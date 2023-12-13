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Новости За рубежом
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КПП "Ягодин-Дорогуск" полностью разблокирован. На проезд очереди авто уйдет больше суток

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

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Проезд в пункте пропуска между Украиной и Польшей "Ягодин-Дорогуск" со второй половины дня в среду происходит полностью беспрепятственно. По прогнозам польской стороны, все фуры из очереди в украинскую сторону пропустят примерно за 30 часов.

Об этом пишет польское издание RMF24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В полиции Хелма вечером во вторник рассказали, что грузовик, который в понедельник сломался на развороте возле КПП и затруднял проезд, уже убрали, и движение на въезд и выезд из Украины происходит беспрепятственно.

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В это время в очереди на въезд в Украину ожидали около 700 фур.

По словам представителя налоговой администрации в Люблине, КПП полностью укомплектован персоналом. По их оценкам, на пропуск этого количества фур понадобится ориентировочно 32 часа.

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Напомним, польские перевозчики с 6 ноября блокируют движение грузов на границе с Украиной.

11 декабря глава польской гмины Дорогуск Войцех Савва решил разогнать протест перевозчиков, и движение через это КПП возобновилось.

Протестующие подали заявку на проведение новой акции. Она должна начаться с понедельника, 18 декабря. Этот протест поляки хотят продлить почти до конца марта.
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а это еще туск на должность не вступил,до 9 еще 15 минут)
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13.12.2023 08:40 Ответить
Туск обещал разогнать всех этих блокировщиков. В общем, будем посмотреть.
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13.12.2023 09:12 Ответить
У митників, напевно, свято. Більше місяця на дієті сиділи, а сьогодні з валізами на зміну підуть 🤔
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13.12.2023 09:50 Ответить
А ось Сава - завжди красава!
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13.12.2023 10:44 Ответить
 
 