По данным разведки США, РФ потеряла в Украине 90% армии, собранной перед вторжением, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия потеряла на войне в Украине ликвидированными и ранеными 315 тысяч военнослужащих. Это 90% личного состава армии, который она имела в начале полномасштабного вторжения.
Об этом со ссылкой на знакомый с разведданными источник сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, потери России в личном составе и бронетехнике отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад.
Reuters сообщает: в недавно рассекреченном отчете разведки США говорится, что РФ в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину с участием 360 тыс. военнослужащих. 315 тыс. из них, то есть около 87% от общей численности, были убиты или ранены.
Из-за этих потерь, по словам собеседника агентства, Россия была вынуждена ослабить стандарты набора и призывать для развертывания в Украине осужденных и пожилых гражданских лиц.
"Масштаб потерь заставил Россию принять чрезвычайные меры для поддержания своей боеспособности. Россия объявила частичную мобилизацию 300 000 военнослужащих в конце 2022 года и смягчила стандарты, чтобы разрешить вербовку осужденных и пожилых гражданских лиц", - говорится в оценке.
Также российская армия оставила на поле боя 1300 единиц бронетехники. Она вынуждена усилить эти силы танками Т-62, производимыми в 1970-х годах.
Пожалуйста, подождите...
більше більше снярядів - і ніхто нікуди уже не тисне
"тиск" кацапського мяса - створено штучно дефіцитом снарядів для України
не більше
Десь я вже таке чув, ще мобілізують примусово і в разі відмови садять в тюрму, так це про Україну.
У нас агентура саботує це на державному рівні.
Вы слышали чтобы при зеленском арестовали хоть одного высокопоставленного чиновника, в том числе из силовых органах? А они есть.
Возьмите например, контрнаступление. Кацапы отлично подготовились, для них это небыло неожиданностью, они все знали. Подумать только, высшее руководство тупо пиарилось на событии, которое ещё не произошло. Агентуре даже напрягаться не пришлось. Наверняка инфа лилась рекой.
Reuters повідомляє: в нещодавно розсекреченому звіті розвідки США йдеться, що РФ в лютому 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну за участі 360 тис. військовослужбовців. 315 тис. із них, тобто, близько 87% від загальної чисельності, були вбиті або поранені. Джерело: https://censor.net/ua/n3461214
але за даними того-ж орікса, ця цифра становить ~7477. це тільки те, по чому є пруфи по кожній одиниці. і цю цифру сміливо можна множити щонайменше на 1.3 і отримати під 10000 одиниць лише самої бронетехніки, без сау, градів, та інших піонів.
для чого "американська розвідка" занижчує ці втрати в 7,5 разів? чому ви так радо носитися із цими занижченими даними?
зараз кажуть про 300+ безповоротно втрачених.
алєнєвод, сказав, що набрали ще 300+ м'яса.
у чому підступність? 90% від якої цифри?
Физические изменения:
Снижение общей физической активности и силы. Мужчина может замечать, что ему становится труднее выполнить привычные физические упражнения и задачи.Увеличение веса и изменение фигуры. Многие мужчины замечают набор лишних килограммов и отложение жира в области живота.Снижение либидо и проблемы с эрекцией. Бальзаковский возраст часто сопровождается снижением сексуального желания и возникновением эректильной дисфункции.Ухудшение зрения и слуха. Мужчины могут замечать, что им труднее различать мелкие предметы и что слух становится менее чувствительным.Повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с давлением. В этом возрасте у мужчин увеличивается вероятность возникновения сердечных проблем.
Психологические изменения:
Кризис среднего возраста. Некоторые мужчины начинают переживать эмоциональный и психологический кризис, связанный с осознанием ухода молодости и приближением старости.Усиление мужественности и стремление к достижению успеха. Мужчины в бальзаковском возрасте могут испытывать потребность в подтверждении своей мужественности и стремиться к достижению новых целей и успехов.Повышенная раздражительность и усталость. Из-за физических и эмоциональных изменений, мужчины могут стать более раздражительными и часто ощущать усталость.Повышенное умственное напряжение и изменение приоритетов. Мужчины в этом возрасте могут переоценивать свои жизненные ценности и задумываться о смысле своей жизни.Усиление заботы о здоровье и появление страхов. Мужчины в бальзаковском возрасте могут становиться более озабоченными своим здоровьем и появляться новые страхи, связанные с возможными проблемами и болезнями.
В целом, бальзаковский возраст у мужчин характеризуется физическими и психологическими изменениями, которые требуют особого внимания и заботы о себе. Регулярная физическая активность, здоровое питание, оптимизация сексуальной жизни, поддержание психологического равновесия и регулярные медицинские обследования помогут более успешно преодолеть этот период и сохранить качество жизни.
глибока анал_ітика. Автору треба підказати адресу Оріксу.
Тобто - швидкісний розвиток Дронів і РЕБ у кацапстані - це "відкидання модернізації на 18 років назад"???