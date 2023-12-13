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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15397) ликвидация (1955) разведка (4006) США (23212)

По данным разведки США, РФ потеряла в Украине 90% армии, собранной перед вторжением, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,русня,орк

Россия потеряла на войне в Украине ликвидированными и ранеными 315 тысяч военнослужащих. Это 90% личного состава армии, который она имела в начале полномасштабного вторжения.

Об этом со ссылкой на знакомый с разведданными источник сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, потери России в личном составе и бронетехнике отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 341 500 человек (+850 за сутки), 5682 танка, 8076 артсистем, 10594 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Reuters сообщает: в недавно рассекреченном отчете разведки США говорится, что РФ в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину с участием 360 тыс. военнослужащих. 315 тыс. из них, то есть около 87% от общей численности, были убиты или ранены.

Из-за этих потерь, по словам собеседника агентства, Россия была вынуждена ослабить стандарты набора и призывать для развертывания в Украине осужденных и пожилых гражданских лиц.

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"Масштаб потерь заставил Россию принять чрезвычайные меры для поддержания своей боеспособности. Россия объявила частичную мобилизацию 300 000 военнослужащих в конце 2022 года и смягчила стандарты, чтобы разрешить вербовку осужденных и пожилых гражданских лиц", - говорится в оценке.

Также российская армия оставила на поле боя 1300 единиц бронетехники. Она вынуждена усилить эти силы танками Т-62, производимыми в 1970-х годах.
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Топ комментарии
+15
Ну втратили кацапи і що? Зараз наростили ще більше м'яса і тиснуть по усім ділянкам фронту, поки в нас бруківку перекладають у містах.
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13.12.2023 08:53
+14
М'яса і заліза у них ще багато... Тож не розслабляємось. Слава Україні!
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13.12.2023 08:54
+12
раша в 3 зміни виробляє дрони,ракети , бомби.
У нас агентура саботує це на державному рівні.
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13.12.2023 08:59
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Ну втратили кацапи і що? Зараз наростили ще більше м'яса і тиснуть по усім ділянкам фронту, поки в нас бруківку перекладають у містах.
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13.12.2023 08:53 Ответить
мясо - це не армія
більше більше снярядів - і ніхто нікуди уже не тисне
"тиск" кацапського мяса - створено штучно дефіцитом снарядів для України
не більше
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13.12.2023 11:19 Ответить
М'яса і заліза у них ще багато... Тож не розслабляємось. Слава Україні!
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13.12.2023 08:54 Ответить
Через ці втрати, за словами співрозмовника агенції, Росія була була змушена послабити стандарти набору і призивати для розгортання в Україні засуджених і літніх цивільних.

Десь я вже таке чув, ще мобілізують примусово і в разі відмови садять в тюрму, так це про Україну.
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13.12.2023 08:58 Ответить
Ага, а в нас ВЛК всіх хворих робить длявійни здоровими за 10 хвилин. Навіть Іісус так не вспівав дива творити.
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13.12.2023 09:07 Ответить
Це мені знайоме) Але «цілителі» ВЛК так само «при бажанні» роблять з цілком здорових чоловіків «слабих і немічних», тут навіть Ісус розвів би руки від здивування.
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13.12.2023 09:19 Ответить
Причому можуть це робити навіть дистанційно, без присутності "пацієнта"
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13.12.2023 09:26 Ответить
у нас війна, якщо ти не вкурсі і Кримінальний кодекс ніхто не відміняв, чи тобі бидло щось не подобається?
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13.12.2023 10:28 Ответить
раша в 3 зміни виробляє дрони,ракети , бомби.
У нас агентура саботує це на державному рівні.
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13.12.2023 08:59 Ответить
У нас вся агентура кремля спокойно работает на местах.
Вы слышали чтобы при зеленском арестовали хоть одного высокопоставленного чиновника, в том числе из силовых органах? А они есть.
Возьмите например, контрнаступление. Кацапы отлично подготовились, для них это небыло неожиданностью, они все знали. Подумать только, высшее руководство тупо пиарилось на событии, которое ещё не произошло. Агентуре даже напрягаться не пришлось. Наверняка инфа лилась рекой.
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13.12.2023 09:22 Ответить
Піаритися це одне, але ж хтось же здав напрямок головного удару ЗСУ, де орки щільно замінирували місцевість і стягнули туди багато артилерії
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13.12.2023 14:04 Ответить
У нас зате в три зміни клепають відосики, серіали, шоу. Якщо не спрацювало «просто пєрєстать стрєлять», то як співав Меркюрі «шоу повинно продовжуватися», мудрій нарід таке лайно любить
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13.12.2023 09:24 Ответить
І що? Важливо, не скільки втратили, а скільки залишилось і скільки ще можуть мобілізувати.
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13.12.2023 09:15 Ответить
шопопало!
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13.12.2023 09:25 Ответить
Откуда инфа, ты в разведке работаешь?
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13.12.2023 09:25 Ответить
Адьютантом у конашенкова
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13.12.2023 09:28 Ответить
в ботоферме оно работает )
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13.12.2023 10:21 Ответить
А кого хвилює, що там говорить мешканка палати номер 6.
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13.12.2023 09:35 Ответить
Мешканка погоджується з даними розвідки США:
Reuters повідомляє: в нещодавно розсекреченому звіті розвідки США йдеться, що РФ в лютому 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну за участі 360 тис. військовослужбовців. 315 тис. із них, тобто, близько 87% від загальної чисельності, були вбиті або поранені. Джерело: https://censor.net/ua/n3461214
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13.12.2023 09:45 Ответить
З дуже секретного звіту який тепер всім відомий чуєш, мешканка, це йдеться лише про кадрову армію, а не про різні пвк як той вагнер, кацапську гвардію та набраних з дирляндії, от все разом і будуть дані генштабу, а те з чим ти там погоджуєшся то твої проблеми.
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13.12.2023 15:39 Ответить
ну да, ну да. там ще і 1300 одиниць бронетехніки вказано.
але за даними того-ж орікса, ця цифра становить ~7477. це тільки те, по чому є пруфи по кожній одиниці. і цю цифру сміливо можна множити щонайменше на 1.3 і отримати під 10000 одиниць лише самої бронетехніки, без сау, градів, та інших піонів.
для чого "американська розвідка" занижчує ці втрати в 7,5 разів? чому ви так радо носитися із цими занижченими даними?
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13.12.2023 10:13 Ответить
Бо вона не вірить, що "вялікая і маґучая" армія світу отримує за обидві щоки, адже її брати не могли брехати.
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13.12.2023 15:42 Ответить
казали, ті ж аналітики, що на кордоні стояло 150-200 к для вторгнення.
зараз кажуть про 300+ безповоротно втрачених.
алєнєвод, сказав, що набрали ще 300+ м'яса.
у чому підступність? 90% від якої цифри?
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13.12.2023 09:24 Ответить
Може стояли окремо резерви, які пізніше підтягували для відновлення і ротації.
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13.12.2023 09:26 Ответить
Вони ж перекидали ще десант наприклад. На той же Гостомель, де полягли кацапи. Вони не входили у ті війська на кордоні.
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13.12.2023 10:13 Ответить
этот отчёт разведслужб США как бы секрет полишинеля, который легко узреть в реальных видеосводках - вчера взяли пленных с горловского террикона, лишь один боец средних лет, остальные бальзаковского возраста.
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13.12.2023 09:25 Ответить
"Бальзаковский возраст - женщина в возрасте от 30 до 40 лет (иронически-шутливо, иносказательно)."
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13.12.2023 09:26 Ответить
Бальзаковский возраст у мужчин наступает примерно после 40-45 лет и сопровождается определенными физическими и психологическими изменениями.

Физические изменения:
Снижение общей физической активности и силы. Мужчина может замечать, что ему становится труднее выполнить привычные физические упражнения и задачи.Увеличение веса и изменение фигуры. Многие мужчины замечают набор лишних килограммов и отложение жира в области живота.Снижение либидо и проблемы с эрекцией. Бальзаковский возраст часто сопровождается снижением сексуального желания и возникновением эректильной дисфункции.Ухудшение зрения и слуха. Мужчины могут замечать, что им труднее различать мелкие предметы и что слух становится менее чувствительным.Повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с давлением. В этом возрасте у мужчин увеличивается вероятность возникновения сердечных проблем.

Психологические изменения:
Кризис среднего возраста. Некоторые мужчины начинают переживать эмоциональный и психологический кризис, связанный с осознанием ухода молодости и приближением старости.Усиление мужественности и стремление к достижению успеха. Мужчины в бальзаковском возрасте могут испытывать потребность в подтверждении своей мужественности и стремиться к достижению новых целей и успехов.Повышенная раздражительность и усталость. Из-за физических и эмоциональных изменений, мужчины могут стать более раздражительными и часто ощущать усталость.Повышенное умственное напряжение и изменение приоритетов. Мужчины в этом возрасте могут переоценивать свои жизненные ценности и задумываться о смысле своей жизни.Усиление заботы о здоровье и появление страхов. Мужчины в бальзаковском возрасте могут становиться более озабоченными своим здоровьем и появляться новые страхи, связанные с возможными проблемами и болезнями.

В целом, бальзаковский возраст у мужчин характеризуется физическими и психологическими изменениями, которые требуют особого внимания и заботы о себе. Регулярная физическая активность, здоровое питание, оптимизация сексуальной жизни, поддержание психологического равновесия и регулярные медицинские обследования помогут более успешно преодолеть этот период и сохранить качество жизни.
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13.12.2023 09:43 Ответить
Тобто тридцятирічні?
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13.12.2023 09:52 Ответить
Дивно. Навіть Oryx який збирає інфу тільки з відкритих джерел з відео фото підтвердженням рахує більше 2500 втрачених російських танків. А тут вказано тільки 1300 всієї бронетехніки.
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13.12.2023 09:41 Ответить
А як ти можеш відрізнити російський т-72 та радянський український?
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13.12.2023 12:53 Ответить
Так. На них різні позначки.
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13.12.2023 14:06 Ответить
"Також російська армія залишила на полі бою 1300 одиниць бронетехніки"

глибока анал_ітика. Автору треба підказати адресу Оріксу.
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13.12.2023 10:10 Ответить
"відкинули російську військову модернізацію на 18 років назад."

Тобто - швидкісний розвиток Дронів і РЕБ у кацапстані - це "відкидання модернізації на 18 років назад"???
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13.12.2023 14:07 Ответить
 
 