україна може почекати довше чим конгрес розтелиться
Слава Україні. Смерть пуцлу!
що таке «виграють війну» - вийдемо на кордони 91 чи спалимо 140 лямів вати….? ….. нажаль ні…. потрібні гарантії безпеки а захід їх не хоче або не може надати….
p.s тільки без мрійливих телемарафонних штампів…
а в нашому варіанті ї*бучі мадяри будуть проти….
І США і НАТО в один голос кричать після завершення конфлікту …. замкнуте коло…
або ми як Ізраїль будемо або як Корея… в кращих випадках… имхо..
Обратись в больницу павлова, я слышал что там лечат слабоумных
Здогадайся з трьох разів.
ОП відмовився реєструвати петицію з вимогою скасувати "правки Лозового"
Слава Україні,!
Слава ВСУ!
Героям слава!
це кацапське ІПСО.
все впирається суто в куколдизм саміх керівників НАТО
Чи ще почекаємо ...?!!!
Якщо продовжувати боротись так як зараз, то, щоб хоч частково вижити потрібна зупинка на рубежах і оборона.
Демократичні країни або виступлять на боці України, своїми військами і зброєю, або нададуть гарантії безпеки для неокупованої частини України, реальні, не на папірці.
Все менше щось залежить від нас чи ЗСУ глобально (бо локально ЗСУ тримаються, хоча із шаленими втратами, кожна з яких це жахливий удар для країни), тим більше ні на що не впливає наша "влада". Зупинити рашу може лише колективний демократичний захід, інакше тоталітарні режими візьмуть гору в світовому порядку.
Він запевнив, що мета США - щоб українці перемогли, що означатиме: "Україна є суверенною, незалежною державою, яка може собі дозволити захиститися та стримати подальшу агресію".
Жодного слова про відновлення територіальної цілісності
"Держа́вний сувереніте́т - верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Верховенство держави означає дію в межах її території тільки однієї публічної влади, яка визначає повноваження усіх державних органів і посадових осіб, а також підлеглість цій владі всього населення території. Незалежність держави в міжнародних відносинах - це її непідпорядкованість будь-якій зовнішній владі, владі інших держав."
Про міжнародне визнання кордонів України самі інформацію знайдете?
Він запевнив, що мета США - щоб українці перемогли, що означатиме: "Україна є суверенною, незалежною державою, яка може собі дозволити захиститися та стримати подальшу агресію".
Ні слова про кордони 91 року.
и перейти к обороне, окопаться. Закон войны-- сидя в обороне--войну
не выиграть. Украина -- не Израиль, а лишь мелкая монета в игре.