РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13060 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 997 2
война (46961) Киев (24552) обстрел (20252) Тарифы на электроэнергию (1906)

В результате падения обломков ракет поврежден ЛЭП в Днепровском районе Киева, обесточены частные дома

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світло

В Днепровском районе Киева 35 частных домов остаются без света в результате повреждений линий электропередачи обломками ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, специалисты ДТЭК "Киевские электросети" работают над восстановлением электроснабжения.

Ориентировочно электроснабжение будет возобновлено до 14:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар по Киеву: более 50 пострадавших, повреждена больница, жилые дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на 13 декабря россияне ударили по Киеву С-400 и "Искандерами". В результате атаки более 50 пострадавших, повреждено больницу, жилые дома.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
De vidpovid' po kacapam??!!!!
показать весь комментарий
13.12.2023 09:19 Ответить
Ото знайди в Греції якогось кацапа і дай йому по їбалу.
показать весь комментарий
13.12.2023 10:26 Ответить
 
 