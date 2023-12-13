РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13060 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
6 472 52
Байден (2386) НАТО (8953) Украина (44307)

Украина станет членом НАТО, но сначала "надо убедиться, что она выиграет войну", - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден,зеленський

Украина сможет присоединиться к Альянсу после согласия всех союзников и победы в войне.

Об этом заявил президент Джо Байден на совместной пресс-конференции по итогам закрытой встречи с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Как мы сказали в Вильнюсе: Украина будет членом НАТО, когда все союзники согласятся и будут выполнены условия. Сейчас нужно убедиться, чтобы они выиграют войну", - отметил американский президент.

Он заверил, что цель США - чтобы украинцы победили, что будет означать: "Украина является суверенным, независимым государством, которое может позволить себе защититься и сдержать дальнейшую агрессию".

По его словам, он также гордится, "каким сильным и объединенным стало НАТО".

Читайте также: Байден: Я не откажусь от поддержки Украины и готов к компромиссу с Конгрессом США

"Путин хотел финляндизации НАТО, когда я встречался с ним в Женеве сразу после своего избрания, но получил натизацию Финляндии", — сказал Байден.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+29
тому дали 30 Абрамсів і 10 Атакамс , щоб виграти ? ми ж не з мадярами воюємо !
показать весь комментарий
13.12.2023 08:15
+25
України зникне якщо керувати краіною буде банда Зе
показать весь комментарий
13.12.2023 08:13
+20
Скільки країн НАТО вже вигравали війну?
показать весь комментарий
13.12.2023 08:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
України зникне якщо керувати краіною буде банда Зе
показать весь комментарий
13.12.2023 08:13 Ответить
У всьому винен пуцло і його зграя
навіть в тому що у кацапів зникли яйця
показать весь комментарий
13.12.2023 11:22 Ответить
Скільки країн НАТО вже вигравали війну?
показать весь комментарий
13.12.2023 08:13 Ответить
при чому проти основного ворога НАТО
показать весь комментарий
13.12.2023 10:06 Ответить
всім зрозуміло, що США штучно гальмують допомогу Україні
хочуть вийти "сухими з води"
Але Україна може почекати довше чим конгрес розтелиться
Слава Україні. Смерть пуцлу!
показать весь комментарий
13.12.2023 11:24 Ответить
тому дали 30 Абрамсів і 10 Атакамс , щоб виграти ? ми ж не з мадярами воюємо !
показать весь комментарий
13.12.2023 08:15 Ответить
З такою владою як зараз перемоги не буде, бо перемога це її кінець
показать весь комментарий
13.12.2023 08:15 Ответить
Голодні ігри!(,
показать весь комментарий
13.12.2023 08:15 Ответить
НЕ ВПЕВНИТИСЬ, А ДОПОМОГТИ !!!
показать весь комментарий
13.12.2023 08:16 Ответить
коли всі союзники погодяться і будуть виконані умови. Зараз потрібно впевнитися, щоб вони виграють війну - морква і віслюк…..

що таке «виграють війну» - вийдемо на кордони 91 чи спалимо 140 лямів вати….? ….. нажаль ні…. потрібні гарантії безпеки а захід їх не хоче або не може надати….
показать весь комментарий
13.12.2023 08:20 Ответить
Так це Україні визначати, як виграти війну і що вважати перемогою
показать весь комментарий
13.12.2023 08:32 Ответить
Біла в тому що у більшості українців уяви про так звану перемогу маже нереальні. І Зеля піарить саме утопічний варіант.
показать весь комментарий
13.12.2023 08:53 Ответить
Для Вас особисто що означає виграш у війні…?

p.s тільки без мрійливих телемарафонних штампів…
показать весь комментарий
13.12.2023 10:46 Ответить
Отримати членство в НАТО з безпековими гарантіями, в іншому разі війна буде тривати роками, інфраструктура за цей а перетвориться в сміття, територія не буде придатна для проживання
показать весь комментарий
13.12.2023 11:25 Ответить
Це слушне сподівання… але можна цього членства роками чекати як наприклад Македонія …
а в нашому варіанті ї*бучі мадяри будуть проти….
І США і НАТО в один голос кричать після завершення конфлікту …. замкнуте коло…

або ми як Ізраїль будемо або як Корея… в кращих випадках… имхо..
показать весь комментарий
13.12.2023 13:52 Ответить
Це моя думка, бо тільки в безпечному середовищі можна розвиватися.
показать весь комментарий
13.12.2023 16:05 Ответить
а с Крымом что?
показать весь комментарий
13.12.2023 22:55 Ответить
Гарне питання, але коли стоїть питання виживання нації, територіальні питання стають другорядними. Може скластися ситуація, що прийдеться зробити вибір між життям і територією. В залежності від вибору стане зрозумілим, що нє найвищою цінністю для держави, люди чи землі
показать весь комментарий
14.12.2023 00:42 Ответить
ты дебил? реальный имбецил, если думаешь что отдашь территорию и сохранишь жизнь.
Обратись в больницу павлова, я слышал что там лечат слабоумных
показать весь комментарий
14.12.2023 16:14 Ответить
А на ... ви нам після Перемоги, купка лицемірних, продажних боягузів??!!
показать весь комментарий
13.12.2023 08:21 Ответить
Зебілка?
Здогадайся з трьох разів.
показать весь комментарий
13.12.2023 08:47 Ответить
Ага... Зеленський відкрито плює і на народ, і на захід, і так типу, а що ви мені зробите в цій ситуації?
ОП відмовився реєструвати петицію з вимогою скасувати "правки Лозового"
показать весь комментарий
13.12.2023 08:22 Ответить
Ага. З такою кількістю військової підтримки нам перемога ''не світить''. А якщо ще врахувати ОПівських кротів-шкідників то взагалі...
показать весь комментарий
13.12.2023 08:30 Ответить
Добре, що взагалі помагають, бо могли б вже бути під кацапами зі зрадниками зеленої влади
показать весь комментарий
13.12.2023 08:34 Ответить
Даже "победа" в войне выглядит более реалистично, чем согласие всех "союзников"...
показать весь комментарий
13.12.2023 08:34 Ответить
шакали скавчать іпсують а Україна йде до перемоги і НАТО. все буде добре.
Слава Україні,!
Слава ВСУ!
Героям слава!
показать весь комментарий
13.12.2023 08:37 Ответить
До якої перемоги, спустися вже з неба не землю.
показать весь комментарий
13.12.2023 08:54 Ответить
не відволікай зебіла від зе-марафону! там тепло, тихо й спокійно
показать весь комментарий
13.12.2023 09:52 Ответить
домовленості і зрада вверхах не дають шансів на перемогуи анекдоти про наступ 95 кварталу,кожний день ми наступаем а на ділі крок вперед і два назад а скільки воїнів загинуло при цьому двигу на донбасі ,а план спецоперації по звільненю криму і півдня добровольчого полку ім.С.Бандери одобрений військовими експертами похований в ермаками вже 8 місяців і військове керівництво генштаб відповів ЗСУ воюе і саме справиться без добробатів
показать весь комментарий
13.12.2023 08:38 Ответить
Байден сказав все те, що прописано в законодавстві НАТО. Чи хтось думав, що Україну візьмуть в стані війни і солдати інших країн - Німеччини, Польщі, США чи іншої країни, що в НАТО підуть воювати за Україну, а наш зброд(маю на увазі чоловіків призивного віку) буде сидіти в їх країнах на їх забезпеченні та ще й пропогувати "русский мир"? А Володя Боневтік замість зброї буде створювати все більше і більше програм на телебаченні за кошти держави?
показать весь комментарий
13.12.2023 08:39 Ответить
Зебіли саме про це і фантазують
показать весь комментарий
13.12.2023 08:50 Ответить
нічого такого в уставах НАТО не прописано.
це кацапське ІПСО.
все впирається суто в куколдизм саміх керівників НАТО
показать весь комментарий
13.12.2023 10:07 Ответить
Якщо Україна програє війну то рассєя розпочне війну з НАТО...то може зараз краще США таки допомогти Україні..?!
Чи ще почекаємо ...?!!!
показать весь комментарий
13.12.2023 08:58 Ответить
Ой ця бл..дська геополітика США аля Клінтон ...в очах нормальних українців, викликає гнів...так 73 % вибрали зраду та ссср, але США погано знають менталлітет українців , коли вони розуміють що їх наї..ли ,то... бійтеся розлюченної матері
показать весь комментарий
13.12.2023 08:59 Ответить
Мені цікаво, а навіщо США розвалило сересере? Розвалили і кинули. Тепер недоцарь знову "збирає" ті землі, що загнали силою до свого гадюшника.
показать весь комментарий
13.12.2023 08:59 Ответить
Треба визначити, що таке перемога. Військової потуги для звільнення усіх окупованих територій у нас немає і вже не буде найближчим часом, влада у нас це абсолютне дно. Намагатись затикати діри живими людьми, це просто перемолоти усіх, рашистів на сотні тисяч більше, а то й на мільйони. Ніколи ми не переможемо живою силою, лише пришвидшимо повне захоплення України.

Якщо продовжувати боротись так як зараз, то, щоб хоч частково вижити потрібна зупинка на рубежах і оборона.

Демократичні країни або виступлять на боці України, своїми військами і зброєю, або нададуть гарантії безпеки для неокупованої частини України, реальні, не на папірці.

Все менше щось залежить від нас чи ЗСУ глобально (бо локально ЗСУ тримаються, хоча із шаленими втратами, кожна з яких це жахливий удар для країни), тим більше ні на що не впливає наша "влада". Зупинити рашу може лише колективний демократичний захід, інакше тоталітарні режими візьмуть гору в світовому порядку.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:02 Ответить
Американці вже визначились. Прямо в цій новині є цитата Байдена, де він описує, що для американців перемога:

Він запевнив, що мета США - щоб українці перемогли, що означатиме: "Україна є суверенною, незалежною державою, яка може собі дозволити захиститися та стримати подальшу агресію".

Жодного слова про відновлення територіальної цілісності
показать весь комментарий
13.12.2023 09:41 Ответить
Про поразку московитів теж жодного слова, але це очевидно
"Держа́вний сувереніте́т - верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Верховенство держави означає дію в межах її території тільки однієї публічної влади, яка визначає повноваження усіх державних органів і посадових осіб, а також підлеглість цій владі всього населення території. Незалежність держави в міжнародних відносинах - це її непідпорядкованість будь-якій зовнішній владі, владі інших держав."
Про міжнародне визнання кордонів України самі інформацію знайдете?
показать весь комментарий
13.12.2023 10:00 Ответить
Два роки салівани мекали про максимум "Україна не має програти" - нарешті вичавили з себе "має виграти"((...
показать весь комментарий
13.12.2023 09:05 Ответить
Прочитайте уважно, що вони вони вкладають у поняття «перемога»:

Він запевнив, що мета США - щоб українці перемогли, що означатиме: "Україна є суверенною, незалежною державою, яка може собі дозволити захиститися та стримати подальшу агресію".

Ні слова про кордони 91 року.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:43 Ответить
вірю, що ти вже виходиш на кордони 1991 зі зброєю в руках, славний вояк!!!
показать весь комментарий
13.12.2023 09:53 Ответить
впевнитися, щоб вони виграють війну Джерело: https://censor.net/ua/n3461207 це з точки зору логіки якась маячня. Перекапд невдалий чи Байден зовсім ку-ку ?
показать весь комментарий
13.12.2023 09:07 Ответить
Зачем лицемерить. США требуют от Украины прекратить наступление
и перейти к обороне, окопаться. Закон войны-- сидя в обороне--войну
не выиграть. Украина -- не Израиль, а лишь мелкая монета в игре.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:28 Ответить
Будет вам и белка, будет и и свисток.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:29 Ответить
Виграє війну тією зброєю, яку ти Байден дав по ленд лізу.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:30 Ответить
Так, ленд-ліз нам дуже допоміг...
показать весь комментарий
13.12.2023 10:04 Ответить
Діду, а які країни з нинішніх членів НАТО, виграли війну перед вступом до альянсу?
показать весь комментарий
13.12.2023 12:22 Ответить
Венгрия уже в какой-нибудь войне победила?
показать весь комментарий
13.12.2023 14:38 Ответить
 
 