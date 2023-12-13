Украина станет членом НАТО, но сначала "надо убедиться, что она выиграет войну", - Байден

Украина сможет присоединиться к Альянсу после согласия всех союзников и победы в войне.

Об этом заявил президент Джо Байден на совместной пресс-конференции по итогам закрытой встречи с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Как мы сказали в Вильнюсе: Украина будет членом НАТО, когда все союзники согласятся и будут выполнены условия. Сейчас нужно убедиться, чтобы они выиграют войну", - отметил американский президент.

Он заверил, что цель США - чтобы украинцы победили, что будет означать: "Украина является суверенным, независимым государством, которое может позволить себе защититься и сдержать дальнейшую агрессию".

По его словам, он также гордится, "каким сильным и объединенным стало НАТО".

Читайте также: Байден: Я не откажусь от поддержки Украины и готов к компромиссу с Конгрессом США

"Путин хотел финляндизации НАТО, когда я встречался с ним в Женеве сразу после своего избрания, но получил натизацию Финляндии", — сказал Байден.