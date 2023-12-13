По данным разведки США, РФ потеряла в Украине 90% армии, собранной перед вторжением, - Reuters

Россия потеряла на войне в Украине ликвидированными и ранеными 315 тысяч военнослужащих. Это 90% личного состава армии, который она имела в начале полномасштабного вторжения.

Об этом со ссылкой на знакомый с разведданными источник сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, потери России в личном составе и бронетехнике отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад.

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Reuters сообщает: в недавно рассекреченном отчете разведки США говорится, что РФ в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину с участием 360 тыс. военнослужащих. 315 тыс. из них, то есть около 87% от общей численности, были убиты или ранены.

Из-за этих потерь, по словам собеседника агентства, Россия была вынуждена ослабить стандарты набора и призывать для развертывания в Украине осужденных и пожилых гражданских лиц.

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"Масштаб потерь заставил Россию принять чрезвычайные меры для поддержания своей боеспособности. Россия объявила частичную мобилизацию 300 000 военнослужащих в конце 2022 года и смягчила стандарты, чтобы разрешить вербовку осужденных и пожилых гражданских лиц", - говорится в оценке.

Также российская армия оставила на поле боя 1300 единиц бронетехники. Она вынуждена усилить эти силы танками Т-62, производимыми в 1970-х годах.